Met touwtje van 1,5 meter het bos in

Matrixborden, verplichte eenrichtingspaden, patrouillerende boswachters. In natuurgebieden wordt er alles aan gedaan om de gekte van afgelopen weekeinde te voorkomen. ‘In de stad is het nu rustiger dan hier.’

Bij het begin van een vlonderpad over de heide in het Bredase Mastbos hangt boswachter Floris Hoefakker (25) een bord op. Daarop staat met grote letters te lezen dat dit pad vanaf nu eenrichtingsverkeer is. Hoefakkers wijst naar het houten plankier dat nauwelijks een meter breed is: te smal voor passerende wandelaars om de verplichte anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Het zijn drukke tijden voor boswachters. Nu veel mensen aan huis zijn gekluisterd, scholen dicht zijn en veel winkels ook, trekt de Nederlandse bevolking massaal het bos in. Op de fiets, hardlopend of gewoon te voet. Met kinderwagens, honden of hun oude moeder. Hoefakker reed van de week nog door de stad. ‘Daar is het nu rustiger dan in het bos.’

Dat leidt tot onwenselijke situaties, want ook in de natuur gelden de richtlijnen van het RIVM: geen groepsvorming, afstand bewaren. Daar is niet ­iedereen zich van bewust, merken Hoefakker en zijn collega’s in andere delen van het land. Mensen klitten ­samen op parkeerterreinen of andere pleisterplaatsen in het bos.

Boswachter Tim Hogenbosch in het Rijk van Nijmegen wond zich daar deze week over op. ‘Net weer zo’n gezellig groepje mensen bij elkaar zien staan: hondjes uitlaten, lekker kletsen, geen vuiltje aan de lucht… er gaan mensen dood’, foeterde hij op Twitter.

Soms doen mensen het onbewust, zegt Hoefakker terwijl hij met grote passen door het Mastbos loopt. Maar er zijn er ook die lak hebben aan de regels. ‘Mensen komen een frisse neus halen en denken dat ze gezond bezig zijn. Dan verwatert het bewustzijn van de risico’s die ze lopen.’

Patrouilleren

Vorig weekend was het bar en boos. De parkeerplaatsen stonden overvol, in het bos was het file lopen. Hoefakker en zijn collega’s waren constant bezig politie-agentje te spelen. ‘Bij elke bocht in het pad kwam je wel weer een groepje tegen.’ Ze patrouilleren nu elke dag, maar kunnen ook niet overal tegelijkertijd zijn: met twee collega’s bestrijkt Hoefakker een gebied van 12 duizend hectare.

Naar aanleiding van de drukte vorig weekend hebben terreinbeheerders maatregelen genomen. Natuurmonumenten heeft op zijn site een lijst gepubliceerd van ruim veertig gebieden waar het extreem druk was. Met het advies om die gebieden in drukke tijden te mijden.

Dat is het probleem, beaamt Hoef­akker. Mensen trekken massaal naar de bekende plekken. ‘Terwijl er zo veel andere gebieden zijn waar het nog rustig is. Ga daar nu heen, is mijn advies.’ Staatsbosbeheer heeft op sommige plekken matrixborden geplaatst met de aanmaning om met niet meer dan twee personen gelijktijdig het bos in te gaan (gezinnen uitgezonderd). Ook bij het Mastbos staat zo’n bord.

Ongelukkigerwijze valt de topdrukte in de bossen samen met de aanvang van het nieuwe broedseizoen. En de reeën hebben nu kalfjes, zegt Hoefakker. ‘Het bos is nu juist op zijn kwetsbaarst.’

Bosjongeren

De coronacrisis trekt ook nieuwe bezoekers aan: veel jongeren gaan nu het bos in om een jointje te roken of iets anders. Hier zijn ze ook geweest, zegt Hoefakker, wijzend op een wit envelopje naast het pad waar cocaïne in heeft gezeten. ‘In de stad is niks te doen, ze vervelen zich kapot. Dat snap ik. Maar ga dat thuis maar doen, zeg ik tegen ze.’

Naast boswachter is Hoefakkers ook buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dat betekent onder andere dat hij boetes mag uitdelen. Op het overtreden van het samenscholingsverbod staat een boete van 390 euro. ‘Dat hakt er wel in.’ Hij heeft er nog geen uitgedeeld. ‘Voorlopig proberen we het met vriendelijk aanspreken.’

Ook vanmiddag kan het bonnenboekje op zak blijven. Het is redelijk druk. ‘Maar dit is nog niks vergeleken bij afgelopen weekend’, zegt Hoefakkers. Hij maant hondenbezitters om hun viervoeter aan de lijn te houden en zegt tegen een jong stel dat in de hei zit te picknicken dat ze op het pad moeten blijven.

Duidelijk te zien is dat de corona­crisis in het bos tot nieuwe omgangsvormen leidt, die soms nog wat onwennig zijn. Wandelaars zoeken bij het passeren de randen van het pad op, om zoveel mogelijk ruimte te maken voor elkaar. Een echtpaar heeft een touwtje van anderhalve meter bij zich om de gewenste afstand te markeren.

Op een bankje aan het vlonderpad zitten twee jonge vrouwen met lege gebaksbordjes tussen zich in. ‘Ik ben jarig’, zegt de ene met een roze mutsje op haar hoofd waar 35 op staat. ‘En we vieren het hier.’ Ze zitten allebei aan het uiteinde van het bankje, met maximale ruimte tussen hen in. ‘Zo doen we het toch goed?’, vraagt de jarige. ‘Ja hoor, zegt Hoefakkers. ‘Gefeliciteerd.’

Hoe meet je anderhalve meter? Anderhalve meter dat is de (minimale) afstand tot elkaar die in de meeste landen wordt aanbevolen om te voorkomen dat het coronavirus overspringt. Duitsland schrijft 1,5 tot 2 meter voor. Engeland hanteert 2 meter of 8 feet. Dat is 1,8 meter. Dit advies is gebaseerd op de afstand die druppels afleggen in een hoest- of niesbui. Sommige mensen gebruiken een stok om aan te geven hoe lang de afstand tussen hen en anderen moet zijn. Supermarkten gebruiken daarvoor winkelwagentjes. Die zijn 70 cm tot 1 meter lang, dus om de juiste afstand te bewaren moet je twee winkelkarretjes tussen elkaar in hebben. De gemakkelijkste manier om anderhalve meter te houden is twee armlengtes van elkaar afblijven. De lengte tussen oksel en vingertoppen is ongeveer 70 centimeter. Dus als bij uitgestrekte armen de vingertoppen elkaar net niet raken, zit je goed. Het kan ook ingewikkelder. Een verslaggever van regionaal dagblad de Stentor rekende uit dat in anderhalve meter vijftien wc-rollen passen, negen frikandellen en drieënhalf kratje bier.