Met verkiezingen voor de deur, brengt blackface-video Trudeau verder in problemen

De Canadese premier Justin Trudeau biedt zijn excuses aan voor zijn kostuum, te zien op een foto die door Time naar buiten werd gebracht. Beeld via REUTERS

De zaak ligt uiterst gevoelig in Canada, waar net als in de Verenigde Staten het fenomeen ‘blackface’ – het zwart schminken van het gezicht – door velen als racistisch wordt gezien. In de video is Trudeau met gescheurde broek te zien en steekt hij zijn tong uit naar de camera. De Liberale Partij van de premier heeft inmiddels erkend dat het inderdaad om Trudeau gaat. De beelden stammen uit het begin van de jaren negentig.

De video is aan de media doorgespeeld door de Conservatieven, de belangrijkste oppositiepartij van Trudeau. De landelijke verkiezingen staan voor eind oktober op de agenda. Daarin had Trudeau al niet zo’n ijzersterke positie, vanwege de imagoschade die hij opliep door zijn onrechtmatige betrokkenheid bij een corruptiezaak.

De blackface-video komt daarbij bovenop twee foto’s komt die eerder deze week in het nieuws opdoken. Een daarvan komt uit 2001 en laat Trudeau verkleed als Disney-personage Aladdin zien. Hij had zich voor de gelegenheid bruin geschminkt. Het feestje, dat plaatsvond op een privéschool waar hij op dat moment leraar was, had als thema ‘Arabische nachten’. Op een andere foto is hij te zien als de zwarte zanger Harry Belafonte.

Trudeau zei gisteren tegen de media dat hij zich twee keer aan racisme schuldig had gemaakt. ‘Ik had toen beter moeten weten, maar ik deed het toch. Het spijt me ten zeerste’, zei Trudeau tegen verslaggevers in zijn campagnevliegtuig in de plaats Halifax.

Zijn politieke uitdager, Andrew Scheer, trekt de oprechtheid van de premier in twijfel. Het feit dat er nu een nieuwe video van hem is opgedoken, verspreid door de Conservatieven, is voor hem koren op de molen. Die bewijst volgens Scheer dat Trudeau een ‘leugenaar’ is.