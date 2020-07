Met spoed gezocht: duizenden verpleegkundigen voor de tweede coronagolf

De Intensive Care-afdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis waar een coronapatient op zijn buik ligt. Beeld Robin Utrecht

Die noodkreet doet het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) aan het kabinet en de ziekenhuisdirecties. Het LNAZ verdeelt de coronapatiënten over de ziekenhuizen. Het heeft van het kabinet de opdracht gekregen om zich voor te bereiden op een nieuwe grootschalige uitbraak van het virus, regionaal of landelijk.

Dat moet dit keer zonder dat het opnieuw spannend wordt of alle patiënten een bed krijgen en ook zonder dat vrijwel alle andere medische zorg moet worden stilgelegd. Daartoe moet de huidige ic-capaciteit van 1.150 bedden worden opgeschaald tot 1.350 à 1.700 bedden. Ook moeten er mogelijk 1.300 gewone ziekenhuisbedden extra komen voor coronapatiënten.

Die bedden zelf zijn niet het probleem, de bijbehorende zorgverleners wel. Voor de corona-uitbraak dreigde al een tekort aan ic-verpleegkundigen. Het LNAZ raadt het kabinet en de ziekenhuizen aan om razendsnel uit te breiden. In het uiterste noodscenario zijn 5200 extra IC-verpleegkundigen nodig plus 2453 verpleegkundigen op de andere afdelingen van de ziekenhuizen.

Dat zal niet lukken als niet snel alle zeilen worden bijgezet, waarschuwt het Netwerk. De opleiding - die normaal gesproken 18 maanden duurt - moet worden versneld. Ook moet het vak snel aantrekkelijker worden gemaakt met betere arbeidsvoorwaarden, meer zeggenschap over de werktijden en flexibele kinderopvang. Daarmee moeten niet alleen nieuwe verpleegkundigen worden geworven maar ook voormalige verpleegkundigen worden overgehaald om terug te keren in de ziekenhuizen.

Verder vraagt het LNAZ om uitbreiding van de ambulancecapaciteit en om zeven extra Mobiele Intensive Care Units (naast de huidige zeven) voor het vervoer van coronapatiënten tussen ziekenhuizen.

Enige verlichting voor de Nederlandse ziekenhuizen moet net als bij de eerste golf uit Duitsland komen, waar veel meer ic-capaciteit voorhanden is. Alleen al in de naburige deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben 300 ziekenhuizen zich inmiddels bereid getoond om hulp te bieden als de nood in Nederland weer hoog wordt.