nieuws

Met theevisite van Paddington overtreft Elizabeth II zelfs de spectaculaire aankomst van James Bond

‘Thank you for having me.’ Hij is maar een beer met een rafelige rode hoed, maar hij heeft zaterdag in Londen de show gestolen, nog voordat die goed en wel was begonnen. Het filmpje van de theevisite van Paddington bij koningin Elizabeth II was nog niet vertoond of het ging meteen al viraal over de hele wereld.