Met strak draaiboek wil Rutte kabinetsploeg op 10 januari op bordes hebben: wie zijn de kanshebbers en welke horden zijn er nog?

Het vorige kabinet-Rutte III op het bordes van Paleis Noordeinde. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Om te voorkomen dat Nederland langer dan een jaar zonder regering zit – het vorige kabinet-Rutte III viel op 15 januari 2021 – zet Rutte dit weekeinde een ware eindsprint in om zijn nieuwe kabinetsploeg nog voor het 1-jarige jubileum beëdigd te krijgen. Een strak draaiboek moet ervoor zorgen dat alles gladjes verloopt.

Het begint op zondag 2 januari, als aan het begin van de avond bekend wordt gemaakt met welke kandidaat-bewindspersonen formateur Rutte vanaf maandag een op een om de tafel gaat zitten. De beoogde nieuwe ministers en staatssecretarissen zijn dan al gescreend door hun partij en door de AIVD. Tegenkandidaten zijn er al een tijdje niet meer.

Toch is het onderonsje met Rutte meer dan een kennismakingsgesprek, verzekeren ingewijden. De VVD-leider nam de ‘formele sollicitatiegesprekken’ bij zijn eerste twee kabinetten niet heel serieus, omdat de selectie feitelijk al vooraf had plaatsgevonden. Geen kandidaat ging voor het oog van de camera tegenover Rutte zitten tenzij hij of zij wist dat de baan al binnen was.

Indringende gesprekken

Totdat het in 2012 toch misging met Co Verdaas. De PvdA’er was een maand staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II, toen hij struikelde vanwege zaken die in zijn woonplaats al lang bekend waren: hij was onzorgvuldig met reiskostendeclaraties. Sindsdien verwacht Rutte dat kandidaten tijdens het formele sollicitatiegesprek alles op tafel leggen dat de premier moet weten.

Van maandag 3 tot en met donderdag 6 januari zal Rutte de kandidaat-bewindspersonen daarom indringend vragen of er ‘beletsels in het heden of verleden’ zijn om de functie van minister of staatssecretaris te aanvaarden. Het gaat niet om illegale activiteiten (dat pikt de AIVD wel op), maar eerder om politiek gevoelige kwesties, zoals een vaccinweigeraar als minister van Volksgezondheid. In vier dagen tijd zal Rutte twintig ministers en negen staatssecretarissen aan de tand voelen.

Afscheid van zijn oude ploeg neemt Rutte op vrijdag 7 januari, tijdens de laatste ministerraad van het demissionaire kabinet. Op zaterdag 8 januari staat vervolgens het constituerend beraad gepland. Dat is de eerste informele bijeenkomst van alle nieuwe kandidaat-ministers, in de wandelgangen ook wel de ‘oprichtingsvergadering van het kabinet’ genoemd. Hier wordt onder meer de taakverdeling besproken.

Als al die horden zijn genomen, is de weg vrij voor de koninklijke beëdiging van de bewindspersonen op maandag 10 januari. Traditioneel volgt hierna de bordesfoto. De ambities van de nieuwe ploeg worden later die middag, tijdens de eerste ministerraad, nog eens krachtig samengevat in een regeringsverklaring, die is gebaseerd op het regeerakkoord. Vanaf dat moment kan Rutte IV aan de slag.

In de loop van die eerste week, op woensdag of donderdag, zal een Kamermeerderheid waarschijnlijk zijn zegen geven aan de regeringsverklaring. Dat is nog net voor de deadline dat het een jaar geleden is dat Rutte III aftrad vanwege de toeslagenaffaire.

Oude ploeg blijft ten dele

Zeker is dat een paar bekende gezichten uit het oude kabinet terugkeren. Partijleiders Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) willen sowieso door. Hoekstra keert alleen niet terug bij Financiën, die plek wordt traditioneel opgeëist door de tweede partij in het kabinet, D66 dus. Partijleider Sigrid Kaag wordt vaak genoemd als mogelijke nieuwe minister van Financiën, hoewel er nog een kleine kans is dat ze de Kamer in gaat. Ook Hugo de Jonge keert terug in het nieuwe kabinet, maar niet als coronaminister. Op het ministerie van Volksgezondheid krijgt een D66’er de verdere bestrijding van de coronacrisis in handen.

