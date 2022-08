Met een gps-halsband kan kat Milou nooit meer verdwalen

Ramdani en Milou, met op de voorgrond Milou's rondje van vandaag. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als voordeur in het slot valt, springt Lotje gelijk tevoorschijn uit de schouderhoge struiken naast het huis. Het zoeken is nu nog naar Milou. Hanane Ramdani (39) kijkt op de Google Maps-achtige kaart op haar iPhone en slaat rechtsaf de stoep op. Ze passeert vijf voortuintjes voor ze weer rechtsaf slaat, een woonwijk in Zwolle-Zuid in. ‘Ik vermoed dat ze onder de glijbaan zit’, zegt ze. Maar bij de grauwe speeltuin waar slechts een schommel, glijbaan en wipkip staan, is Milou nergens te bekennen.

De satellietfunctie op de kaart moet uitkomst bieden. Na nog een blik op haar telefoon steekt Ramdani haar wijsvinger met roze gelakte nagel naar links: ‘Het is die kant op.’ Het icoontje dat Milou voorstelt leidt naar een steegje dat tussen achtertuinen doorloopt. ‘Miloutje’, roept Ramdani ogenschijnlijk in het wilde weg. Dan klinkt een zacht, miauwend antwoord en wurmt de zwart-wit gestreepte Milou zich onder een schutting door. ‘Daar is ze!’, roept Ramdani. Haar kat is weer terecht.

Ramdani volgt haar Europese korthaarkatten, Lotje en Milou, sinds september vorig jaar met een gps-apparaatje. Ze is er mee begonnen nadat haar jongste kat, die Ramdani meestal ‘onze Milou’ noemt, twee maanden vermist was. ‘Toen ik werd gebeld door de dierenambulance dacht ik dat ze hartstikke dood was, maar ze bleek 80 kilometer verderop in Emmen te zitten.’

Om te voorkomen dat de katten nog een keer zouden verdwijnen, schafte Ramdani voor iedere kat een halsband met gps-functie aan. Sindsdien kijkt ze een paar keer per dag op de bijbehorende app op haar telefoon waar de katten zijn. ‘Het heeft me al regelmatig gered’, zegt ze. ‘Sinds die vermissing raakte ik gestrest als ik niet wist waar ze waren. Nu loop ik gewoon naar ze toe als ze ’s avonds nog niet binnen zijn. Ik kan ze zelfs bellen.’

Poes Lotte verstopt zich onder een auto. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De gps-halsband heeft een paar jaar geleden zijn intrede gedaan onder baasjes van buitenkatten, die waarschijnlijk zo willen voorkomen dat hun kat vermist raakt. Bij katten is dat immers geen zeldzaamheid. In 2021 werden ruim 40 duizend katten als vermist opgegeven, meldt Stichting Amivedi die zich voor vermiste huisdieren inzet. En anders dan de chip die een kat pas kan identificeren als hij weer is teruggevonden, werkt de gps-halsband preventief.

Opvoedstijlen

De steeds innigere relatie met ons huisdier is de belangrijkste verklaring voor het gebruik van gps-halsbanden, denkt kattengedragstherapeut Maggie Ruitenberg. ‘Ik ben opgegroeid op een boerderij en wij zagen de kat als een muizenvanger die buiten zijn eigen gang ging. Tegenwoordig beschouwen steeds meer mensen de kat als onderdeel van het gezin. Zodra dat gebeurt, ga je je ook zorgen maken om het welzijn van je kat. Dus ik begrijp goed dat mensen dan zo’n gps-apparaat kopen.’

Huisdiereigenaren hebben, net als ouders, verschillende opvoedstijlen, zegt Ruitenberg. ‘Waar de ene eigenaar heel nuchter is en niet alles hoeft te weten, heb je ook huisdiereigenaren die overbezorgd zijn. Net als bij kinderen. Dat is niet per definitie slecht, want die mensen zorgen vaak heel goed hun kat. Maar je moet er een middenweg in vinden. Ook voor een kat kan het lekker zijn om af en toe even zijn gang te gaan.’

Kat Milou met gps-halsband. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor Tessa van der Hulst (26) uit Dronten is de halsband met gps-tracker, naast een geruststelling, ook een manier om haar kat Puck beter te leren kennen. ‘Ik weet nu wat zijn favoriete plekje is, namelijk het parkje bij ons om de hoek. En op de dagen dat het regent komt hij amper buiten. Hij is een mooiweerkat, zeg ik altijd.’

Of de komst van de gps-halsband ook voor de kat goed nieuws is, is moeilijk te zeggen, vindt Maarten Reesink, docent mens-dierrelaties aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Het zou kunnen dat baasjes met een gps-tracker hun kat juist sneller naar buiten durven doen’, zegt hij. Tegelijkertijd hebben sommige gps-apparaten een functie waarbij de katteneigenaar een signaal krijgt als de kat een bepaald gebied verlaat. En dat zou de vrijheid van de kat weer kunnen inperken, denkt Reesink.

Ook kan de halsband waaraan de tracker vastzit riskant zijn voor de kat, zeggen ze bij de beroepsorganisatie voor dierenartsen. ‘Katten kunnen met hun halsband ergens aan blijven hangen en zo zichzelf verwonden’, licht woordvoerder Ashley Paas toe. ‘Baasjes moeten daarom controleren of de bandjes rekbaar zijn of een slotje hebben dat gemakkelijk kan breken.’

Voor de wetenschap biedt de gps-halsband in ieder geval uitkomst. ‘Het heeft hele interessante inzichten opgeleverd over het gedrag van de kat’, zegt Reesink. Dat is goed te zien in de BBC-documentaire The Secret Life of the Cat, waar een maand lang alle katten in een Brits dorp worden gevolgd. Die bleken, tot verbazing van de wetenschappers, allemaal hun eigen routines en vaste routes te hebben, die ze nauwlettend op elkaar afstemmen.

Halsband van 50 euro

Om zelf je kat te volgen moet je een investering willen doen. Naast de halsbanden à 50 euro per stuk, betaalt Ramdani voor de app jaarlijks 140 euro. Daarnaast heeft ze de halsbanden verzekerd voor 4 euro per stuk, per maand. Het verbaast Reesink niet. ‘Huisdiereneigenaren betalen ook duizenden euro’s voor operaties voor hun dier.’

Door onze welvaart en de toegenomen dierenliefhebberij wordt alles wat technologisch mogelijk is voor mensen, uiteindelijk ook beschikbaar voor dieren, denkt Reesink. ‘Ik weet nog dat mijn vrienden voor het eerst een babyfoon hadden. Een gps-halsband is eigenlijk precies hetzelfde.’

Thuis aan de keukentafel in Zwolle laat Ramdani op haar telefoon zien waar haar katten die dag zijn geweest. Een soort spinnenweb aan lijnen tekent zich af. ‘Het is wel grappig om te zien hoe actief ze zijn, maar ik ben geen overbezorgde moeder. De katten staan niet op de kerstkaart, laat maar zeggen.’

Voor Ramdani zijn de gps-halsbanden vooral handige gadgets die ze zich kan veroorloven. Datzelfde geldt voor de futuristische kattendrinkfontein die in de vensterbank staat en die nog het meest weg heeft van een slacentrifuge. ‘Ze schijnen er meer uit te drinken’, zegt Ramdani. ‘Het voorkomt nierstenen.’