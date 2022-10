Met een karakteristieke laatste draai laat flitspremier Liz Truss het Verenigd Koninkrijk duizelig achter

Beeld Javier Muñoz

George Canning nam op 12 april 1827 zijn intrek in Downing Street 10 en overleed daar 119 dagen later. Bijna tweehonderd jaar stond hij in de boeken als de kortstzittende premier uit de Britse geschiedenis, tot Mary Elizabeth (Liz) Truss (47) donderdagmiddag al na 45 dagen het einde van haar premierschap bekendmaakte. Op 6 september jongstleden nam ze haar intrek in Downing Street 10, kondigde ultraneoliberaal beleid aan, veroorzaakte economische schokgolven en draaide daarna 180 graden.

‘You can’t unburn toast’, zeiden de mensen die de afgelopen week haar ontslag eisten. Als iets echter door de jaren heen kenmerkend was voor Truss, dan was het een soort geloof dat je verbrande toast kunt serveren als je de zwartste plekken eraf krabt. The lady is not for turning, was het motto van de vrouw die Truss opvoerde als haar voorbeeld, inspiratiebron en fetisj, Margaret Thatcher, de langstzittende Britse premier van de 20ste eeuw. In samenvattingen van de loopbaan van Truss wordt alleen ‘not’ weggelaten.

Thatcheriste-in-spe

In menig Brits profiel is ze een ‘tragische persoonlijkheid’. In haar vroege jeugd schreeuwde deze thatcheriste-in-spe op haar vaders schouders leuzen tegen Thatcher. Haar vader was hoogleraar wiskunde, links en pro-Europees. Zijn gedachtegoed droeg ze nog uit als voorzitter van de Liberaal-Democraten van de universiteit van Oxford. Online staat een speech uit 1994 waarin ze de monarchie hekelt.

Leuk of niet, in Oxford is de kans aanzienlijk dat je vroeg of laat Conservatieve medestudenten treft. Of Truss’ omarming van de ideeën van Tory-vrienden ook (of vooral) een vlucht was voor haar vader, is voer voor psychologen. Feit is dat haar vader verbijsterd reageerde. Haar moeder was verdrietig, maar vond de familieband belangrijker dan politiek. Moeder steunde Liz op campagne, vader niet. Ze scheidden in 2003.

Op haar weg naar de top van de Conservatieve Partij had Truss een in de boulevardpers breed uitgemeten buitenechtelijke affaire met partijkopstuk Mark Field. Interessant is dat ook die affaire een draai bevatte: Truss besloot haar man te verlaten, maar kwam daar ineens van terug. Haar echtgenoot was blij dat ze terugkwam, Fields echtgenote hield voor hem de deur dicht.

In de aanloop naar de Brexit was Truss een remainer. Na de uitslag van het referendum werd ze brexiteer. Onder invloed van vriend en generatiegenoot Kwasi Kwarteng schoof ze in de Conservatieve Partij op naar de libertaire vleugel. Met een radicaal neoliberaal programma nam ze het in de strijd om het Tory-leiderschap deze zomer op tegen de gematigde Rishi Sunak.

Oppervlakkig

Vermoed wordt dat veel Tory-partijleden in die leiderschapsverkiezing meer op Truss’ Engelse uiterlijk stemden dan op haar progamma. Ze trad aan als premier, maakte Kwarteng minister van Financiën, zag het pond kelderen, de markten panikeren, ontsloeg Kwarteng en draaide daarna alles terug. Zes weken na haar aantreden voerde ze Sunaks beleid uit.

‘Opportunistisch’ is een adjectief waaronder steevast andere adjectieven schuilgaan. Truss’ voorganger Boris Johnson werd opportunistisch genoemd, maar een adjectief dat in álle fases van zijn loopbaan voor hem is gebruikt is ‘schaamteloos’. Wie over Liz Truss gaat lezen, stuit vroeg of laat op het adjectief ‘oppervlakkig’.

Kritische mensen zeggen: ze bedenkt pas dat ze iets niet heeft doordacht als ze te maken krijgt met vervelende gevolgen. In die zin is ze Thatchers tegenpool: Thatcher had ideeën die velen stuitend vonden, maar niemand kon haar verwijten dat ze die niet had doordacht. Mensen die nooit van inzicht veranderen, zijn mensen die nooit iets leren, lichtte Truss draaien uit haar verleden toe. Dat is helemaal waar. Maar wat deze ‘supervrouw van de U-bocht’ deed, behelsde meer dan alleen veranderen van inzicht.