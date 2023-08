Met klein succes bij gehucht Oerozjajne boekt Oekraïne een ‘tactisch belangrijke vooruitgang’

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt dinsdag de frontlinie in de bezette regio Zaporizja. Beeld via Reuters

Op video’s is te zien hoe Russische soldaten in paniek op de vlucht slaan, na te zijn beschoten met onder meer clusterbommen. Russische militaire bloggers bevestigen de Oekraïense opmars en terreinwinst bij Oerozjajne en de gehaaste terugtrekking van Russische eenheden.

Oerozjajne ligt aan een snelweg die leidt naar de ruim 70 kilometer verderop gelegen havenstad Marioepol, aan de Zee van Azov. Om Marioepol te bereiken, moeten de Oekraïners aan het zuidelijk front eerst een reeks dorpen en gehuchten innemen, waarna ze stuiten op de Soerovikin-linie. Deze landbarrière, genoemd naar de voormalige commandant van het invasieleger, is bezaaid met landmijnen, greppels en betonnen obstakels om een opmars naar het zuiden te dwarsbomen.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Als Oerozjajne wordt ingenomen, is het gehucht het elfde dorp dat het Oekraïense leger heeft heroverd sinds het tegenoffensief ruim twee maanden geleden begon. Kyiv kan het succesje goed gebruiken omdat het moet toezien hoe in het Westen steeds meer wordt getwijfeld aan de Oekraïense offensieve capaciteiten. Het Oekraïense leger stuit vanaf het begin op fel Russisch verzet.

Bloedige gevechten

Het is nog onduidelijk of de Oekraïense gevechtseenheden Oerozjajne helemaal onder controle hebben. Onderminister van Defensie Hanna Maliar wilde maandag alleen maar kwijt dat er ‘enig succes’ is geboekt bij de zware strijd. Op een video van gevechten op vrijdag was te zien hoe Oekraïense tanks zich op volle snelheid en schietend richting het centrum van het dorp in de regio Donetsk vochten.

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War, die de oorlog nauwkeurig in kaart brengt, zou het Oekraïense leger het noordelijke deel van Oerozjajne hebben ingenomen. De Russen zouden nog proberen stand te houden in het zuidelijke deel. Het instituut wijst erop dat de Oekraïners ook de rand van het plaatsje Robotyne hebben bereikt, in de naburige bezette regio Zaporizja, en spreekt van een ‘tactisch belangrijke vooruitgang’ in deze regio.

‘De vijand is erin geslaagd het noordelijke deel van Oerozjajne binnen te dringen en voet aan de grond te krijgen, na twee weken van de zwaarste en bloedigste gevechten om dit dorp’, bevestigde Vladimir Rogov, een functionaris van het bestuur dat de Russen hebben aangesteld in Zaporizja.

Reported footage of Ukrainian forces firing US-made cluster munitions on fleeing Russian forces in Urozhaine, Donetsk. pic.twitter.com/sw5lN6dURG — Clash Report (@clashreport) 13 augustus 2023

Kwetsbaar

Diverse Russische militaire bloggers leverden de afgelopen dagen kritiek op het optreden van de Russische eenheden. Zo zouden er niet snel genoeg versterkingen zijn aangevoerd om de Oekraïners te stoppen. Ook commandant Aleksandr Chodakovski van het Vostok-bataljon, dat meevecht nabij Oerozjajne, leverde kritiek. Het bataljon bestaat uit pro-Russische separatisten uit de regio Donetsk.

Volgens Chodakovski waren de Russen in het defensief gedrongen en moest hij versterkingen sturen om het gebied achter de eerste Russische linies te verdedigen. Toch was hij niet in paniek over de kleine Oekraïense doorbraak. Volgens hem is Kyiv ‘vastgelopen in een sluipend offensief’. ‘Met kleine overwinningen wordt geprobeerd de geest van het leger en de samenleving op te wekken’, aldus Chodakovski. ‘Maar wiskunde is een exacte en onbevooroordeelde wetenschap.’

Als het Oekraïense leger Oerozjajne helemaal inneemt, is het in dit gebied nog zo’n 8 kilometer verwijderd van de Soerovikin-linie. Verwacht wordt dat de Oekraïners dan hun vizier zullen richten op twee nabijgelegen dorpen. Daarna kunnen ze zich een weg banen, via een nabijgelegen snelweg, door het achterliggende gebied waar land- en antitankmijnen het grootste gevaar vormen, naast Russische gevechtshelikopters boven het slagveld.