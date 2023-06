Met tomeloze energie en humor maakte hij samen met zijn vriend honderden reclamefilmpjes

Jorn Kruijsen.

In 1997 werden de junior creatives Jorn Kruijsen en Jeroen van de Sande bij reclamebureau DMB&B aan elkaar gekoppeld. Ze kenden elkaar niet. ‘Waren allebei supergroen’, zegt Van de Sande. Er was een instantklik. ‘We deelden dezelfde humor, rolden van het lachen over de vloer, waren meteen dikke vrienden’. Kruijsen (beeld) en Van de Sande (tekst) hadden de ambitie beroemd te worden in het vak. Het creatieve duo, de laatste jaren eigenaren van het bureau Alfred, maakte honderden reclamefilms en langlopende, ook internationaal bekroonde campagnes voor onder meer Heineken, Albert Heijn, Calvé, Pearle, Amstel, Affligem, Jumbo en Unox.

Van de Sande: ‘Jorn was een echte knuffelbeer. In ons eerste jaar werden we genomineerd voor een Leeuw, de Oscar van de reclamewereld. Hij omhelsde me zo hard dat ik er drie gekneusde ribben aan overhield.’ Discussies op het werk waren verhit. ‘Jorn was nog eigenwijzer dan ik. In de grond waren we het eens: reclame moest grappig zijn, entertainen.’ In een vroeg filmpje, belangeloos gemaakt voor Project Uitzendbureau Kutklusjes (voor Amsterdamse daklozen), houdt een vrouw vanaf driehoog een levensecht hondje uit het raam. Tekst: ‘Geen zin om de hond uit te laten? Bel PUK.’

Jorn woonde samen met zijn broer Otto (New pop-artiest Ottograph), ze hadden dezelfde vrienden. Otto spoot op zijn 13de zijn eerste graffiti. ‘Ik ben vele keren opgepakt, heb veel boetes betaald, zeker toen ik mijn tag ook op metro’s aanbracht. Jorn bediende zich kort van ‘oops’. Op open schilderavonden kwam hij mijn atelier altijd binnen met: ‘GASTEN!’ Ik zei dan: kom je kwasten? Het groeide uit tot KMDG, Kwasten Met De Gasten.’ Otto’s ontwerp voor een lokaal biermerk leidde tot de eerste commercial van Jorn en Jeroen. Van de Sande: ‘Man pist tegen boom, boom valt om. Voice over: Red Eye, heavy beer.’

Marielle Nap leerde haar man Jorn kennen op de set voor een commercial voor Mora bitterballen, twintig jaar geleden. ‘Ik was freelance setdresser. De volgende dag belde hij op. Ik dacht dat er iets fout was gegaan met de shoot, maar hij vroeg of ik iets met hem wilde drinken. Hij zag m’n naam op het callsheet. Dat vond ik megabijzonder en lef hebben!’

Voorjaar 2009, op vakantie in Costa Rica, stapten ze midden in de jungle een internetcafé binnen. Opgewonden belde Jorn met Jeroen: ‘Staat hier een man keihard te lachen. Wat denk je? Hij kijkt naar de Walk-in Fridge!’ Mariëlle: ‘Hun nieuwe Heinekencommercial voor Nederland ging als een lopend vuurtje over het internet. Voor het eerst hadden we door wat viral betekende.’ De ‘fridge’ kwam uit in 45 landen, gevolgd door honderden persiflages op YouTube waarin Snoop Dogg zijn wietvoorraden opslaat en LeBron James met zijn Cleveland Cavaliers rond dozen met basketbalschoenen danst.

Marielle: ‘Jornski was een enorme levensgenieter, hij kon een ruimte vullen met zijn tomeloze energie. Hij hield van cynische, zwarte humor en kon luid en aanstekelijk lachen.’ Hij dacht ook altijd dat hij gelijk had. ‘Enorm zwart-wit, alles of niets. Elke dag twee uur sporten en drie liter groene smoothie, of twinrig bier en patat met dubbele mayo.’

Vorig jaar was er de diagnose kanker. Marielle: ‘Hij wilde echt niet ziek zijn, er niet over praten. Veel mensen wisten van niets. Hij fietste van chemo naar chemo, met daarna weer een call voor het werk. Drie dagen voor hij overleed zat hij met de hele familie mee te zingen voor onze zoon, puur op karakter en pijnstillers. Hij had beloofd Jimmy’s 10de verjaardag te halen.’