🎧 Podcast Stuurloos

Met kunstmatige intelligentie kun je ook iets goeds doen. Luister de podcast Stuurloos.

Je kunt al snel denken dat kunstmatige intelligentie alleen maar iets is om voor op te passen. Een machtig wapen in handen van de overheid of van techbedrijven die zich schuldig maken aan privacyschending, discriminatie of onterechte straffen. Maar we kunnen met algoritmen juist problemen oplossen en werken aan een rechtvaardiger wereld, zegt informaticus Sennay Ghebreab van het Civic AI Lab tegen Kustaw Bessems. Dan moeten we wel de basis een beetje snappen én er meer over te zeggen hebben.