Met nieuwe wet voor ‘russofobie’ kiest Moskou kordaat voor verdere repressie

Agenten voeren een man af die in Moskou tegen de mobilisatie in Rusland protesteerde, 21 september 2022. Beeld AFP

De Doema, de Russische Tweede Kamer, werkt al een tijdje aan het wetsvoorstel, maar tot nog toe breken de parlementariërs zich volgens de onafhankelijke site Vjorstka nog het hoofd over de vraag wat er precies onder ‘russofobie’ moet worden verstaan.

Het voorstel is afkomstig van de Liberaal-democratische partij van Rusland (LDPR), anders dan de naam doet vermoeden een partij met radicale, ultra-nationalistische ideeën.

Over de auteur:

Bert Lanting is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Hij was correspondent in Rusland, de Verenigde Staten en Brussel en chef van de buitenlandredactie.

‘Het is tijd om de russofobie met een gloeiendhete ijzeren staaf weg te schroeien, zodat niemand het meer in zijn hoofd haalt het lied ‘Ik ben een Rus’ extremistisch te noemen of Russen vanuit het buitenland te vernederen’, citeert Vjorstka de leider van de LDPR, Leonid Sloetski. ‘In de jaren negentig was minachting voor alles wat Russisch is bijna overheidsbeleid. Maar dat soort waanzin hebben we gelukkig van ons afgeschud.’

Poetin de boeman, Russen niet welkom

Eerder had ook het Russische ministerie van Justitie zich uitgesproken voor het strafbaar stellen van ‘russofobie’. Het Kremlin klaagt dat Rusland en de Russen steeds vaker worden geconfronteerd met ‘russofobie’. President Poetin wordt als een boeman afgeschilderd en de laatste tijd merken Russen in het buitenland vaak dat zij niet erg welkom zijn.

Dat Poetins ‘speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne daar weleens de verklaring voor zou kunnen zijn, is iets dat er bij het Kremlin niet ingaat. In plaats daarvan trekt Moskou een parallel met de houding van de nazi’s, die de Russen als ‘Untermenschen’ behandelden.

‘Russofobie: het nazisme van de 21ste eeuw’, luidde de titel van een recente conferentie in Sint-Petersburg, waarop onderminister van Justitie Andrej Loginov voor justitiële maatregelen tegen ‘russofobische activiteiten’ pleitte. Bij de viering van de overwinning van nazi-Duitsland op 9 mei trok president Poetin ook een vergelijking met de nazi-ideologie. Hij omschreef de hedendaagse ‘Russenhaat’ als de ‘ideologie van superioriteit’ van de ‘westerse globalistische elite’.

Arrestatiebevel

Het is nog onduidelijk wat er in de nieuwe wet allemaal onder ‘russofobie’ zal vallen, maar in het wetsvoorstel van de LDPR wordt gesproken van ‘activiteiten en uitlatingen die gericht zijn tegen Russische burgers of een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid’. Als voorbeeld noemde een LDPR-afgevaardigde tegenover Vjorstka het arrestatiebevel dat het Internationaal Strafhof onlangs uitvaardigde tegen president Poetin en de Russische ombudsman voor kinderen, Maria Lvova-Belova, wegens de deportatie van Oekraïense kinderen uit de door Rusland bezette gebieden.

De wet zou in de eerste plaats zijn bedoeld om de schending van rechten van Russische burgers in het buitenland te bestraffen, al zal het moeilijk worden de overtreders aan te pakken zolang die zich niet in Rusland vertonen. Onduidelijk is wat de wet zou betekenen voor buitenlandse journalisten die in Rusland werken.

Het gevaar bestaat dat kritische uitspraken en stukken van hen ook zullen worden opgevat als strafbare uitingen van ‘Russenhaat’. Tot nog toe werden kritische journalisten het land uitgezet, hoewel de autoriteiten onlangs een Amerikaanse journalist, Evan Gerschkovich, arresteerden op beschuldiging van ‘spionage’.

Verdere repressie

Critici van het wetsvoorstel zien het vooral als een poging van de autoriteiten om de binnenlandse repressie nog verder op te voeren. Tegenstanders van de oorlog tegen Oekraïne kunnen nu al tot jaren strafkamp worden veroordeeld voor het ‘in diskrediet brengen’ van de strijdkrachten.

Politicoloog Ilja Grasjtsjenkov voorspelde dat de ‘russofobie’-wet zo vaag zal worden geformuleerd, dat de autoriteiten feitelijk iedereen kunnen aanpakken die buiten de wet op belediging van de strijdkrachten valt. Met die generieke wet in de hand zullen de autoriteiten volgens hem dan bepaalde figuren oppakken en bestraffen om anderen ervan te overtuigen dat ze beter hun mond kunnen houden.