Zeker is ook dat een aantal bewindslieden sowieso niet terugkeert op het Binnenhof. Bij de VVD is Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) al vertrokken. Partijgenoten Sander Dekker (Rechtsbescherming), Henk Kamp (Defensie) en Stef Blok (Economische Zaken) beschouwden hun functie als tijdelijk of vinden dat het ‘tijd is voor iets nieuws’.

Van links af: De Jonge, Rutte, Hoekstra, Schouten, Ollongren en Koolmees tijdens een schorsing op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de Troonrede op Prinsjesdag. Beeld Sem van der Wal / ANP

Ook D66-ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Cultuur) verlaten de landelijke politiek. Bij de ChristenUnie vertrekken minister Arie Slob (Onderwijs en Media) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Zorg en Preventie). En bij het CDA keert Grapperhaus niet terug op Justitie, omdat deze ministerspost naar een VVD’er gaat. Het ligt eveneens voor de hand dat CDA’er Ben Knapen niet terugkeert bij Buitenlandse Zaken, omdat hij zijn baan beschouwde als een tijdelijke invalklus. Zijn plek wordt wel ingevuld door een partijgenoot.

Nieuwe gezichten

De nieuwe kabinetsploeg bestaat dus zeker uit tien nieuwe gezichten, omdat er mensen vertrekken. Ook maken nog eens zes nieuwe personen hun entree, omdat Ruttes nieuwe ploeg groeit van 23 naar 29 bewindslieden. Daardoor zal de nieuwe ploeg zeker voor de helft uit nieuwe gezichten bestaan (zestien stuks), al is het maar omdat de vier coalitiepartijen willen aantonen dat het hun menens is met de nieuwe bestuurscultuur.

De kans is aanwezig dat die nieuwe gezichten vooral bij de VVD te zien zullen zijn. Door ongelukken van uiteenlopende aard is Rutte alle VVD-ministers kwijt die in 2017 aantraden. De partij levert ditmaal elf bewindspersonen, inclusief Rutte zelf als minister-president. Grote kanshebbers voor een doorstart zijn de staatssecretarissen Barbara Visser (nu invallend minister), Dilan Yeşilgöz en Dennis Wiersma. Als de rest zoals verwacht vertrekt (Kamp, Blok, Broekers-Knol), komt de VVD met tenminste zeven nieuwe bewindspersonen aanzetten.

Bij D66 gooien staatssecretarissen Alexandra van Huffelen, Hans Vijlbrief en Steven van Weyenberg (Infrastructuur) hoge ogen om terug te keren in het kabinet. Als de rest zou vertrekken (Ollongren en De Bruijn), zou dat ruimte bieden aan mogelijk vijf nieuwe gezichten bij de Democraten.

Bij het CDA zullen vermoedelijk niet veel nieuwe politieke talenten aantreden: behalve Hoekstra en De Jonge wil vermoedelijk ook Raymond Knops door. Dat betekent dat er één nieuw gezicht als minister kan aantreden. Bij de ChristenUnie gaat alleen Carola Schouten mogelijk door als minister.

Vanaf aankomende zondagavond komt sowieso een einde aan de onzekerheid voor iedereen en kan Nederland zich – 291 dagen na de stembusgang – richten op de wijze waarop de nieuwe bewindslieden de grote problemen van Nederland gaan aanpakken.

Draaiboek beëdiging kabinet-Rutte IV Zondag 2 januari: Namen van alle kandidaat-bewindspersonen bekend. Maandag 3 januari tot en met donderdag 6 januari: Rutte een op een om de tafel met kandidaat-bewindspersonen. Vrijdag 7 januari: Laatste ministerraad van demissionair kabinet-Rutte III. Zaterdag 8 januari: Constituerend Beraad (bijeenkomst van alle kandidaat-ministers Rutte IV). Maandag 10 januari: Beëdiging van alle bewindspersonen, bordesfoto met de Koning en eerste ministerraad. Woensdag 12 of donderdag 13 januari: Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring.