Met gang naar gevangenis hoopt Sharif verkiezingsrace Pakistan te kantelen

Met de terugkeer van oud-premier Nawaz Sharif heeft de verkiezingsstrijd in Pakistan een verrassende wending gekregen. De 68-jarige Sharif gaat maandag in Islamabad zijn veroordeling tot tien jaar cel wegens corruptie aanvechten. Hij keerde vrijdag uit eigen beweging terug uit Londen, waar hij pasgeleden hoorde dat het Hooggerechtshof hem ook meteen voor het leven uit de politiek had verbannen.

Shahbaz Sharif (rechts), jongere broer van Pakistaanse minister-president Nawaz Sharif en partijleider van Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), tijdens een gebed voor de slachtoffers van een zelfmoordaanslag. Foto AFP

De Pakistanen kiezen over tien dagen een nieuw parlement en de partij van Sharif dreigt het af te leggen tegen de partij van zijn eeuwige rivaal, cricketspeler Imran Khan. Door zelf niet terug te schrikken voor een celstraf hoopt Sharif zijn aanhangers de moed te geven op 25 juli gewoon te stemmen op zijn partij, die momenteel door zijn broer Shehbaz wordt geleid. Met ruim 200 miljoen inwoners is Pakistan het op een na grootste democratische moslimland ter wereld.

In de slotfase van de verkiezingscampagne komen zo de bekende scheuren in Pakistaanse samenleving weer aan de oppervlakte. Sharif beweert dat hij op basis van opgeklopte aantijgingen is veroordeeld, omdat hij het tijdens zijn premierschap sinds 2013 de macht van het militaire establishment probeerde in te perken. Het leger is ‘een staat boven de staat’ beweerde hij vorige week nog. Al sinds de oprichting in 1947 worstelt Pakistan met de balans tussen militair en burgerlijk bestuur.

Tegelijk hebben islamitische terreurbewegingen, die mordicus tegen verkiezingen zijn, afgelopen week met aanslagen partijbijeenkomsten op de korrel genomen. In de zuidwestelijke provincie Baluchistan kwamen vrijdag zeker 128 mensen om bij een zelfmoordaanslag op de pas opgerichte lokale Awami Partij. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. Eerder in de week vielen ook al twintig doden in de noordwestelijke stad Peshawar, waar Taliban een seculier politicus met zijn aanhangers opbliezen.

De PML-N-partij van Sharif had vrijdag grote welkomstprotesten in hun thuisbasis Lahore op touw gezet. Met Sharif keerde ook zijn dochter Maryam terug, die een celstraf van zeven jaar wacht. De corruptieaantijgingen kwamen voort uit de Panama Papers, waarin in 2015 een groot internationaal netwerk van belastingontwijking werd blootgelegd. De Sharifs zouden niet hebben kunnen aantonen dat ze in de jaren negentig op een legale manier appartementen in Londen hebben gekocht.

Imran Khan, leider van de oppositiepartij van Pakistaanse minister-president Nawaz Sharif, tijdens een gebed voor de slachtoffers van een zelfmoordaanslag. Foto AFP

De Pakistaanse autoriteiten dwarsboomden de protesten van meer dan tienduizend Sharif-aanhangers met talloze checkpoints in en om Lahore. Ze zagen het eens te meer als bewijs dat het leger de kansen van PML-N zo klein mogelijk wil houden. Ook mensenrechtenactivisten en onafhankelijk analisten vermoeden dat het leger het op een akkoord heeft gegooid met sportman-politicus Khan, die er op hamert Pakistan te willen zuiveren van corruptie.