Met Erens’ soundtrack van de alledaagsheid veranderde de realiteit in een toneelstuk

Cilia Erens (rechts)

‘Volg je oren’, zei Cilia Erens tegen haar volgers, die ze mee uit geluidwandelen nam, en tegen de bezoekers bij haar lezingen, die ze tot in verre buitenlanden gaf. ‘Volg je oren, verwonder je en ontdek nieuwe werelden.’

Ze kwam uit de theaterwereld en werd de geluidskunstenaar die sprak over ‘hoorbare ruimte’. Voor Erens was geluid ruimte, dat voelde ze als kind al zo. Haar lievelingsgeluid: wind in boombladeren. Het ritselen en ruisen gaven haar als jong meisje het gevoel van ruimte. Ze vond er later een definitie voor: ‘Geluid reikt beelden aan die je bewuster maken van de plek waar je bent, van de ruimte waarin je je bevindt.’ Ze zei ook dat omgevingsgeluid, het rumoer van alledag, haar ten zeerste beroerde. Dat nam ze driedimensionaal op en verwerkte het in haar geluidswandelingen, of ze verhief het tot kunst.’

Erens maakte deel uit van de groep Tender, die voor theatrale ontregeling zorgde op straat, in de trein of in een postkantoor. Haar geluidsfascinatie bracht haar naar het Amsterdamse theater Frascati waar Robert Steijn dansprogrammeur was. ‘Cilia kwam binnen en zei: ‘Ik heb een dramaturg nodig’. Dat werd ik, ik viel voor haar gedrevenheid, haar drang om nieuwe werelden te ontdekken, zij trok mij daarin mee.’

Bijna twintig jaar lang bleef Steijn haar dramaturg, totdat Erens begin dit jaar ernstige gezondheidsproblemen kreeg. ‘Ik was de sparringpartner, die haar werk een dramatische structuur gaf. Voortdurend waren we bezig met de vraag: hoe kunnen we het publiek erbij betrekken? Het doel was altijd een andere realiteit brengen in het dagelijks leven.’

Steijn noemt Erens ‘lief, nieuwsgierig en ongelooflijk bezeten van haar werk’. Dat maakte haar zo doortastend, aldus de dramaturg, dat ze nooit bang was. ‘Dan ging ze met haar microfoons naar het voetbalstadion en stond ze bij de hooligans. Of ze ging zonder schroom voor opnames naar seksruimtes in obscure keldertjes.’

Erens wilde leren van het leven dat ze lang niet altijd begreep. Steijn: ‘Ze snapte niets van de jacht en daarom trok ze met jagers op. Ging ze tijdens het opnemen gewoon met hen in een sloot liggen. Cilia was veelzijdig, ze sprak heel verschillende disciplines aan.’ Zo boog Erens zich met bouwkundigen over de vraag hoe een openbare ruimte klinkt en op de Filmacademie leerde ze studenten dat bij het maken van een film de keuze van geluidsopnamen net zo belangrijk is als het denken in beelden.

Ook hielp Erens het Oogziekenhuis in Rotterdam om patiënten voor een operatie te kalmeren. Nadat ze, door in het ziekenhuis te verblijven, de wachtruimte op zich had laten inwerken, maakte Erens een compositie van de zang van de Japanse nachtegaal en het geluid van klotsende golfjes in een Schotse baai. Deze geluidscombinatie bleek effectief bij het verdrijven van angst en spanning.

Zorgvuldigheid kenmerkte het werken van Erens. Steijn: ‘Cilia was perfectionistisch, ze deed nooit iets spontaan, ging altijd thematisch en doelgericht te werk. Ze pikte zuivere alledaagse geluiden op die tijdens geluidswandelingen nooit synchroon liepen met de actualiteit. Haar soundtrack van de alledaagsheid veranderde de wereld daardoor in een toneelstuk. Je hoorde een paard lopen, zo echt, dat je dacht dat het dier met je meeliep. Of je hoorde een auto en je wist bijna zeker dat die zo voorbij zou komen. Zo voedde ze ook de verwondering.’

Cilia Erens werd geboren in Haarlem en overleed op 15 februari op 76-jarige leeftijd in Amsterdam. Steijn: ‘Haar ogen gingen achteruit, ze had een zwak hart en leed aan dementie. Maar dat bleef toch licht, omdat ze zich ook in haar geestelijke achteruitgang kon verwonderen over de wereld die ze betrad. Bijna tot haar einde aan toe was niets een probleem. Heel bijzonder.’