Met uitzetting bedreigd Armeens gezin in Katwijk; ‘De kerk zorgt ontzettend goed voor ons’

Hayarpi, haar vader, moeder, broer (15) en zus (19) verblijven al weken in een kerk in Katwijk. De kerkgemeenschap in de kustplaats trekt zich hun lot zo aan, dat het met uitzetting bedreigde gezin kan blijven zolang als nodig is.

Hayarpi in de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Katwijk , waar de Armeense familie kerkasiel heeft. Beeld Arie Kieviet

Behoedzaam doet Hayarpi Tamrazyan (21) de deur open, als er wordt aangebeld bij de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Katwijk. Bang als de jonge Armeense vrouw is dat wellicht de Dienst Terugkeer en Vertrek op de stoep staat.

Bijna drie weken verblijven Hayarpi, haar vader, moeder, broer (15) en zus (19) al in de kerk, die hun kerkasiel heeft verleend. De Armeense familie die sinds 2010 in Nederland is, dreigt te worden uitgezet.

Al sinds het gezin drie geleden jaar naar het asielzoekerscentrum in Katwijk is verhuisd, ging het elke zondag naar deze kerk in de kustplaats. Nu trekt de kerkgemeenschap zich hun lot zo aan, dat ze na een spoedvergadering heeft besloten om hen opvang te bieden zo lang ze dat nodig hebben.

‘De kerk zorgt ontzettend goed voor ons’, vertelt Hayarpi. Zacht pratend en bedachtzaam formulerend, vertelt z e dat het zwaar is voor haar en haar familie. Ze durven niet naar buiten. De kinderen gaan niet naar school. ‘We vervelen ons’, zegt ze. Ze praten met mensen die langskomen, appen wat en ijsberen de dagen door.

Studie in Tilburg

Erg vindt ze het dat ze haar studie econometrie in Tilburg niet kan voortzetten. ‘Ik ben begonnen op het vmbo en heb uiteindelijk vwo gehaald, ik heb er zo hard voor gewerkt. Ik mis mijn vrienden in Brabant. Het is ook vreselijk om mijn broer en zus te zien lijden.’

Zo blij was Hayarpi voor de Armeense tieners Lili en Howick toen ze die zaterdag 8 september het nieuws hoorde. Dat staatssecretaris Harbers (VVD) gebruik had gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid om de na een lang verblijf in Nederland gewortelde kinderen een verblijfsvergunning te geven. Dat de ChristenUnie, die een pleitbezorger is van het Kinderpardon, in het Kabinet zit met VVD, CDA en D66, heeft hierbij vast een rol gespeeld, denkt ze.

Vanwege de vurigheid waarmee ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zich de afgelopen jaren inzette voor die asielzoekerskinderen, die na jarenlang verblijf in Nederland hier wortel hebben geschoten, is Hayarpi al tijdens haar middelbareschooltijd actief lid geworden van de ChristenUnie. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft ze geflyerd op straat en ook was ze inhoudelijk betrokken bij de lokale afdeling van de partij.

Vierhonderd asielkinderen

Na de wekenlange publiciteit en het besluit dat Lili en Howick mochten blijven, had Hayarpi met veel anderen dan ook verwacht dat de ChristenUnie zich zou gaan inzetten voor de toekomst van de andere naar schatting vierhonderd asielkinderen die hier langer dan vijf jaar blijven. Maar dat heeft weinig zichtbaar resultaat opgeleverd, ziet ze nu. Tot grote teleurstelling van haar en de anderen die dit betreft lijkt de politiek dit voor de coalitie schurende onderwerp zo snel mogelijk van tafel te hebben geveegd.

De coalitie zat na die 8 september zeker niet te wachten op een volgende publiciteitsgolf zoals die rond Lili en Howick. De fracties, ook de ChristenUnie, hebben Hayarpi, haar familie en hun sympathisanten expliciet gevraagd om publiciteit te mijden, vertelt kinderrechtenvoorvechter Esther van Dijken.

Publiciteit

Om de relaties niet te schaden, zegt Van Dijken, wil ze hierover niet verder in detail treden. ‘Zonder lawaai en publiciteit zou er meer kans zijn om wat achter de schermen te regelen voor het gezin, hadden we uit de politiek gehoord.’ Ze vermoedt dat de staatssecretaris chagrijnig is geworden van de kwestie Lili en Howick. ‘Het is toch waanzinnig dat het lot van Hayarpi afhangt van het humeur van Harbers? Waarom laten de ChristenUnie en ook D66 op dit dossier van de gewortelde kinderen niet hun tanden zien in het kabinet?’

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind zegt niet te kunnen ingaan op de vraag of ook zijn partij de familie heeft gevraagd de publiciteit te mijden. ‘We kennen de zaak en ook Hayarpi goed, maar in het belang van de zaak kunnen we er geen publieke uitspraken over doen’, laat Voordewind per app weten. ‘We hopen uiteraard dat Hayarpi en hopelijk ook haar gezin in Nederland mag blijven.’

‘Nu ben ik ruim twee weken stil geweest, en er is geen oplossing gekomen’, zegt Hayarpi. ‘Ik heb besloten nu wel mijn stem te laten horen. Als we nu worden uitgezet, ben ik in elk geval niet anoniem geweest.’

Hayarpi is het Armeense meisje dat afgelopen week plotseling bekend werd in Christelijk Nederland. In navolging van Lily en Howick stuurde ook zij een filmpje de wereld in met een oproep om, na jarenlang in Nederland te hebben gewoond, te mogen blijven. Beeld Arie Kieviet

Geworteld

Van Dijken, die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor Lili en Howick, zit met Hayarpi en haar familie in de kerk, om hen te ondersteunen. Ze beklemtoont dat de zaak van deze familie heel anders is. ‘De staat heeft er zelf voor gezorgd dat de kinderen geworteld zijn. Door zo lang over de procedure te doen en zelf in hoger beroep te gaan, toen hen al een verblijfsvergunning was toegezegd.’

Het gezin vroeg in 2010 asiel aan in Nederland omdat, zeiden zij, de vader gevaar liep vanwege zijn politieke activiteiten in Armenië. Zij kregen daarin gelijk van de rechter. Maar de staat ging in hoger beroep. In 2016 stelde de Raad van State dat zij toch geen recht hadden op een verblijfsvergunning. Daarna deed het gezin een beroep op het Kinderpardon. Maar daarvan zijn de criteria zo streng dat nauwelijks een kind op grond daarvan een verblijfsvergunning krijgt.

Discretionaire bevoegdheid

Het gezin heeft geen valse namen opgegeven. Ook wilden ze niet, zoals sommige andere afgewezen asielzoekers, nieuwe procedures beginnen, bijvoorbeeld op medische gronden. Harbers heeft in hun geval besloten geen gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Deze zomer hoorden ze dat de Dienst Terugkeer en Vertrek hen wil gaan uitzetten naar Armenië. ‘Dat was een harde klap’, zegt Hayarpi. ‘We raakten in paniek.’

Wat nog uit de politieke koker kwam voor haar was volgens haar te mager en niets nieuws, namelijk dat Hayarpi een studievisum zou kunnen aanvragen. Maar dan zou de rest van haar familie zonder protest moeten vertrekken. ‘Dat is geen oplossing. Ik hou nog meer van mijn familie dan van mijn studie.’

Wellicht dat die nieuwe leider van D66 nog iets brengt, zegt Hayarpi. ‘Rob Jetten lijkt me linkser van Pechtold. We moeten hoop houden, anders is er niets meer.’