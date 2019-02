Met haar nieuwe film hoopt Marianne Thieme de wereld te overtuigen: red de wereld, eet geen vlees

Marianne Thieme stapt donderdagavond uit een Tesla voor de première van de film ‘Powerplant’ in Tuschinski in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Er zijn partijen die alles op alles zetten om hun leider met een paar quotes in het achtuurjournaal te krijgen, hem het liefst elke avond zien aanschuiven bij een van de talkshows of razendsnel via Facebook of Twitter reageren op elke actualiteit.

De Partij voor de Dieren doet het anders. Die stuurt haar frontvrouw de wereld in als een soort reportagemaker om onderbouwing te halen voor de eigen standpunten en maakt daar vervolgens een documentairefilm van die op zijn beurt weer de wereld in gaat.

Dat begon in 2007 met Meat the Truth. Powerplant, die donderdagavond in première ging in Tuschinski in Amsterdam, is nummer vijf in de reeks. Meer dan ooit is de film opgehangen aan de persoon van partijleider Marianne Thieme, die wordt ingezet als ster van de getuigenispartij. De film begint met haar Prinsjesdagcreatie van vorig jaar, een baljurk gemaakt uit witte strookjes met namen van vleesvervangers.

Marianne Thieme in de Ridderzaal op Prinsjesdag vorig jaar.

Alle wereldburgers veganist

Daarna volgen we Thieme op haar zoektocht naar bewijslast voor de stelling dat we met de eenzijdige aandacht voor fossiele brandstoffen maar één kant van de klimaatverandering aanpakken. Veeteelt is het andere kwaad, daarom moeten alle wereldburgers veganist worden. Steun vindt ze bij muzikant Moby, de Bono van het veganisme, die ook de soundtrack voor de film leverde. Maar ook bij wetenschappers in Stockholm, Oxford en Wageningen. En zelfs bij Ikea, dat tegenwoordig vleesvervangers aanbiedt in de Ikea bistro’s.

Onderliggende boodschap: met veganisme – geen vlees of zuivel eten – red je niet alleen de planeet, het is ook nog eens leuk en lekker. Dat lekkere haalt ze bij sterrenkok Alexis Gauthier in Londen, die met cognac, walnoten en champignons een knappe foie gras schijnt te maken – geserveerd in het klassieke weckpotje.

Geen onheilsprofeten, gruwelabattoirs of droogstoppels in Powerplant, maar opgewekte dwarsigheid en een zweem van luxe. We zien Thieme in een Tesla cruisen over Britse paden, op weg naar een jonge onderzoeker die het werk van boeren onderzocht en concludeert dat we heel veel problemen oplossen als we stoppen met het eten van dierlijke producten. Of ze banjert rond op een festival waar de eetkraampjes louter vegan-producten aanbieden. Daar is een verrassende gastrol voor zanger Gordon, die ooit vijf maanden veganist was en in die tijd heel lekker heeft gegeten.

Ver buiten het Binnenhof

Powerplant gaat de komende maanden het land in, begeleid door Kamerleden. Thieme zelf komt 6 maart met een boek waarin ze de Partij voor de Dieren plaatst in de traditie van emancipatiebewegingen als die tegen de slavernij, en voor de rechten van arbeiders en vrouwen. Met dat boek gaat ze zelf op tournee. Zo speelt een flink deel van het leven van de PvdD zich ver buiten het Binnenhof af. Volgens Thieme hoort dat bij een getuigenispartij, die niet naar directe macht streeft.

Thieme keerde deze week terug in de Tweede Kamer na zestien weken ziekteverlof. Wat haar mankeerde, houdt ze voor zichzelf: ‘Dat is iets tussen mijn arts en mij.’ Haar aandeel in de film was begin september voltooid, vertelt ze. Hetzelfde geldt voor haar boek. Enige aanpassing: de première moest iets worden uitgesteld. ‘Werken aan mijn herstel was het belangrijkst.’

‘Als actiepartij kennen we de kracht van beelden’, zegt ze. ‘Wetenschappelijke rapporten liggen doorgaans in de la te verstoffen. Wij hebben ervaring met het verbeelden van misstanden.’ Dat ze voor haar films en lezingen moet reizen, ziet ze als een noodzakelijk kwaad. ‘Een internationale beweging – de Partij voor de Dieren heeft inmiddels achttien zusterpartijen wereldwijd – kun je niet altijd per fiets of via Skype bedienen.’

