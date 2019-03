Met omkoping krijgt Amerikaanse elite kindlief naar prestigieuze universiteit

William ‘Rick’ Singer verlaat de Boston Federal Court. Beeld AFP

Zo kostte het twee ouders 1,2 miljoen dollar om hun niet-voetballende dochter als stervoetballer Yale binnen te krijgen – met behulp van een simpele van internet geplukte foto van een ander Aziatisch meisje in voetbaltenue. Een ander stel ouders betaalde 50 duizend dollar om een cruciale test door iemand anders te laten doen. Weer twee anderen kochten voor 200 duizend dollar een plekje in een universitaire roeiboot.

Dinsdag onthulde de FBI in Massachusetts een groot omkoopschandaal bij zeker acht prestigieuze universiteiten, waarvoor vijftig verdachten in staat van beschuldiging zijn gesteld. In totaal hebben de 33 aangeklaagde ouders 25 miljoen dollar betaald voor een toegangskaartje tot het succes. Onder de gearresteerden zijn twee Hollywoodsterren.

De ouders bleken bereid hun niet-atletische kinderen als topsporters voor te stellen om ze via die route op een universiteit te krijgen (met de corrupte medewerking van de trainers van de universitaire teams). Anderen lieten het beruchte universitaire toelatingsexamen, de Scholastic Assessment Test (SAT), door een plaatsvervanger doen, of kochten er extra tijd voor.

Het schandaal draait om William ‘Rick’ Singer, die een bijles- en schoolkeuzebedrijf in Californië runde dat scholieren voorbereidde op de toelatingstest. Hij bedacht op een gegeven moment dat hij de scholieren ook op een andere manier kon helpen bij de universiteit van hun keuze binnen te komen. Uiteindelijk kreeg hij spijt, werkte hij mee met de FBI en lapte hij met een microfoontje zijn klanten en medeplichtigen erbij.

Actrices

Onder de verdachten zijn Full House-actrice Lori Loughlin en Desperate Housewives-ster Felicity Huffman. Huffman betaalde 15 duizend dollar voor een langere SAT-test. Loughlin betaalde een half miljoen om haar twee dochters op de Universiteit van Southern California in Los Angeles te krijgen. Ze stuurde foto’s van haar dochter op een roeimachine mee.

Die dochter, Olivia Jade, is een vlogger en ‘influencer’ die met haar 2 miljoen volgers van bedrijven geld krijgt om hun spullen aan te prijzen. Ze zit eigenlijk alleen op de universiteit ‘omdat haar ouders dat zo graag willen’, meldde de eerstejaars vorig jaar. En: ‘Ik weet niet hoeveel college ik ga volgen… Ik wil wel de ervaring van game days (de drinkgelagen op dagen dat het universitaire sportteam speelt, red.) en feesten… ik geef niet echt om school.’ In een van haar foto’s dankt ze Amazon voor de spullen op haar studentenkamer.

Volgens de openbare aanklager hebben de ouders ‘een afzonderlijk en oneerlijk’ toelatingssysteem voor hun kinderen gecreëerd. ‘De echte slachtoffers zijn de hardwerkende studenten die geen plek hebben gekregen doordat veel minder gekwalificeerde studenten hun toegang gewoon hebben gekocht.’