Met lijsttrekker Azarkan wil Denk het verleden achter zich laten, maar intern blijft het rommelen

Zaterdag hield Denk in Amsterdam haar Algemene Ledenvergadering, waarvoor de partij vanwege de verscherpte coronamaatregelen slechts 94 partijleden uitnodigde. Een groot deel van het congres vond plaats achter gesloten deuren: de livestream waarop thuiszittende leden en de pers waren aangewezen, begon bijna twee uur na aanvang.

Op het oog is de rust bij Denk wedergekeerd sinds het bij vlagen onnavolgbare geruzie van begin dit jaar. Farid Azarkan, op het hoogtepunt van het conflict nog geroyeerd, werd zaterdag gekozen als lijsttrekker – al zijn er grote twijfels over de rechtsgeldigheid van die verkiezing. Tweede Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu, die andere hoofdrolspelers in de crisis, hebben bezworen zich terug te trekken.

Zonder haar twee oprichters op de voorgrond leek Denk een frisse, hoewel onzekere herstart te kunnen maken. Onder de oppervlakte sudderen de spanningen voort. Sinds 28 augustus trokken twee van de vijf leden zich terug uit de adviescommissie voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Reden was onder meer de vrees dat de Denk-top uiteindelijk toch haar eigen voorkeurskandidaten op de lijst zou ‘parachuteren’.

Turks bestuur

Met argusogen wordt ook gekeken naar het zaterdag gekozen partijbestuur. Dat wordt gevormd door drie mannen van Turkse komaf, voorgezeten door advocaat Ejder Köse. Hij verdedigde de Turkse minister voor Familiezaken nadat zij in 2017 Nederland was uitgezet als ongewenste vreemdeling. Köse, een bekende naam in de Turks-Nederlandse gemeenschap, mengde zich dit jaar in de broedertwist bij Denk met een oproep aan toenmalig voorzitter Öztürk om af te treden.

Nu gaat Köse zelf op diens stoel zitten. De samenstelling van het bestuur is volgens kritische leden niet los te zien van het lijsttrekkerschap van Azarkan. Anders dan Kuzu en Öztürk, die van Turkse komaf zijn, heeft Azarkan een Marokkaanse achtergrond. Denk profileert zich graag als brede diversiteitspartij, maar haar fundament is de steun in de Nederlands-Turkse gemeenschap. ‘Die eist erkenning’, stelt een lid. ‘Met een ander bestuur was het afgelopen geweest met die steun.’

‘Tunahan abi, je moet doorgaan’

Geroezemoes klinkt ook rondom de positie van Tunahan Kuzu. Hij kondigde dit jaar zijn afscheid aan als Kamerlid, naar later bleek nadat hij door Öztürk was geconfronteerd met eerder ‘grensoverschrijdend gedrag’ richting een bij Denk betrokken vrouw.

Vorige week is echter een campagne gestart om Kuzu te behouden voor de Tweede Kamer. Er is een Facebook-pagina: Kuzu moet door. Daar worden leden opgeroepen om hun voormalig partijleider te bestoken met voorgeschreven mailtjes – ‘Tunahan abi ( abi is Turks voor broer, red.), ik wil niet dat je stopt. Je moet #doorgaan’. Vrijdag deden twaalf lokale Denk-fracties een beroep op hem om zijn keuze te heroverwegen.

Critici vermoeden een opzetje. De gangmaker achter de campagne, het Rotterdamse raadslid Enes Yiğit, geldt als vertrouweling van Kuzu. Door het beeld neer te zetten dat de partij smeekt om zijn aanblijven, zou het voor Kuzu makkelijker worden op zijn schreden terug te keren. Tot en met 30 september kan hij zich alsnog aanmelden als kandidaat-Kamerlid.

Zelf houdt Kuzu vol dat hij definitief afzwaait. In electorale zin zou zijn aanblijven winst betekenen voor Denk: in 2017 brachten bijna 130 duizend Nederlanders hun stem op hem uit. Het voorval met de ‘vrouw in kwestie’ blijft dan wel als zwaard van Damocles boven hem en de partij hangen. Bij een vorige ledenvergadering riepen de leden in meerderheid op alsnog een gedegen onderzoek uit te voeren naar het incident. Dat is tot op heden niet gebeurd.