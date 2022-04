Met offensief tegen Oost-Oekraïense stad Slovjansk hopen Russische troepen hun ‘nieuwe Stalingrad’ te heroveren

Op het station van de oostelijke stad Kramatorsk wachten mensen op een trein. Uit vrees voor het Russische offensief hebben de Oekraïense autoriteiten de plaatselijke bevolking opgeroepen zich in veiligheid te brengen, nu het nog kan. Beeld Fadel Senna / AFP

Het ‘nieuwe Stalingrad’ noemden de pro-Russische separatisten Slovjansk (in het Russisch Slavjansk), nadat ze acht jaar geleden de macht hadden gegrepen in de stad. Het was de eerste stad die de separatisten volledig in handen kregen in de Donbas. Drie maanden later moesten ze hun ‘Stalingrad’ weer prijsgeven aan het Oekraïense leger en nu dreigt er opnieuw een slag om de stad.

Igor Girkin, een voormalige officier van de Russische geheime dienst FSB die ook wel bekendstaat als Strelkov (‘Schutter’), groeide in kringen van separatisten uit tot een volksheld toen hij in april 2014 met een groep andere veteranen uit de Russische veiligheidsdiensten Slovjansk wist in te nemen.

Beeld de Volkskrant

Marteling en moord

Veel Russischtalige inwoners van de stad verwelkomden de separatisten aanvankelijk, maar de stemming sloeg om toen die steeds harder begonnen op te treden tegen de bevolking. De populaire burgemeester van Slovjansk belandde in de kelders van het ingenomen gebouw van de veiligheidsdienst. Zij werd later vrijgelaten, maar andere bekende pro-Oekraïense inwoners die in handen van de separatisten vielen, werden gemarteld en vermoord.

De inname van Slovjansk leverde Girkin/Strelkov de benoeming op tot ‘minister van Defensie’ van de separatisten. Maar zijn ster begon snel te verbleken toen zijn troepen de benen namen uit Slovjansk, nadat de Oekraïners begin juli 2014 een offensief tegen de belegerde stad hadden geopend.

Volgens Girkin/Strelkov ging het om een ‘tactische terugtrekking’, maar andere commandanten van de separatisten beschuldigden hem van verraad. Had hij niet beloofd dat hij hun ‘Stalingrad’ tot het bittere einde zou verdedigen? De val van de stad leek het begin te worden van de ondergang van de volksrepublieken Donetsk en Loehansk die de separatisten hadden uitgeroepen, maar het Oekraïense offensief werd tot staan gebracht doordat Moskou troepen stuurde om de rebellen te helpen.

MH17

Daarbij werd ook vlucht MH17 neergehaald, iets waarvoor nu in Nederland een proces loopt tegen Girkin. Volgens de aanklacht regelde hij met drie andere verdachten de Buk-raketinstallatie waarmee het passagierstoestel werd neergeschoten.

Weer in handen van de Oekraïners kreeg Slovjansk een opvallende rol in de Russische oorlogspropaganda. Op de Russische staatstelevisie werden de ‘wreedheden’ van de Oekraïense ‘bezetters’ van Slovjansk breed uitgemeten. Een vluchteling vertelde hoe zij had gezien dat Oekraïense soldaten voor een menigte op het centrale Leninplein een jongetje van 3 aan een houten bord spijkerden, ‘net als Jezus’. Zijn moeder moest toekijken hoe hij stierf en zou vervolgens achter een tank over het plein zijn gesleept, tot ze dood was.

Het relaas van de vrouw veroorzaakte veel opschudding in Rusland, hoewel er in Slovjansk geen enkele getuige van het voorval te vinden was. Wel bleek dat de Russische ultranationalistische filosoof Aleksandr Doegin eenzelfde scène al enkele dagen vóórdat het zou hebben plaatsgevonden in een Facebookbericht had beschreven, alleen was zijn fictieve gekruisigde slachtoffertje 6 jaar oud.

De afgelopen acht jaar zijn alle pogingen van de separatisten om door de Oekraïense linies te breken en Slovjansk en het naburige Kramatorsk in te nemen mislukt. In die laatste stad is het hoofdkwartier van de Oekraïense troepen in het oosten gevestigd. Ditmaal hopen ze hun ‘Stalingrad’ wel te kunnen heroveren met steun van de Russische troepen. Die rukken langzaam op naar het zuiden vanuit de stad Izjoem, die ze eerder deze week innamen.

In de val

Westerse militaire experts waarschuwen dat de Russen en eenheden van de separatisten tegelijkertijd vanuit Donetsk en Horlivka een offensief zullen beginnen in noordelijke richting. Daardoor zouden de Oekraïense troepen langs de frontlinie met het rebellengebied, volgens hen de meest geharde eenheden waarover Kyiv beschikt, in de val kunnen komen te zitten.

Uit vrees voor het Russische offensief hebben de Oekraïense autoriteiten de plaatselijke bevolking opgeroepen zich in veiligheid te brengen, nu het nog kan. Er kwam meteen een nieuwe, massale exodus op gang. Bij het station van Kramatorsk was te zien hoe duizenden mensen aan boord probeerden te komen van treinen naar het westen.

A mass-evacuation of up to 3.5 mln civilians has started from the Donbas region on the order of Deputy PM, Iryna Vereshchuk.



Ukraine expects a massive Russian offensive to start in days.



The cities of Severodonetsk, Slovyansk & Kramatorsk are first out. pic.twitter.com/0VfWgLkIZ7 — Visegrád 24 (@visegrad24) 7 april 2022

Voorlopig maken de Russische troepen nog niet veel vorderingen, ook al kunnen ze in dit gebied, vlak bij de grens met Rusland, mogelijk wel op luchtsteun rekenen. Op videobeelden was te zien hoe een Russisch konvooi op weg naar het front dekking krijgt van laagvliegende helikopters.

Maar als de Russen en de separatisten erin slagen om Slovjansk en Kramatorsk in handen te krijgen, zou dat een zware klap zijn voor Kyiv. Niet alleen wegens de symbolische betekenis van Slovjansk. Het zou erop neerkomen dat de separatisten de controle krijgen over vrijwel heel de provincies Donetsk en Loehansk. Alles wijst erop dat president Poetin van plan is die gebieden later in te lijven bij Rusland.