Met Mirjam Bikker (36) krijgt de ChristenUnie haar eerste vrouwelijke lijsttrekker

Mirjam Bikker Beeld anp

De 36-jarige Bikker zit sinds 2015 in de Eerste Kamer. Eerder was zij fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Utrecht en beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie. In een interview met het Reformatorisch Dagblad geeft zij als haar levensmotto: ‘Het is mijn verlangen om de Heere Jezus te volgen. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar dat is wel mijn dagelijks gebed.’

Nu is Roel Kuiper (56) nog fractievoorzitter van de CU in de senaat. Hij maakte eerder al bekend geen kandidaat meer te willen zijn voor de Eerste Kamer.

De ChristenUnie heeft nu drie van de 75 zetels in de Eerste Kamer. Bikker hoopt dat haar partij die kan behouden. ‘Maar gezien de peilingen kan er ook een vierde in zitten’, zegt ze tegen het Nederlands Dagblad.

De Eerste Kamer wordt getrapt gekozen. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de provinciebesturen, de Provinciale Staten. Die kiezen op hun beurt op 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer.

Essentieel

De samenstelling van de Eerste Kamer is essentieel voor het kabinet. Nu heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU in de Eerste Kamer een meerderheid van één stem. Als de coalitie die meerderheid verliest moet zij steun zoeken bij de oppositie om wetsvoorstellen aangenomen te krijgen.

In de Eerste Kamer werkt de CU nauw samen met de SGP. Vaak voeren de partijen ook namens de ander het woord. Vroeger sloten de partijen vaak een ‘lijstverbinding’ waarbij de stemmen op deze partijen die geen volledige zetel opleverden, bij elkaar werden opgeteld en soms voor een extra zetel zorgden. Lijstverbindingen zijn door een wetswijziging vorig jaar afgeschaft. Bij de Eerste Kamerverkiezingen golden al geen lijstverbindingen maar daar stemmen leden van Provinciale Staten strategisch om hun eigen partij aan zo veel mogelijk zetels te helpen of een broederpartij aan een ‘restzetel’.

Nu ook de CU een nieuwe fractievoorzitter in de Eerste Kamer krijgt, blijkt dat de hele coalitie daar nieuwe aanvoerders krijgen. Bij de VVD wordt Annemarie Jorritsma (68) aanvoerder, bij het CDA Ben Knapen (67) en bij D66 Annelien Bredenoord (39).