Met een trein dwars door de jungle wil de nieuwe Mexicaanse president de toeristen beter spreiden

De Mexicaanse president-in-wording López Obrador is voornemens een enorm infrastructuurproject op te zetten om de jungle rond de Maya-ruïnes in Palenque met de trein toegankelijk te maken. Hij wil zo de massa toeristen rond de badplaats Cancún beter gaan spreiden, en meer gemeenschappen laten profiteren van de toeristeninkomen.

Toeristen bij de ruïnes van Chichén Itzá. Foto AP

De ruïnes van de oude Maya-beschaving in het oosten van Mexico doen niet voor elkaar onder in schoonheid of historische waarde. Toch zijn de verschillen in bezoekersaantallen enorm. Waar de ene tempel 35 duizend bezoekers per week trekt, halen sommige andere dat getal niet eens in een heel jaar. De reden: toeristen komen meestal niet verder dan de trekpleisters rondom kuststad Cancún. Aanstaand president Andrés Manuel López Obrador, beter bekend als ‘Amlo’, ziet dat liever anders. Daarom gaat hij een gigantische nieuwe treinverbinding aanleggen, dwars door de jungle.

Sinds zijn verkiezing tot president begin juli haalde de links-populistische Amlo bijna wekelijks het nieuws met een reeks eigenzinnige plannen. Zo kondigde hij aan de presidentiële lijfwachten te verruilen voor ‘gewone burgers’ en beloofde hij zijn salaris met 60% te zullen korten. Een treinspoor dat de arme, vergeten delen van de regio moet helpen profiteren van het toerisme, past in dat patroon.

De trein moet Cancún, in het noordoosten van Mexico, verbinden met de Mayastad Palenque, die veel verder zuidelijk landinwaarts ligt. Het vervoer passeert natuurreservaten, moerasland en ondergrondse rivieren. Nu concentreert het toerisme zich nog in en rondom Cancún, de kuststad die in 1974 met dat doel uit de grond werd gestampt en tegenwoordig miljoenen buitenlandse bezoekers per jaar trekt. Die bezoekers bewegen zich vervolgens westwaarts, in het noorden van de provincie Yucatán, waar tempels als de Chichén Itzá jaarlijks goed zijn voor zo’n drie miljoen bezoekers.

De ruïnes van het zuidwestelijk gelegen Calakmul, dat ook prijkt op de Werelderfgoedlijst van Unesco, zijn niet minder indrukwekkend, alleen is daar niemand. Het gebied ten zuiden van bezienswaardigheden rondom Cancún heeft tot nu toe nauwelijks profijt gehad van het toerisme. Amlo’s spoorlijn moet ervoor zorgen dat achtergebleven gemeenschappen ook iets van het toerisme terugzien. De vraag is alleen tegen welke prijs. De kosten worden geraamd op 2,8 miljard euro, maar het is de vraag of de spoorlijn überhaupt rendabel is. Zo zou er langs een groot deel van de spoorlijn nauwelijks toerisme zijn.

Mocht Amlo’s megaproject sneuvelen, zou het niet de eerste mislukte poging zijn om afgelegen delen van de regio te verbinden met de toeristische kustlijn. Onder de huidige president Enrique Peña Nieto werd in 2012 begonnen met een plan om de oostkust te verbinden met de westelijk gelegen koloniale stad Merida. In 2015 werd dat project opgeschort wegens een gebrek aan financiering. Dat voorspelt weinig goeds voor deze spoorlijn, die maar liefst twee keer zo duur is.