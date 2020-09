Nieuws oud-president Mali

Met overlijden Moussa Traoré is Mali de president kwijt die twee keer een doodvonnis overleefde

De voormalige president van Mali, Moussa Traoré, is dinsdag op 83-jarige leeftijd in zijn huis in de hoofdstad Bamako overleden. Zijn familie maakte het overlijden van een van de langstzittende Afrikaanse dictators bekend. Traoré leidde Mali van 1968 tot 1991, totdat hij werd afgezet bij een staatsgreep.