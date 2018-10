Met overname door ondernemer Marcel Boekhoorn wordt Hema weer helemaal Nederlands

Interieur van een vestiging van de Hema aan de Nieuwendijk in Amsterdam. Beeld ANP

‘Hema weer 100 procent Nederlands: dat is in mijn ogen het beste voor het bedrijf, het beste voor onze klanten, en het beste voor onze 19 duizend medewerkers,’ zei Hema-bestuursvoorzitter Tjeerd Jegen tijdens een persconferentie donderdagmiddag. Daarbij: ‘De relatie met onze franchisenemers, waarmee we verschilden van mening, is volledig hersteld.’

Alle hoofden zijn weer Hollands en staan dezelfde kant op. Dat was na jaren van conflict en gefaalde verkooppogingen de boodschap van Hema-directeur Jegen, ondernemer en nieuwe Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn en Paul Loeff, voorzitter van de vereniging van franchisenemers van Hema. Jegen sprak gedecideerd, Boekhoorn glimlachte optimistisch, Loeff knikte elke keer als het woord ‘Nederlands’ of ‘Hollands’ viel. En dat woord viel voortdurend.

Met de overname door Boekhoorn komt een einde aan jarenlange pogingen van de Britse eigenaar van Hema, investeringsfonds Lion Capital, om de winkelketen te verkopen. ‘Samen met haar nieuwe eigenaar kan Hema zich de komende jaren volledig richten op investeren in de thuismarkt, online groei, internationale expansie en het verbeteren van de winstgevendheid’, meldde het persbericht op de website van Hema eerder op de dag.

Plooien gladstrijken

Er moesten op het laatste moment nog wat moeten worden gladgestreken. Nadat Hema het persbericht over de voorgenomen overname donderdagochtend had gepubliceerd, fulmineerde Boekhoorn tegenover zakenblad Quote dat hij nog volop in onderhandeling was met het bedrijf. Een bron binnen Hema meldt dat de persconferentie aanvankelijk was gepland voor maandag, maar werd uitgesteld.

‘Zo’n complex proces heeft nu eenmaal nogal wat voeten in de aarde, ook op het laatste moment,’ zegt Hema-bestuursvoorzitter Jegen in een interview. ‘Nu is de kogel door de kerk. Alleen de formele toestemming van de Autoriteit Consument en Markt is nog nodig.’

Tijdens de persconferentie zitten de drie hoofdrolspelers op donderdagmiddag gebroederlijk aan tafel. De verkoop gaat gepaard met afspraken die volgens betrokkenen een einde maken aan het langslepende conflict tussen de Hema-directie en de franchisenemers. Dat zijn onafhankelijke ondernemers die bijna de helft van de 541 Hema-filialen in Nederland uitbaten. Zij voeren al jaren een juridische strijd met de Hema-directie, voornamelijk over de verdeling tussen kosten en baten van online verkoop.

Mede door dat conflict mislukten eerder verkooppogingen, waardoor de winkelketen vermoedelijk vele tientallen miljoenen euro’s aan waarde verloor. Iedere mislukte verkoop betekent immers een nieuwe klap voor de waarde van Hema: als het bedrijf voor een miljard niet kan worden verkocht, dan biedt de volgende gegadigde wat minder.

Afgeketst

In juni ketste een verkooppoging van Hema aan het Belgische investeringsfonds Core Equity op het laatste moment af. Het investeringsfonds bood na verluidt 1 miljard euro voor Hema, maar trok zich terug toen het de ernst van het conflict tussen de directie en de franchisenemers inzag.

Vanaf donderdag wil Hema de bladzijde omslaan. Gesprekken met Boekhoorn en de VAB, die volgens Jegen sinds het begin van de zomer plaatsvinden, hebben geresulteerd in een blauwdruk voor samenwerking die toekomstbestendig moet zijn. Jegen: ‘Alle rechtszaken zijn gestaakt, ook die tegen eigenaren van kleine Hema-filialen, en het bestuur van de VAB is bij ons gerehabiliteerd. We hebben twee nieuwe afspraken gemaakt: één over de manier waarop franchisehouders inkopen, en één over de investeringen in en opbrengsten van de online verkoop. We kunnen we ons nu volledig richten op de toekomst.’

De Vereniging Aangesloten Bedrijven Hema (VAB), die de meeste franchisenemers vertegenwoordigt, laat eveneens weten zeer enthousiast te zijn over de voorgenomen overname. Loeff, de voorzitter van de VAB, zegt dat 80 procent van franchisenemers die zijn aangesloten bij de VAB de afspraken steunt. ‘De plannen die er liggen, zijn muziek in onze oren.’

Schuldenlast

Het Britse investeringsfonds Lion Capital kocht Hema in 2007 voor 1,1 miljard euro met de bedoeling om de bedrijfsvoering te optimaliseren, de winstgevendheid te vergroten en het bedrijf daarna zelf met winst door te verkopen. De afgelopen jaren kampt Hema echter met teruglopende verkopen. Dat probleem is met de overname bepaald niet opgelost.

Eerdere pogingen van de investeringsmaatschappij om Hema te verkopen, in 2011 en 2014, mislukten ook. Dat komt mede doordat Lion Capital Hema opzadelde met een hoge schuldenlast die zwaar drukt op de winstgevendheid en daarmee op de waarde van het bedrijf. In 2014 gonsde nog een potentiële verkoopprijs van 1,3 miljard euro rond, terwijl Core Equity dit jaar naar verluidt slechts 1 miljard euro bood.

Boekhoorn zelf insinueert tijdens de persconferentie ook dat hij een goede prijs heeft bedongen: hij zegt eerder al te hebben geprobeerd Hema te kopen. ‘Men lachte mij toen uit; Lion Capital bood meer,’ zegt Boekhoorn. ‘Dat hebben we geweten.’

Boekhoorn zegt donderdag eveneens dat zijn investeringsfonds Ramphastos 40 miljoen euro in Hema zal investeren om de schuldenlast terug te dringen. ‘Wij zullen bouwen aan het merk’, aldus Boekhoorn.