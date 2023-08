Met een investering van 30 miljoen wil Delfts bedrijf Singaporezen volgend jaar worstjes en dumplings van kweekvlees serveren

Kweekvlees in een petrischaaltje in het laboratorium. Beeld Getty Images

De ontwikkelingen op gebied van kweekvlees - uit diercellen gekweekt vlees waarvoor geen dieren hoeven te sterven - gaan rap. Nog maar tien jaar geleden presenteerde de Nederlandse hoogleraar vasculaire fysiologie Mark Post voor het eerst een hamburger van kweekvlees, die toen nog 250 duizend euro kostte. Nu zijn de eerste bedrijven zo ver dat ze voorzichtig de markt betreden, zij het nog op zeer kleine schaal.

Meatable heeft sinds zijn oprichting in 2018 inmiddels 85 miljoen euro opgehaald. Een van de geldschieters is Invest-NL, dat wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Met de miljoenen, opgehaald in de nieuwe investeringsronde, wil het bedrijf onder meer voet aan de grond krijgen in Singapore en overstappen op grotere kweekreactoren.

Vanaf 2024 zal een aantal restaurants in de stadstaat het kweekvlees van Meatable aanbieden. Supermarkten volgen een jaar later, hoopt het Delftse bedrijf. Singapore is geen willekeurige plek: samen met de Verenigde Staten is Singapore het enige land waar producten met kweekvlees al zijn goedgekeurd. Mosa Meat, het bedrijf van kweekvleespionier Mark Post, hoopt eind dit jaar de Singaporese markt te betreden, het Amerikaanse Eat Just had in 2020 de primeur, met de verkoop van gekweekt kippenvlees.

Half kweekvlees, half plantaardig

Meatable, dat zich nu nog op varkensvlees concentreert, begint met het verkopen van worstjes en dumplings die half uit kweekvlees bestaan en half plantaardig zijn. Dat heeft te maken met de relatief hoge kosten die het kweken van vlees nog altijd met zich meebrengt, legt commercieel directeur Caroline Wilschut uit. Qua prijs mikt ze op ‘een prijspunt dat je in de supermarkt tegenkomt, maar wel in het duurdere segment’.

Op winst rekent Meatable niet direct, aldus Wilschut. ‘Ons doel is om break-even te draaien, zodat er weinig extra investeringen nodig zijn.’ Uiteindelijk wil het bedrijf toe naar productiekosten van 5 dollar (4,57 euro) per kilo varkensvlees, wat volgens haar nodig is om te kunnen concurreren met gewoon varkensvlees én winstgevend te zijn.

Om dat te bereiken is het nodig de productie op te schalen, omdat dat efficiencywinst oplevert. Nu gebruikt Meatable nog bioreactoren van 50 liter, in Singapore moeten die tien keer zo groot worden: 500 liter. Uiteindelijk wil Meatable naar reactoren van 10 duizend liter.

Gezocht: Amerikaanse partner

Zulke grote reactoren worden gebruikt in de fermentatie-industrie. Dus zou Meatable volgens Wilschut een partner in die hoek moeten vinden. Ze verwacht die in de Verenigde Staten te vinden. ‘Wij hopen snel na de lancering in Singapore ook goedkeuring in de VS te krijgen.’

Verder moet de prijs van de dure voedingsstoffen die nodig zijn voor de cellen die het kweekvlees aanmaken verder omlaag, zegt Wilschut. ‘We zijn bijvoorbeeld in samenwerking met chemiebedrijf DSM bezig om specifieke groeimiddelen goedkoper te maken.’ Ook in het efficiënter maken van het groeiproces worden volgens haar nog steeds stappen gezet. Inmiddels is het bedrijf zo ver dat het een varkenscel in acht dagen in een worst kan veranderen, waar dit eerder drie weken duurde.

Intussen zijn er nog veel onzekerheden rond kweekvlees. Zo is de vraag of consumenten kweekvlees accepteren. Een andere kwestie is de milieu-impact van de productie. In vergelijking met dieren vergen bioreactoren veel minder water en nauwelijks land. Maar de productie van de groei- en voedingsstoffen en het kweekproces zelf verbruiken veel energie. Uit studies van de Wageningen Universiteit en CE Delft blijkt dat kweekvlees duurzamer kan uitpakken dan rund- en varkensvlees en vergelijkbaar kan worden met kippenvlees, mits deze processen energie-efficiënter worden en grotendeels op groene stroom draaien.

Nederland lijkt open te staan voor kweekvlees: het kabinet besloot onlangs dat dit najaar proeverijen mogen plaatsvinden. Voor volledige toelating is echter goedkeuring van de Europese Commissie nodig. EU-lidstaat Italië moet daar niks van hebben: mede om de eigen vleesindustrie te beschermen kondigde de rechts-nationalistische regering dit voorjaar een verbod af op kweekvlees, dat de Italiaanse landbouwminister ‘walgelijk’ noemde.