Met komst van mogelijke nieuwe klant is er weer hoop voor de enige Nederlandse autofabrikant

VDL wil nog niet zeggen wie de potentiële nieuwe afnemer is en hoe groot de productie kan worden. De voorlopige overeenkomst biedt volgens het bedrijf zicht op ‘maximaal drieduizend banen’. In eerste instantie zullen zeventig mensen aan het werk kunnen om voorbereidingen te treffen voor een nieuwe productielijn.

Het is niet zeker of de deal doorgaat; pas in de laatste maanden van dit jaar zullen de gesprekken met de nieuwe klant worden afgerond, aldus VDL. Eerder voerde de concernleiding ook al gesprekken met mogelijke nieuwe klanten, waaronder de Amerikaanse bouwer van elektrische voertuigen Rivian en het eveneens Amerikaanse Canoo. Beide onderhandelingen liepen uiteindelijk spaak.

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

VDL zegt ook nog met andere klanten in gesprek te zijn. Het voortbestaan van de fabriek is onzeker, omdat in maart volgend jaar de enige klant van VDL Nedcar, BMW, vertrekt. De Duitse autofabrikant laat in Born nu Mini’s bouwen.

Voor de kleine vierduizend werknemers van VDL Nedcar dreigt ontslag. Vanaf november is voor 1.800 van hen geen werk meer. Volgend jaar vrezen de vakbonden dat de rest van de medewerkers moet vertrekken. Met de bonden is kort geleden een nieuw sociaal plan overeengekomen. Dit akkoord werd bereikt na meerdere stakingen.

FNV-bestuurder Ron Peters staat naar eigen zeggen nog niet te juichen. ‘Eerst zien, dan geloven is ook de stemming op de werkvloer’, aldus de vakbondsman vrijdag tegen het ANP. ‘We hebben al vaker gehoord over intentieverklaringen, die op niets uitliepen.’

Het moment waarop dit nieuws bekend wordt, is volgens Peters ‘opvallend'. De directie van VDL Nedcar praat maandag met de Limburgse Staten over de toekomst van de fabriek. De Gedeputeerde Staten beslissen daarna over een investering van 70 miljoen euro voor nieuwe infrastructuur rond Nedcar.