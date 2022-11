Met een sierlijke krul vliegt maanmissie Artemis 1 richting maan

Beeld AP

De lancering, hier vastgelegd met lange sluitertijd vanuit het nabijgelegen havenstadje Marina, vormt het startschot van missie Artemis 1. Het is de eerste technologische stresstest voor wat pas bij missie 3, op z’n vroegst in 2025 maar waarschijnlijk enkele jaren later, moet culmineren in nieuwe menselijke voetstappen op de maan. Voetstappen die in dit geval zullen worden gezet door een vrouw en een persoon van kleur, twee primeurs waarmee Nasa een nieuwe generatie wil betoveren en inspireren.

Inmiddels vliegt de door de raket gelanceerde bemanningsmodule Orion eenzaam door de kosmos. In de cabine waar straks nieuwe maanreizigers zullen plaatsnemen zit slechts een testpop, een ‘maannequin’, zoals men hem grappend noemt. Naar verwachting keert deze op 11 december weer terug op aarde, wanneer Orion zich met een recordsnelheid van 40 duizend kilometer per uur in de aardatmosfeer boort om uiteindelijk, na afremming, te plonsen in de Stille Oceaan.