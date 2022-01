Met Ernst Kuipers staat er 20 jaar na Els Borst weer een arts aan het roer van Volksgezondheid

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), praat in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC de pers bij over de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Beeld ANP

In zijn jonge jaren als dokter had Ernst Kuipers regelmatig weekenddienst in het ziekenhuis in Deventer en hij deed niets liever. Met twee arts-assistenten en een groep verpleegkundigen 48 uur lang de verantwoordelijkheid over een heel ziekenhuis, drukte, onverwachte gebeurtenissen, snelle beslissingen - hij was in die weekenden in zijn element.

Zijn achtergrond als arts en als wetenschapper zal Kuipers (62) in zijn beoogde nieuwe functie als D66-minister van Volksgezondheid op meer terreinen van pas komen. Hij is van oorsprong internist, dus een allrounder. Hij heeft zich als hoogleraar beziggehouden met de epidemiologie van maag-darm-leverkanker, dus hij heeft verstand van cijfers. En hij is een van de grondleggers van de screening op darmkanker, dus hij ziet de waarde van preventie - in de zorg nog vaak een ondergeschoven belang. ‘Tijdens de opleiding geneeskunde leer je om besluitvaardig en communicatief te zijn’, zei hij onlangs in de Volkskrant. ‘Die kennis kun je inzetten bij je patiënten, maar ook als bestuurder.’

Met Ernst Kuipers staat er twintig jaar na Els Borst weer een arts aan het roer op het departement van Volksgezondheid. Midden in de derde lockdown moet Kuipers het gaan doen, op een moment dat nog maar één op de zes Nederlanders vertrouwen heeft in het coronabeleid. ‘Ik heb het gevoel dat hij de juiste persoon is om het sluitstuk van corona te klaren’, zegt zijn vriend Peter Siersema, net als Kuipers maag-darm-leverarts. ‘Hij is slim, doorziet dingen snel, heeft een tomeloze energie, is ontzettend optimistisch en kan goed met mensen omgaan.’ Wie Kuipers kent, zegt dat hij altijd relaxed is; hoe groot de stress ook is, hij slaapt er niet minder om. De coronacrisis beschouwt hij eigenlijk als een hele lange Deventer weekenddienst.

Zijn arbeidsethos komt volgens vrienden voort uit zijn jeugd in Creil, een dorpje in de Noordoostpolder, waar Kuipers opgroeide als oudste zoon van een huisarts met een apotheek aan huis, bestierd door zijn moeder. De vijf broers moesten al jong hard werken. Daar komt zijn nuchtere houding vandaan en zijn gebrek aan kapsones, zegt een van zijn vrienden: ‘Zijn opvoeding verloochent zich niet.’ In de zomervakantie ging het gezin steevast op de fiets naar Terschelling. Hij komt er nog altijd graag, met twee van zijn broers heeft hij er een huisje in de duinen.

Aan het bed

Kuipers, sinds 2013 bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC, solliciteerde de afgelopen tijd nadrukkelijk naar de functie van minister. ‘Het zou helpen als er op belangrijke posities op het ministerie mensen zouden zitten die ooit aan een bed hebben gestaan’, zei hij afgelopen zomer in een interview met de Volkskrant. Al was het alleen maar, vond hij, omdat het dan makkelijker is om zelf informatie te duiden en niet overal de Gezondheidsraad op af moet worden gestuurd. De lijst onderwerpen die hij als minister wil aanpakken is lang, met bovenaan: preventie van ziektes, digitalisering, samenwerking tussen ziekenhuizen en de aanpak van personeelsproblemen.

Het coronabeleid deed hij er de afgelopen twee jaar bij, naast zijn baan als bestuurder van het grootste ziekenhuis van Nederland. Hij kwam met het (levensreddende) idee om coronapatiënten te spreiden en werd het gezicht van de ziekenhuizen-in-coronatijd. Niet alleen door de wekelijkse persconferenties vanuit de hal van zijn ziekenhuis maar vooral door zijn vele (en soms bekritiseerde) optredens in talkshows en actualiteitenprogramma’s. Daar kwam hij af en toe met stevige aanmerkingen op het overheidsbeleid: op het priktempo, de avondklok, de achterstelling van zorgpersoneel in de vaccinatiecampagne. Met kritiek kwam hij pas, zei hij daar later over, als hij een onderwerp al ettelijke keren bij het VWS had aangekaart en geen gehoor had gevonden.

De kritiek die hij voorheen spuide bij Jinek en bij Op1 kan hij straks in de ministerraad kwijt, vermoedt zijn vriend Peter Siersema. Die ziet slechts één karaktertrek die Kuipers mogelijk parten kan gaan spelen in zijn nieuwe rol: ‘Als iemand hem heeft teleurgesteld, dan kan het lang duren voordat het weer goed komt.’

Toen hij acht jaar geleden bestuurder werd, hield hij geen tijd meer over voor patiëntenzorg. Tot zijn grote spijt, want hij was gevormd, zei hij, door alles wat hij van zijn patiënten had geleerd. Zijn registratie in het artsenregister is inmiddels verlopen. Met zijn nieuwe baan zal ook zijn wetenschappelijke carrière op een zijspoor komen. Een blik in de medische databank Pubmed leert dat Kuipers in 32 jaar tijd 868 artikelen publiceerde. Hij behoort, zegt Siersema, tot de top 10 van meest geciteerde maag-darm-leverartsen ter wereld. Zijn laatste wetenschappelijke artikel gaat over zijn specialisme, de maagbacterie Helicobacter pylori en het verband met maagkanker. Het zal in het vakblad verschijnen als de auteur zijn eerste corona-persconferentie als minister al achter de rug heeft.