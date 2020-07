Met Ier Donohoe als nieuwe voorzitter van de Eurogroep winnen de kleine landen

Paschal Donohoe vorig jaar, kort voor de presentatie van zijn Ierse begroting voor 2020. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Beeld AFP

De klap is vooral hard voor Calviño. Zij werd vooraf getipt als de favoriet en Madrid had zwaar ingezet op het binnenhalen van deze Europese toppositie voor haar. Grote eurolanden als Duitsland, Frankrijk en Italië steunden haar kandidatuur. Maar nadat Gragmegna in de eerste stemronde was afgevallen, gingen in de tweede ronde de stemmen voor de Luxemburger vooral naar Donohoe. Minister Hoekstra wilde zijn keuze niet bekendmaken, maar Brusselse ambtenaren zeggen dat Nederland actief was in het verzet tegen de Spaanse minister.

Die maakte zich niet populair bij de ‘Hanzeliga’ door deze club van negen noordelijke EU-landen weg te zetten als ‘heel kleine landen met een heel klein gewicht’. Omdat bij de stemming elk land één stem heeft, gaf de grote groep ‘kleine landen’ uiteindelijk de doorslag. Calviño geldt als een voorstander van verdere integratie van de eurolanden, een opvatting die ook niet bij alle ministers op applaus kan rekenen.

De Ier Donohoe werd als goede compromiskandidaat gezien. In zijn sollicitatiebrief omschreef zichzelf als ‘een bruggenbouwer’. Hij neemt het voorzitterschap op 13 juli van over van de Portugees Mário Centeno, die Eurogroep 2,5 jaar heeft geleid. Zijn voorzitterschap werd niet als een succes beschouwd. Centeno stak zwak af tegen zijn voorganger, de Nederlandse minister Dijsselbloem.

De verkiezing van Donohoe legt een tweedeling in de Eurogroep bloot tussen kleine en grote landen. De kleinere lidstaten kregen volgens betrokkenen het gevoel dat hun grotere broeders de benoeming van Calviño wilden doordrukken. Dat verzwakte de steun voor de Spaanse minister. Vorig jaar deed ze een gooi naar het IMF-voorzitterschap; daar kreeg ze één stem: die van Spanje.

De keuze voor de christen-democraat Donohoe is een tegenvaller voor de sociaal-democraten in de EU. Die hadden de Eurogroep graag ‘in handen’ willen houden met Calviño, die deel uitmaakt van de socialistische regering in Madrid. Maar ook die opzet mislukte.

Vanwege de coronarestricties vergaderden de ministers per video. De stemming was niet alleen geheim, maar ook elektronisch – de einduitslag werd niet bekendgemaakt. Volgens betrokkenen was het verschil tussen Donohoe en Calviño niet groot.

Donohoe zei het economisch herstel van de EU als zijn grootste taak te zien. De Europese regeringsleiders hopen volgende week een akkoord te bereiken over een omvangrijk herstelpakket (van 1.850 miljard euro) om de coronarecessie te verzachten. De ministers van Financiën zullen volop werk hebben aan de uitwerking van een eventueel akkoord. Donohoe wees erop dat hij als minister scherp beseft wat een zware recessie is: zijn land moest tien jaar geleden bijna 70 miljard euro lenen van de andere EU-landen en het IMF om niet failliet te gaan.

Een tweede zware taak die hem wacht, is het weer activeren van het Stabiliteitspact. Deze begrotingsregels voor de EU-landen zijn vanwege de coronapandemie tijdelijk buiten werking gesteld. Sommige eurolanden willen het pact aanpassen en krijgen hierin steun van de Europese Commissie.