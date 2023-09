Met Mona Keijzer als premierskandidaat hoopt Caroline van der Plas het tij voor de BBB te keren

Mona Keijzer wordt gepresenteerd als premierskandidaat voor BBB. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Caroline van der Plas maakte er vrijdag geen geheim van: de bijeenkomst in het overvolle zaaltje in Deventer was ook bedoeld om ‘een signaal’ af te geven. Ze wil zich niet de hele tijd vergelijken met Pieter Omtzigt − ‘we gaan uit van eigen kracht’ − maar BBB is in elk geval in staat om genoeg kandidaten te vinden om in elk kiesdistrict mee te doen aan de verkiezingen. ‘Het was een helse klus, maar een leuke helse klus.’

De media waren massaal uitgerukt voor de presentatie van de beoogde premierskandidaat van BBB − het werd niet geheel verrassend ex-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer − maar de partij maakte van de gelegenheid gebruik om ook nog een dozijn andere kandidaten voor te stellen. ‘Allemaal kanjers’, aldus Van der Plas.

De BBB-voorvrouw leek in het partijkantoor weer meer zelfvertrouwen te willen uitstralen. Na de beslissing van Omtzigt om zich ook te mengen in de verkiezingsstrijd had ze zich uitgeput in complimenten voor ‘het beste Kamerlid dat Nederland heeft’. Op de vraag waarom kiezers dan nog op BBB moesten stemmen, en niet op Omtzigt, kon ze maar moeilijk een antwoord vinden.

Omtzigt

De bijeenkomst vrijdag was ook bedoeld als bevestiging van de reputatie die BBB tot dusver heeft opgebouwd: zelfs concurrenten zien dat de jonge partij van Van der Plas vooralsnog verrassend goed is georganiseerd. Eerst kwam de partij met een solide lijst voor de Eerste Kamer, nu staan er ook weer voor de Tweede Kamer enkele ervaren krachten klaar.

Dat de BBB-kiezers massaal overlopen naar Omtzigt, is volgens Van der Plas geen uitgemaakte zaak. ‘We gaan gewoon minstens twintig zetels halen’, zei de partijleider met haar hervonden bravoure. ‘Pieter moet nog met een lijst komen en Pieter moet nog met verkiezingsprogramma komen. Pas dan kunnen de mensen het beoordelen.’

Van der Plas zal zelf de campagne leiden; de ervaren Mona Keijzer is de nummer twee op de lijst en tevens dus premierskandidaat, mocht BBB de grootste worden. Als nummer drie is Gijs Tuinman gestrikt, een militair zonder politieke achtergrond, maar die met de Willems-orde wel de hoogste militaire onderscheiding op zijn naam heeft staan. Tuinman werkte mee aan de Schoo-lezing die Van der Plas maandag zal geven. Dat beviel naar eigen zeggen zo goed dat hij de overstap naar de politiek wil wagen.

JA21 en PVV

Van der Plas kondigde ook nog even aan dat de BBB-fractie in de Tweede Kamer per direct is verviervoudigd. De Kamerleden Lilian Helder (PVV), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Derk Jan Eppink (JA21) stappen over naar BBB-fractie en komen ook op de lijst.

Zo zal ‘het signaal’ dat Van der Plas vrijdag wilde afgeven, niet zonder enige pijn aankomen bij enkele concurrenten. Voor JA21 en PVV is het overlopen van Kamerleden naar BBB een nieuw bewijs dat er een zware campagne op komst is, waarbij de concurrentie op rechts groter dan ooit is. Omtzigt zal de druk voelen om aan te tonen dat hij kan concurreren met de organisatorische kracht van BBB.

Maar zwaarste tik die Van der Plas vrijdag uitdeelde, is toch voor het CDA. Mona Keijzer zei tegen de journalisten dat haar ‘politieke vuur’ weer was teruggekeerd na het schrijven van een artikel over het falen van de overheid. De aanhoudende avances van Van der Plas deden de rest. Het CDA verliest na Omtzigt daarmee nog een erkende stemmentrekker aan een concurrent.

Van der Plas, zelf ook ooit CDA-lid, maakte er bij de presentatie toch al geen geheim van dat ze van plan is om haar plek in het politieke landschap definitief op te eisen. ‘We willen een gevestigde partij worden.’

Mede-partij-oprichter, campagneleider en ambtelijk secretaris van de fractie Henk Vermeer constateerde tevreden dat de BBB al heel wat stappen heeft gezet. Bij de vorige verkiezingen 2,5 jaar geleden keek niemand nog naar de partij om, nu heeft de BBB de grootste fractie in de Eerste Kamer en is het partijkantoor in Deventer nauwelijks groot genoeg voor alle journalisten die zijn komen opdagen. ‘Het is voor het eerst dat de pers naar ons komt, in plaats van dat wij naar de pers gaan.’