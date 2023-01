Met Mirjam Bikker (40) staat een ervaren politica aan het roer van de ChristenUnie-fractie

Mirjam Bikker voor aanvang van een debat in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Als op het hoogtepunt van de stikstofcrisis een grieperige Pieter Grinwis (CU-Kamerlid) een journalist van de Volkskrant bijpraat over de laatste stand van zaken, is het vice-fractievoorzitter Mirjam Bikker die zijn werkkamer binnenstapt. ‘Pieter, jij moet nu echt naar huis. Denk aan je gezondheid. Zo gaat het niet meer.’

Op de vijfkoppige fractie van de regeringspartij is de aanwezigheid van 40-jarige Bikker nooit ver weg. Niet alleen is zij verantwoordelijk voor haar eigen portefeuilles, maar als nummer 2 geldt zij sinds haar entree in de Tweede Kamer als het olievrouwtje van de ChristenUnie dat niet alleen de ellenlange stemmingslijsten in de gaten houdt, maar ook het welzijn van de fractie.

Dat zij nu het fractievoorzitterschap van Segers overneemt, zal niemand in de fractie verbazen. Hoewel Bikker pas sinds 2021 deel uitmaakt van de Tweede Kamer, ontbreekt het haar allerminst aan politieke ervaring. Als jonge rechtenstudent in Utrecht wordt ze lid van de ChristenUnie, onder meer om misstanden in de prostitutie aan te kaarten. ‘Ik kan me herinneren dat ik op zeker moment langs de Vecht fietste om een tentamen mensenrechten af te leggen en onderweg langs de raamprostituees kwam. Op dat moment werd mijn studie heel concreet en groeide het verlangen om me in te zetten voor vrijheid, voor de kwetsbaren in mijn stad.’ Bikker besluit politiek actief te worden. In 2006 treedt ze toe tot de gemeenteraad van de Domstad, waar ze het schopt tot fractievoorzitter.

Bikker (toen 33) als kandidaat-lid van de Eerste Kamer in 2015. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De gemeentepolitiek laat ze in 2013 achter zich. Ze maakt de overstap naar het Binnenhof waar zij als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie aan de slag gaat. Twee jaar later wordt Bikker verkozen tot senator en in 2018 wordt ze op 36-jarige leeftijd lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. Voor Bikker blijkt het een uitstekende manier haar jonge gezin te combineren met een volksvertegenwoordigende functie op het landelijke politieke toneel. ‘Ik heb er veel geleerd. Je ziet vooral de volle breedte van de rechtsstaat’, zei ze begin dit jaar tegen de Volkskrant.

Dichterbij de samenleving

Maar de senaat is het eindstation in het wetgevingstraject, beleid wordt er niet gemaakt. De Tweede Kamer ziet Bikker als het huis dat dichterbij de samenleving. Ze besluit dat het tijd is een overstap te maken. Op plek drie is ze bij de Kamerverkiezingen van 2021 achter Gert-Jan Segers en Carola Schouten de hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst. Nadat Schouten doorschuift naar het kabinet wordt Bikker de nummer twee en voert namens de fractie het woord over thema’s die voor de ChristenUnie gezichtsbepalend zijn: abortus, embryowetgeving, voltooid leven, prostitutie, onderwijsvrijheid, wietexperiment en gokbeleid.

Als coronawoordvoerder leverde haar verzet tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs haar landelijke bekendheid op. De weerstand van de ChristenUnie tegen de invoering van de 2G-toegangspas (waar ongevaccineerden geen QR-code kunnen krijgen) zorgde ervoor dat het kabinet pas op de plaats moet maken. De maatregel zou tot te veel tweedeling in de samenleving leiden, waarschuwde Bikker.

Inzetten tegen tweedeling

Nu de coronacrisis voorbij is, zal Bikker op dat thema minder zichtbaar zijn. Wat de komende jaren onder haar fractievoorzitterschap wel centraal zal blijven zijn haar zorgen over de groeiende tweedeling in de samenleving. Niet tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, maar wel tussen stad en platteland. Tussen kinderen in arme wijken met slechter onderwijs en kinderen van wie de ouders bijles kunnen betalen en de dreigende segregatie die daarmee gepaard gaat. Tussen mensen met zonnepanelen, die maar weinig voelen van de energiecrisis en mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Tussen zij met wie het goed gaat en zij die zijn afgehaakt.

Gert-Jan Segers neemt met een gerust hart afscheid, volgens hem heeft de partij met Bikker ‘een kundige en gedreven opvolger’. ‘En die moedige vrouw staat nu, bijna twee jaar na de verkiezingen, klaar om de fractie en de partij op haar eigen manier voor te gaan en werk te maken van onze missie.’