Met een mondkapje op Amsterdam in: ‘Een marktkoopman noemt het discriminatie’

Een informatiebord in de Albert Cuypstraat in Amsterdam. Het dragen van een mondkapje is verplicht op vijf drukke plekken in de stad, waaronder de Albert Cuypmarkt. Beeld ANP

Het zal voor veel mensen nog wel even wennen zijn, maar in het Wallengebied, de Kalverstraat, de Nieuwendijk, de Albert Cuypstraat en de markten op Plein ‘40-’45 zijn mondmaskers vanaf 5 augustus verplicht. ‘Er lopen hier ongeveer evenveel journalisten als klanten’, zegt verslaggever Haro Kraak lachend. ‘In de omliggende straten is het nu ongeveer even druk, maar daar mag het mondmasker weer af.’

Houdt iedereen zich aan de mondkapjesplicht?

‘Ik denk dat ongeveer 80 tot 90 procent van de marktbezoekers een mondkapje draagt. Ze worden gratis uitgedeeld, dus een excuus om er geen te dragen is er niet.’

Wat vinden de kraamhouders van de nieuwe regels?

‘Die lijken het echt belachelijk te vinden. Ik sprak net een verkoper die het discriminatie noemde: ‘Het is net alsof Femke Halsema bij de eerste drukke straten die in haar opkwamen de regels heeft doorgevoerd’, zei hij. Daarmee doelt hij op het feit dat het naastgelegen Gerard Douplein – gevuld met restaurant en cafés – soms nog drukker is dan de markt. Daar is geen mondkapjesplicht.

‘Ook in de Albert Cuypstraat zorgt de horeca voor een vreemd beeld. De enige plek waar je hier geen mondkapje op hoeft te zetten is een terras midden op de markt. Terwijl je het verse eten van de marktkoopmannen in een zijstraat moet opeten.’

Hoe worden de regels gehandhaafd?

‘Er staan hier twee ‘gastheren’. Die vertellen normaal waar je wel en niet mag fietsen. Nu wijzen ze mensen dus ook op de mondkapjesplicht, alleen niet iedereen lijkt te luisteren. Ze vroegen net bijvoorbeeld aan een bewoner met een bakfiets om haar mondmasker op te zetten, maar zij fietste gewoon lachend door. Er lopen hier wel handhavers rond, maar die gaan waarschijnlijk geen boetes uitdelen.

‘Verder worden bezoekers door middel van borden op de regels gewezen. Anderhalve meter afstand op een groot bord en de mondkapjesplicht op een kleiner bord ernaast.’

Snappen de toeristen de nieuwe regels wel?

‘Het was voor een aantal toeristen onduidelijk. Ik vroeg net aan twee Duitsers of ze wisten van de regel. Ze keken me verbaasd aan, maar toverden wel direct een mondkapje tevoorschijn. Ze vonden het al apart dat het in Nederland niet verplicht was.’