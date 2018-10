Met stille trom verovert Alibaba marktaandeel in de Nederlandse online detailhandel

Sorteerrobots in het sorteercentrum van Alibaba in Hangzhou. Er zijn 350 duizend robots die meer dan 500 duizend pakketjes per dag kunnen verwerken. Beeld VCG via Getty Images

Ergens achter de grijze gevel van het kantoorpand aan de Amsterdamse Herengracht 450 huist het kloppende hart van de Chinese commerciële invasie in Nederland. Het is een bedrijf met onvoorstelbare cijfers: omzet 35,1 miljard euro in fiscaal jaar 2017/2018, bijna 60 procent meer dan het jaar ervoor. Maar de aanwezigheid wordt slechts kenbaar gemaakt door middel van een piepklein bordje, tussen de namen van advocatenkantoren en investeringsfondsen: ‘Ali Baba Group’. Een vriendelijke medewerker van de brasserie op de begane grond zegt dat er ‘tien tot twaalf’ mensen van Alibaba in het pand kantoor houden en gaat er eentje zoeken.

Het Nederlandse hoofdkantoor van de Chinese webgigant schreeuwt zijn succes bepaald niet van de daken. Het adverteert niet eens. Toch groeit ook in Nederland de schare fans van het webwinkelimperium uit Hangzhou. Via AliExpress, het onderdeel van Ali Baba dat Chinese producten naar buitenlandse consumenten verscheept, komt van alles het land binnen: spotgoedkope telefoonhoesjes, nachtlampjes, speelgoed, kinderkleding, drones, geheugenkaartjes en sieraden. Nederland staat volgens een Ali Baba-woordvoerder in de top-10 van landen die veel bestellen bij AliExpress, in absolute aantallen. Waar komt die populariteit vandaan?

Webwinkelen voor gevorderden

In een woord: de prijs. AliExpress biedt al die spullen aan voor een klein deel, soms slechts een fractie van wat ze in Nederland kosten. Luxe Swiss Sense nachtlampje? 105 euro. Vergelijkbaar model made in China? Drie tientjes. Zeldzame HDMI-naar-nog-wat-kabel in de winkel? 40 euro. Made in China? Tientje, hooguit. Er circuleren zelfs verhalen van vrouwen die trouwjurken bestellen op AliExpress – kost niks, en je hebt haar toch maar één keer aan. Bestel je toch twee trouwjurken, voor de zekerheid. Bijkomend voordeel: AliExpress heeft werkelijk alles. Kom je niet aan een specifiek koppelstuk voor jouw type douchekop? Kijk bij Alibaba.

Medewerkers van een Chinees sorteercentrum tijdens ‘Vrijgezellendag’, een Chinese feestdag waarop veel gewinkeld wordt. Beeld AFP

‘Het is wel webwinkelen voor gevorderden; je moet veel alerter zijn op wat je koopt dan bij bijvoorbeeld CoolBlue’, zegt Elleke (33), die niet met achternaam in de krant wil en. ‘De kwaliteit is wisselend. Ik heb ook weleens snoertjes gehad die het niet doen. De truc is heel goed te kijken naar de recensies, foto’s, cijfers en populariteit van producten.’ Ze lacht: ‘Mijn beste koop was een kolfmachine, tip van een collega. Die kost in Nederland al gauw 150 euro, bij AliExpress iets van 15. Dat was het machientje, dat heb ik aangesloten op een opzetstuk uit de Nederlandse winkel. Ik maak me toch zorgen over wat voor chemicaliën er zitten in opzetstukjes van AliExpress.’

Specifieke cijfers voor de populariteit van Alibaba in Nederland zijn niet beschikbaar; de Chinese webwinkel is uiterst gesloten. Een overdaad aan anekdotisch bewijs suggereert een flinke groei. De douane, tegenover Het Financieele Dagblad, wijt haar rap toegenomen werklast aan het Amerikaanse Amazon en het Chinese AliExpress. Om de distributie van al die Chinese spullen in Europa te verzorgen, overweegt AliExpress een distributiecentrum van 380 duizend vierkante meter te bouwen bij vliegveld Maastricht Aachen. Thuiswinkel.org liet becijferen dat Nederlanders vorig jaar in totaal 248 miljoen euro uitgaven in Chinese webshops, eenderde meer dan in 2016.

Een Europees distributiecentrum kan Alibaba weleens een hoofdrolspeler maken in het Europese winkellandschap. Het grootste minpunt van het bestellen bij de Chinese allesverkoper is dat het weken, soms maanden duurt voordat de bezorger voor de deur staat. Bij Bol.com is het er vaak de volgende dag al. Maar als de producten vanuit Maastricht of – ook in de race – het Belgische Luik worden verstuurd, liggen de gewenste koopjes vaak al met een paar dagen in de bus.

Grot vol geheimen

Aan de Herengracht in Amsterdam komen na een paar minuten mevrouw Liu Chang en Annemarie Zondervan naar de lobby, respectievelijk office manager en manager business development. Hoffelijk gaan zij voor naar een kleine vergaderruimte. Delfts blauwe huisjes staan op een plank bij foto’s van de Ali Baba-bestuursvoorzitter Jack Ma, de rijkste man van China, omringd door een aantal westerse managers. Alsof het een bedrijfsuitje van de Hema betreft. Aan de muur hangt een schilderij met de slogan: ‘To make it easy to do business anywhere.’ Het bedrijf heeft een miljardenomzet en het Amsterdamse kantoor doet denken aan een startup.

De vraag hoe Alibaba in Nederland klanten werft, leidt bij Zondervan slechts tot een brede glimlach en het verzoek de vragen per e-mail te sturen. ‘Alibaba is niet zo happig op het delen van cijfers’, luidt de verklaring.

De e-mail naar de Nederlandse woordvoerder van Alibaba, met een lijst vragen over omzet, strategie, populaire producten en profiel van klanten in Nederland, wordt beantwoord met een telefoontje. Alibaba Group Nederland, zo blijkt, is er vooral om Nederlandse bedrijven te helpen hun waar in China te verkopen. ‘Cijfers over wat de andere kant op komt, naar Nederland, die hebben we zo snel niet paraat’, aldus de woordvoerder.

Ledlampjes en camera’s ten overvloede, maar haar geheimen geeft de grot van Alibaba niet prijs.