Met een somber gemoed zegt Mark Rutte: ik hoor Nederland zuchten, maar we gaan nog een keer op slot

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA), Premier Mark Rutte en Jaap van Dissel (RIVM) tijdens de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. Beeld Freek van den Bergh

Demissionair premier Mark Rutte draaide er zaterdag bij de in allerijl georganiseerde persconferentie niet omheen: ‘We gaan nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot.’

Met ‘een somber gemoed’ somde Rutte de consequenties op. Tot 14 januari moet alles dicht: universiteiten, scholen, theaters, bioscopen, niet-essentiële winkels, kappers, schoonheidsspecialisten, musea, sportclubs. Verder is het advies om nog maar twee gasten per dag te ontvangen, alleen tijdens de Kerstdagen mogen het er nog vier zijn. De maximale groepsgrote buiten is ook nog maar twee personen.

Alle amateursportcompetities worden gestaakt. Sporten mag buiten alleen nog maar met twee personen. Alleen jongeren onder de achttien jaar mogen nog onderlinge partijtjes spelen op hun sportvereniging.

‘Ik hoor heel Nederland zuchten’, zei Rutte. ‘Het is verschrikkelijk dat we al twee jaar in deze ellende zitten. Maar omikron dwingt ons om het aantal contacten zo veel mogelijk terug te dringen. Als we niet nu maatregelen nemen, kunnen we een onbeheersbare situatie krijgen.’

De lockdown is vooral nodig om ‘tijd te kopen’, aldus minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. ‘We kopen tijd om iedereen een boosterprik te geven. We hebben er 9,5 miljoen boosterprikken te gaan, als iedereen hem tenminste neemt.’ Volgens De Jonge wordt er alles aan gedaan om de vaccinatiecampagne nog sneller op te schalen.

De Jonge en Rutte erkenden opnieuw dat Nederland relatief laat is begonnen met boosteren, maar bestreden dat de harde lockdown daar een direct gevolg van is. ‘Het is niet zo dat landen die eerder zijn begonnen nu geen zware maatregelen hoeven te nemen', aldus Rutte. ‘We zijn later begonnen, dat is waar, maar we halen de schade nu in.’

Dominant

RIVM-baas Jaap van Dissel benadrukte dat omikron zich sneller verspreidt dan verwacht. Tussen Kerst en nieuwjaar kan omikron al dominant zijn in Nederland. Iedere twee dagen verdubbelt het aantal besmettingen. ‘Dat is een flinke tegenvaller', zei de voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) met gevoel voor understatement. ‘Het zet ons weer terug in de tijd.’

De nieuwe lockdown lijkt als twee druppels water op de lockdown van vorig jaar december, toen de alfa-variant in opmars was. Hoe groot de impact van omikron op de zorg uiteindelijk zal zijn, is volgens Van Dissel nog niet duidelijk. Doordat het virus zich niet evenwichtig over de leeftijdsgroepen verspreidt, kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld of deze variant even ziekmakend is als de huidige delta-variant.

De komende dagen moet daar meer duidelijkheid over komen, ook omdat landen als Engeland en Denemarken al meer verspreiding hebben. Als omikron even ziekmakend is als de huidige variant, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de zorg in Nederland, benadrukte Van Dissel. ‘Het kan de eerste golf overstijgen qua ernstig zieke mensen en bezetting van ic-bedden’.

‘Als omkrikon even gevaarlijk blijkt te zijn, dan leidt dat tot een druk die we niet eerder hebben gezien in de zorg', erkende ook De Jonge. Volgens de demissionair minister wordt nu gewerkt aan draaiboeken om te voorkomen dat dan nog meer mensen verstoken moeten blijven van zorg.

Er bestaat ook een kans dat omikron uiteindelijk minder ziekmakend blijkt te zijn, maar Van Dissel toonde zich daar niet al te optimistisch over. ‘Het kan ook weleens meezitten, maar dat hebben we met het coronavirus nog niet vaak meegemaakt.’

Als de cijfers toch blijken mee te vallen, zal het kabinet de lockdownmaatregelen eerder terugdraaien, verzekerde Rutte. ‘Dan zullen we dan meteen doen.’