Met Naked Energy gaat zevende energiebedrijf in twee maanden tijd failliet

Een gasmeter in een woning. De energieprijzen stijgen nog steeds, waardoor donderdag het zevende energiebedrijf in twee maanden tijd failliet ging. Beeld ANP

Tot nu toe moeten vooral kleine energieleveranciers het in hun strijd om voortbestaan afleggen tegen de verhitte energiemarkt in Europa, waarop de gasprijs deze week nog een nieuw hoogtepunt bereikte. Naast Naked Energy vielen in amper twee maanden tijd ook Welkom Energie, Enstroga, Allure Energie, Anode Energie, SEPA Green Energy en FENOR Energie om, waardoor in totaal ruim 163 duizend klanten gedupeerd raakten.

Deze faillissementen staan niet allemaal op zichzelf. Zo leidde de val van Anode Energie, dat voor meerdere kleine energieleveranciers energie inkocht, het einde van ‘zijn klant’ SEPA Green Energy in. Ook Naked Energy maakte gebruik van de diensten van Anode.

Duurder contract na faillissement

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte donderdag bekend de vergunning voor Naked Energy in te trekken. De curator van het bedrijf krijgt twee weken de tijd om een bedrijf te vinden dat bereid is het klantenbestand dat bestaat uit consumenten en kleinzakelijke afnemers, over te nemen. Als dat niet lukt, verdeelt de ACM de klanten onder energieleveranciers. Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen, moeten de klanten waarschijnlijk een duurder contract afsluiten dan ze eerst hadden. Klanten mogen zelf niet overstappen.

De gasprijs in Europa is nu ruim acht keer zo hoog als een jaar geleden. Dat heeft meerdere oorzaken: een koud begin van dit jaar, een inhaalslag van de industrie na het begin van de coronacrisis, een China dat meer vloeibaar aardgas importeert en een Rusland dat zijn pijplijn naar Europa dichtdraait. Door de explosie van de gasprijs wordt ook elektriciteit, dat nog veel met aardgas wordt opgewekt, duurder.

Niet het laatste bedrijf dat omvalt

Het faillissement van Naked Energy zal vermoedelijk niet het laatste zijn. Vooral kleine energieleveranciers hebben het daardoor moeilijk: zij hebben minder middelen tot hun beschikking om de risico’s op prijsstijgingen af te dekken. Soms nemen deze bedrijven grote financiële risico’s, zonder dat hun klanten en de toezichthouder daarvan op de hoogte zijn.

Hoeveel risico een leverancier neemt, is voor consumenten niet te achterhalen, legde hoogleraar energie-economie Machiel Mulder eerder aan de Volkskrant uit. ‘Dat is misschien wel de belangrijkste les uit deze faillissementen: we kijken vooral naar de prijs – denk aan de vele vergelijkingssites en welkomstbonussen – en kiezen tussen groene of grijze stroom. Het belangrijkste wat een energieleverancier doet, het balanceren van financiële risico’s, daar is de consument niet van op de hoogte.’

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Naked Energy het zesde energiebedrijf was dat in twee maanden tijd failliet ging. In het rijtje ontbrak echter Allure Energie (600 klanten).