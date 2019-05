Met kunst- en vliegwerk delen Venezolanen gratis medicijnen uit in Caracas

Een medewerker van Acción Solidaria in de medicijnenopslag van de organisatie in Caracas. Beeld Andrea Hernández

Van de buitenkant is niks opmerkelijks te zien aan het hoofdkwartier van Acción Solidaria. Maar in dit olijfgroene huis, midden in een woonwijk in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, worden dagelijks levens gered. Medicijnen die er in geen enkele apotheek meer zijn, kunnen hier gratis worden afgehaald. De telefoon rinkelt onafgebroken.

‘Veel patiënten bellen elke dag om te vragen of we een bepaald medicijn al binnen hebben’, zegt directeur en oprichter Feliciano Reyna. ‘Ze weten: wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Een collega hevelt diabetesmedicijnen uit een grote doos over naar kleine zakjes, met elk dertig stuks. ‘We geven kleine porties uit’, aldus Reyna. ‘Zo kunnen we meer patiënten helpen.’

In Venezuela heerst een humanitaire crisis. Zelfs basismedicijnen als antibiotica zijn nauwelijks meer te krijgen. Het socialistische regime van Nicolás Maduro wijt de crisis aan een economische oorlog, en de door de VS opgelegde sancties. De oppositie en de meeste analisten zien de oorzaak in jarenlang wanbeleid van een corrupt regime. Hoe dan ook, veel chronisch zieken sterven voortijdig, of proberen hun leven te redden door te migreren.

Reyna ontvangt donaties uit de hele wereld. Hij bewaart de medicijnen voor alzheimer, hiv, kanker en chronische psychische aandoeningen op alfabetische volgorde in magazijnkasten. ‘We werken samen met de internationale organisatie Direct Relief’, aldus Reyna. ‘Wij zeggen wat we nodig hebben, zij proberen dat te regelen.’ Ook zijn er in veel landen vrijwilligers die medicijnen inzamelen. ‘Het internationale vervoer financieren we met crowdfunding.’

Reyna is eigenlijk architect. Nadat zijn partner Rafael in 1995 aan aids overleed, besloot hij zijn leven te wijden aan aidspreventie en het verbeteren van zorg aan hiv-patiënten in Venezuela. Hij richtte daartoe Acción Solidaria op. De ngo werkte jaren in redelijk goed overleg met de socialistische regering, tot de schaarste in apotheken onhoudbaar werd.

‘Drie jaar geleden hielden we een protestactie’, vertelt hij. ‘Die kreeg veel aandacht van de internationale media.’ Daarna kwamen er spontane medicijndonaties uit het buitenland, en Freyna besloot zijn werkveld te verbreden naar andere chronisch ziektes. ‘Dat was relatief eenvoudig, de structuur en logistiek hadden we al.’ De organisatie groeide van 6 naar 27 werknemers.

Distributie

Het regime weet ervan, en laat de medicijnzendingen zonder problemen door. De binnenlandse distributie is wel een probleem. Het is in Venezuela streng verboden voedsel of medicijnen per post te versturen, om verkoop op de zwarte markt tegen te gaan. Partnerorganisaties uit het binnenland komen daarom met de auto naar Caracas om dozen medicijnen op te halen. ‘In totaal bereiken we maandelijks twaalfduizend patiënten’, aldus Freyna.

De humanitaire crisis wordt intussen door zowel Maduro als oppositieleider Juan Guaidó voor politieke doeleinden ingezet. In februari probeerde de oppositie – met een mediacircus aan de Colombiaanse grens – hulppakketten met grote USAID-stickers het land in te krijgen. Maduro noemde het een aanval op de nationale soevereiniteit, hield de noodhulp met geweld tegen, en haalde met veel bombarie ladingen medicijnen binnen van bondgenoten China en Rusland.

De activisten van Acción Solidaria houden zich zoveel mogelijk afzijdig van het geruzie. ‘De oppositie heeft ons destijds gevraagd een rol te spelen bij de noodhulp’, aldus Reyna. ‘Maar hun actie had duidelijk een politiek karakter, daar wilden we onze vingers niet aan branden.’ Reyna helpt iedereen. ‘Ik heb soldaten en mensen met Hugo Chávez-shirtjes in de wachtkamer. Maar ook veel aanhangers van de oppositie. Iedereen lijdt onder de crisis.’

Reyna’s mobiel rinkelt. ‘Ja, die heb ik op voorraad’. Hij noteert identiteitsnummer en naam van de beller. ‘We zijn iedere dag vanaf negen uur open. U moet wel het recept van uw arts meenemen.’ Reyna hangt op, en krabbelt nog wat op papier. ‘Deze man heeft parkinson-medicijnen nodig. We hebben net een lading uit Spanje gekregen.’

Dan komt Alejandro Ramírez, een 67-jarige hiv-patiënt de wachtkamer binnenlopen. Zijn ogen zijn zwart omrand, net als zijn nagels. Met een kreun laat hij zich op een stoel zakken en gooit hij een dikke stapel doktersrecepten op tafel. Naast de cocktail van hiv-medicatie gaat het om proteïnen en multivitaminen. ‘Die voedingssupplementen kreeg ik vroeger van de staat, nu heb ik ze al maanden niet gehad’, aldus Ramírez. ‘Ik ben in een jaar tijd twintig kilo afgevallen.’

Freyna heeft ook niet alles wat hij nodig heeft. ‘We zijn afhankelijk van wat er binnenkomt’, zegt hij met spijt in zijn stem. Ramírez heeft twaalf uur gereisd om hier te komen en de uitputtingsslag is nog niet voorbij. ‘Vannacht slaap ik op het station. Dat is de enige manier om een goedkoop buskaartje voor de terugweg te bemachtigen.’