Met Nederlandse apps inzicht krijgen in de coronapandemie: ‘De techniek kan miljoenen gebruikers aan’

De corona-app van het LUMC Beeld LUMC

Twee apps vormen ‘de kern van het nieuwe testbeleid’, kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond aan. Het kabinet wil met de gegevens uit apps inventariseren hoe de coronapandemie zich ontwikkelt. Een app neemt het contactonderzoek van de GGD voor een deel over en stuurt op basis van gebruikersdata een waarschuwing naar iedereen die in contact is geweest met een coronapatiënt.

De tweede app waar minister De Jonge aan refereerde is al sinds 16 maart in gebruik en nadien meer dan 90 duizend keer gedownload: de zelfscan-app van het OLVG, ontwikkeld door Luscii en medici van het Amsterdamse OLVG. De 74 duizend actieve gebruikers vullen dagelijks een vragenlijst in over lichamelijke kenmerken als lichaamstemperatuur, verkoudheid en kortademigheid. Medisch specialisten geven vervolgens adviezen en brengen gebruikers met ernstige symptomen in contact met een arts.

Aanvankelijk was de app alleen beschikbaar voor inwoners rondom Amsterdam, maar inmiddels is de online zelfscan ook te downloaden in Nijmegen, Drenthe, Utrecht, Enschede, Almelo, Den Bosch en de regio Rotterdam. ‘De app en de architectuur daarvan is zo ontworpen dat we kunnen opschalen’, zegt Daan Dohmen, ceo van Luscii. ‘De techniek kan het aan dat miljoenen gebruikers de app downloaden en gebruiken.’

Teruggebeld na klachten

De app kan niet vaststellen of iemand besmet is met het coronavirus, maar meet slechts de kenmerken van het virus. Bij symptomen die wijzen op een besmetting vindt er binnen 24 uur telefonisch overleg plaats tussen een arts en de app-gebruiker. Tot dusver zijn 46 duizend app-gebruikers teruggebeld na aanhoudende klachten; 59 patiënten zijn doorverwezen naar de spoedeisende hulp, 129 naar een huisarts en 23 naar een huisartsenpost.

De Corona-app van het LUMC Beeld LUMC

Het RIVM meldt dagelijks het aantal positief geteste coronapatiënten met duidelijke klachten. Maar het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger doordat niet iedereen getest kan worden. Met de zelfscan-apps hoopt het kabinet een beter beeld te krijgen van de omvang en ontwikkeling van het virus, vooral bij mensen met milde klachten.

Hoe meer mensen de app actief gebruiken, hoe beter en betrouwbaarder het beeld over de ontwikkeling van de epidemie. ‘Maar het is nog te vroeg om te spreken over nieuwe inzichten dankzij de app’, zegt OLVG-longarts Herre Reesink. ‘Wel kunnen we mensen met lichte symptomen geruststellen en mensen met zwaardere klachten medisch begeleiden. Dat is iets dat we vooraf hoopten te bereiken met de app.’

‘Dit is een medische dienst, waarvan het beleid wordt bepaald door long- en huisartsen van alle participerende ziekenhuizen’, zegt Reesink. ‘We voorzagen dat de druk op het bestaande systeem groot werd en in Amsterdam wilden we daarom kijken hoe technologie kon helpen als ondersteuning. Luscii had de basis voor de app al klaar. Het OLVG heeft toen een medisch team opgericht voor de begeleiding.’

Vrijblijvend

Vooralsnog hebben de huidige apps een vrijblijvend karakter, maar dinsdag sloot De Jonge een verplichte installatie niet op voorhand uit. Wel hamerde de minister herhaaldelijk op het belang van privacy. Bij de OLVG-app komt die niet in het gedrang doordat de keuze voor de zelfscan bij de gebruiker zelf ligt, die ook toestemming geeft om zijn gegevens door medische specialisten te laten inzien. Opgehaalde data worden geanonimiseerd en gebruikt voor vervolgonderzoek naar de verspreiding en bestrijding van het coronavirus.



Contactonderzoek is niet mogelijk met de techniek, benadrukt OLVG-arts Reesink. ‘De app heeft geen track & trace functie en kan contactmomenten dus niet traceren. Dat onderwerp is bij ons niet aan de orde geweest.’