Met haar ‘Suzie’ toert D66-kandidaat Carline van Breugel (27) langs studentensteden, jagend op voorkeursstemmen

Carline van Breugel op haar motor in Utrecht. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In de slotfase van de verkiezingscampagnes zijn de lijsttrekkers niet meer van het beeldscherm af te slaan. Maar zij zijn niet de enigen die campagnevoeren. D66-kandidaat Carline van Breugel (27) toert op haar motor langs studentensteden, met het doel om als jongerenvertegenwoordiger in de Kamer te komen.

Als er al sprake is van teleurstelling, dan heeft Van Breugel een wonderlijk talent voor het verbergen daarvan: ‘Leuk!’, roept ze als student Tim Wagelaar (20) zegt dat-ie van plan is op de PvdA te stemmen.

Wagelaar, studeert politicologie en vindt dat de Tweede Kamer zowel qua vertegenwoordiging als qua besluitvorming wel wat jonger kan. ‘De PvdA heeft wel drie jongeren in de top 20, dat is fantastisch’, legt hij uit naast het sportcentrum van Uilenstede, een grote studentencampus in Amstelveen voor studenten aan de Vrije Universiteit. ‘Jullie zijn dan een onderwijspartij, maar daar hebben we toch niet heel veel van gezien de afgelopen jaren?’

Van Breugel heeft haar antwoord paraat. ‘Je kunt niet altijd alles bereiken in een coalitie. Ik was het ook niet altijd eens met de beste minister, we hebben de nodige confrontaties gehad.’

Als voorzitter van de studentenvakbond LSVb stond ze vaak lijnrecht tegenover D66-minister Ingrid van Engelshoven. Maar na gesprekken met D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen werd Van Breugel twee jaar geleden niettemin lid van die partij en besloot ze zich direct kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer.

Bij D66-leider Sigrid Kaag pleitte ze voor een plek bij de eerste twintig op de lijst. Het werd plek 32. En daarom voert Van Breugel nu haar eigen campagne gericht op het binnenhalen van voorkeursstemmen van jongeren. Ze wil zich onder meer hard maken voor compensatie voor studenten die last hebben van het afschaffen van de basisbeurs – omdat ze onder het leenstelsel vallen, dat in de komende kabinetsperiode vrijwel zeker op zijn beurt zal worden afgeschaft. Zelf heeft Van Breugel geen heel wild studentenleven gehad omdat ze veel aan het werk was, bang voor schulden.

Studentenjacht

Op een picknicktafel voor haar studentenhuis geniet Annemarijn Nagelhout van de frisse lucht. Ze komt net uit een week quarantaine nadat zes van haar veertien huisgenoten besmet waren met corona. In quarantaine ging het veel over de verkiezingen. ‘We hebben het idee dat we nu als studenten wel iets kunnen betekenen. Op het moment voelen we ons niet gehoord.’

Nagelhout neemt de eerste golf als voorbeeld, toen studentenhuizen nog niet als één huishouden werden gezien en werden beboet bij het overtreden van de coronaregels. ‘Hiernaast is de politie toen naar binnen gegaan. Dat was echt een studentenjacht, ze weten dat hier studenten dicht bij elkaar wonen.’

Van Breugel hoort het aan. ‘Met meer jongeren in de politiek was daar veel meer begrip voor geweest.’ Na in de overloop van een van de flats haar eigen flyer naast die van de PvdA, Volt en GroenLinks te hebben gehangen, is het tijd om verder te gaan.

Utrecht lonkt. Dat is per trein prima te bereiken, maar Van Breugel kiest ervoor om met haar Suzuki-motor, liefkozend ‘Suzie’ genoemd, over de A2 te manoeuvreren. ‘Blijf thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle’, staat er op een matrixbord. Ook haar eigen D66 is momenteel erg terughoudend met fysieke campagne, flyers mogen eigenlijk alleen door de brievenbus.

Maar thuisblijven is geen optie als je zo’n 17 tot 18 duizend voorkeursstemmen moet zien binnen te halen. De afgelopen weken ging Van Breugel met haar motor al langs Delft, Leiden, Den Haag, Rotterdam en thuisstad Eindhoven.

Ze voert actief campagne op Instagram en bereikt scholieren op TikTok, waar een post van haar wel 100 duizend keer werd bekeken. ‘Je hoopt dat je campagne aanslaat, maar dat het zo zou gaan vliegen had ik niet verwacht’, zegt ze enthousiast.

In gesprek met een student. Zijn stem is in ieder geval binnen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Aangekomen bij de IBB-campus in Utrecht blijken de verkiezingen inderdaad flink te leven. Tussen de kratjes Dors-bier en opgehangen fietsen met kerstverlichting sieren posters van SP, BIJ1 en PvdD de ramen.

Van Breugel heeft hier nog wel wat zendingswerk te verrichten. ‘Sorry. PvdA’, reageert een jongen die net z’n fiets heeft geparkeerd. ‘Wij stemmen GroenLinks’, antwoorden twee studenten die door Van Breugel worden aangesproken. ‘Ik ga je niet proberen over te halen, maar zou je willen overwegen op Martine Doppen te stemmen?’, zegt Van Breugel. ‘Zij staat op de GroenLinks-lijst en is ook jong.’

Heeft een D66-kandidaat hier wel iets te zoeken? Toch wel. ‘Het zou best kunnen dat je m’n stem krijgt!’, zegt een jonge vrouw die al van plan was voor D66 te gaan.

In z’n vensterbank hangt een vrolijke student net een babypop aan een gouden slinger op, ter decoratie. ‘Ik sta op de lijst van D66, zou je op mij willen stemmen?’, vraagt Van Breugel door het openstaande raam. ‘Is goed’, zegt de jongen tot Van Breugels verbazing. ‘We hadden het er gisteren nog over dat er helemaal geen leuke namen staan op de D66-lijst. Dus dat ga ik doen!’