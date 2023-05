Met je kind naar een terrasje kan niet in Zuid-Korea, en dat is raar, vindt parlementariër

Kinderen tijdens een veiligheidsexpositie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Beeld EPA

De afgelopen tien jaar verschenen in Zuid-Korea op allerlei plaatsen bordjes en uithangborden waarop staat dat kinderen niet welkom zijn. In totaal zijn er in het land volgens de denktank Jeju Research ongeveer vijfhonderd kindvrije zones, en dat is exclusief plaatsen als nachtclubs waar kleintjes normaal gesproken altijd geweerd worden.

Het gaat om cafés, restaurants en bibliotheken. Daar willen mensen volgens de uitbaters rustig kunnen zitten zonder gekrijs en geren van andermans kroost. Blijkbaar werd hierover luid geklaagd op online forums, en namen de eigenaars vervolgens maatregelen.

Ook in de Nationale Bibliotheek van Zuid-Korea zijn mensen onder de 16 jaar niet welkom, tenzij ze na aanvraag toestemming hebben gekregen. Dit zou gaan om het materiaal te behoeden voor diefstal of vernieling.

Yong werd zich hier zelf voor het eerst van bewust toen ze kort na de geboorte van haar zoon een wandeling wilde maken en neerstreek bij een cafeetje in de buurt, vertelt ze tegen The Washington Post. Toen ze weg werd gestuurd, barstte ze in tranen uit. ‘Ik had het gevoel dat de samenleving mensen zoals mij niet wilde zien. En dat deed pijn.’

Onhandige, langzame mensen

De kindvrije zones moeten we verbieden, stelde Yong op de persconferentie. ‘We zijn allemaal kinderen geweest, en in die eerste jaren van ons leven waren we allemaal langzaam en onhandig. Laten we een samenleving creëren waar onhandige, langzame, onvolwassen mensen wel worden geaccepteerd.’

Zuid-Korea heeft het laagste vruchtbaarheidscijfer ter wereld, en gevreesd wordt dat koppels op deze manier verder ontmoedigd worden om kinderen te krijgen. Ze zijn immers nergens meer welkom. ‘Het versterkt de verwachting dat moeders hun kinderen binnenshuis moeten opvoeden’, zegt socioloog Hyeyoung Woo tegen The Washington Post.

In Japan, dat worstelt met vergrijzing, gebeurt precies het tegenovergestelde, zei Yong. Daar krijgen jonge gezinnen juist voorrang bij musea en parken. ‘Wij moeten het ‘geen-kinderen-Korea’ veranderen in een ‘kinderen-eerst-Korea’, aldus Yong tijdens haar persconferentie – die een paar keer werd verstoord door haar zoon die met de microfoons speelde.