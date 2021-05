Met het gezin op vakantie naar het buitenland? Dan kan je zo honderden euro's kwijt zijn aan coronatests

Zorgmedewerkers pakken een lading PCR-tests uit, à 149 euro per stuk. Beeld AP

Is een PCR-test met reiscertificaat nodig als het negatieve reisadvies verdwijnt?

Zaterdag vervalt het negatieve reisadvies. De reiziger kan kiezen uit de lijst met groene en gele landen. Maar ook voor die ‘veilige’ bestemmingen gelden de nodige risico’s en voorwaarden. Zo moet in veel landen een negatieve testuitslag worden overlegd (van maximaal 72 uur oud) of geldt er een quarantaineplicht. Om het reizen binnen de Europese Unie makkelijker te maken, moet er binnen een paar maanden een digitale reispas komen. Het Digital Green Certificate, voor reizigers met een vaccinatiebewijs, negatief testresultaat of immuniteit.

Of een betaalde PCR-test nodig is deze zomer hangt af van de vakantiebestemming, of de reiziger gevaccineerd is en de leeftijd van de reiziger. De minimale leeftijd voor verplichte testen verschilt namelijk per land. Welke vakantiebestemmingen bezocht kunnen worden en onder welke voorwaarden, kunt u vanaf zaterdag hier zien.

In Nederland betaal je al snel 100 tot 150 euro voor een PCR-test met reiscertifcatie. Waarom eigenlijk?

Bij Spoedteststraat.nl op Schiphol betaal je voor een PCR-test zo’n 149 euro en voor een spoedtest nog eens 70 euro extra. Maar dat betekent niet dat het commerciële testbedrijf bakken met geld verdient, aldus kwaliteitsmanager Thomas Klimeck. ‘Wij moeten met officiële laboratoria samenwerken. Die vragen al snel 50 tot 100 euro per PCR-test.’ Daar zitten de koerierskosten van Schiphol naar Eindhoven nog niet bij’, zegt Klimeck.

Bij concurrent Spoedtest.nl is de aanpak grootschaliger. ‘Met vijf- tot tienduizend testen per dag kunnen wij de prijzen laag houden ondanks hoge kosten voor onze vijfenzeventig locaties, vervoer en de marketing’, zegt eigenaar Rasmus Emmelkamp. ‘Wij houden de prijzen zo laag mogelijk om veel klanten te werven.’ Het testbedrijf heeft de prijzen net verlaagd van 99 euro naar 89 euro. Emmelkamp sluit niet uit dat die prijzen nog lager worden als de vraag stijgt. ‘Zo hopen we de reissector snel weer op gang te krijgen.’

Een vierpersoons huishouden kan door verplichte testen gemakkelijk honderden euro's extra kwijt zijn. Kan de overheid dat niet betalen?

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid vindt dat reizigers die nog niet gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd willen de kosten zelf moeten opbrengen. ‘Hoe leuk ook, vakantie is een niet-essentiële activiteit’, zei hij tijdens de persconferentie dinsdag. Gratis bij de GGD testen is geen optie. De instantie wil geen negatieve testbewijzen afgeven, omdat dat niet zou passen binnen het takenpakket.

Zijn de commerciële testen wel betrouwbaar?

‘In principe zijn de commerciële teststraten net zo betrouwbaar als de GGD’, laat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) weten. De testbedrijven moeten voldoen aan allerlei strenge voorschriften. De IGJ houdt toezicht op de naleving daarvan. ‘Zij halen regelmatig aanbieders van de markt als zij niet voldoen aan de veiligheidseisen’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. De prijzen zijn geen zaak van de IGJ. ‘Wij kijken naar de kwaliteit, niet naar het marktmechanisme.’

Gaan we ondanks de extra kosten toch gewoon met vakantie?

Reismultinational TUI heeft niet de indruk dat verplicht testen een drempel vormt. ‘Integendeel, we merken dat mensen snakken naar een vakantie’, zegt een woordvoerder. ‘Een betaalde test neemt men graag voor lief.’ Na het uitlekken van de versoepelingen zag testbedrijf Spoedtest.nl het aantal websitebezoekers toenemen met 300 procent. ‘Dat zal alleen maar meer worden de komende tijd', denkt eigenaar Emmelkamp.

Sunweb zag het aantal boekingen afgelopen week al met 35 procent toenemen. De reisorgnaisatie biedt inmiddels – net als concurrenten Tui en Corendon – een PCR-test aan met korting, zodat de kostendrempel voor reizigers minder hoog wordt. Iedereen die een pakketreis boekt, kan vanaf 40 euro een PCR-test doen bij de testbedrijven waarmee de reisorganisaties samenwerken.