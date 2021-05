Nieuws

Met Trump als president verzamelde Justitie VS belgegevens van de Washington Post

Het Amerikaanse ministerie van Justitie verzamelde tijdens het presidentschap van Donald Trump de belgeschiedenis van verslaggevers van The Washington Post, heeft die krant vrijdag gemeld. Het aanleggen van dossiers met telefoongegevens vond plaats in het kader van een onderzoek naar een lek rond de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.