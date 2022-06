Met een fikse financiële injectie bevrijdt Nederland zich uit de bezemwagen van de Navo

Met militair vertoon wordt de Defensienota tevoorschijn gehaald voor minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Defensie juicht over een enorme extra investering ‘van circa 40 procent van ons huidige structurele budget’. Nederland had de draai van bezuinigen naar investeren al gemaakt. Maar de Russische invasie van Oekraïne maakt een doel mogelijk – de Navo-norm van 2 procent waarvoor ook premier Rutte in 2014 tekende – dat voor de eerdere door hem geleide kabinetten nooit een serieuze optie was. Nu bevrijdt het rijke Nederland zich eindelijk uit de bezemwagen van de alliantie.

Zoiets mag een ‘gamechanger’ heten. En dat is de nieuwe Defensienota dan ook – maar alleen financieel. Minister van Defensie Kajsa Ollongren spreekt over ‘de grootste investering sinds de Koude Oorlog’.

Militair gezien is volgens de Defensienota de massale Russische invasie géén gamechanger. Dat zei de commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim al tegen de Volkskrant toen Nederland in maart troepen naar Roemenië stuurde. Ook nu komen alle bekende dreigingen uit eerdere nota’s weer langs – van de ruimte tot cyberaanvallen en van pandemieën tot schaarse grondstoffen. Elke dreiging waarvoor de politie te klein is, daarvoor is de krijgsmacht. Een diepgravende analyse van de oorlog in Oekraïne en de militair-operationele implicaties daarvan ontbreekt.

Flexibel en wendbaar maar klein

Dat is geen detail, maar eigenlijk de kern van de filosofie achter de nieuwe investeringen en de gemaakte keuzes, die nogmaals bevestigen dat Nederland bijvoorbeeld de tank – alom aanwezig op het Oekraïense slagveld – definitief achter zich lijkt te hebben gelaten. Flexibel, wendbaar, maar klein in omvang. Het is een keuze die deels wordt afgedwongen door de harde realiteit in een land dat zijn krijgsmacht zo lang heeft laten verslonzen. En door de arbeidsmarkt. Defensie denkt niet meer aan de wederopbouw van militaire eenheden van serieuze omvang – zoals die tot 2010 nog wel naar Uruzgan konden worden uitgezonden.

‘De manoeuvre-oorlog met tanks en pantserinfanterie is vooral voor de Polen en andere bondgenoten met meer personeel’, zegt Dick Zandee, de defensie-expert van Clingendael, daarover. ‘De Nederlandse krijgsmacht wordt een high-tech, low personnel krijgsmacht, die zich steeds meer specialiseert.’

Omdat omdat de krijgsmacht er is voor alle denkbare dreigingen en (behalve in het koninkrijk) altijd in multinationaal verband optreedt – wordt bij de investeringen ingezet op vuurkracht, wendbaarheid, technologie én ondersteuning. De brede ondersteuning van de gevechtskracht is misschien wel het belangrijkste element in de plannen. Want op een blitse gymschoen zonder zool kom je niet ver: ook de gereedheid en de inzetbaarheid van de eenheden moeten omhoog. Dat is wél een gevolg van de Russische invasie: de Navo gaat meer vragen van lidstaten.

De vuurkracht wordt over de hele linie opgekrikt, met langeafstands- en precisiewapens voor de F-35’s en de vloot. Daarnaast investeert defensie in raketartillerie (MLRS oftewel multiple launch rocket systems) en bijbehorende precisiewapens waarmee doelen over een ‘grote afstand’ (hoever is onbekend) kunnen worden bestreden. Ook worden tien pantserhouwitsers uit de reserve gehaald. En bij de luchtmacht betekenen zes extra F-35’s dat er toch weer drie squadrons te vormen zijn, een treetje omhoog wat betreft inzetbaarheid en het vermogen om een inzet langer vol te houden. Ook het aantal onbemande verkenningsvliegtuigen (MQ-9 Reaper) wordt verdubbeld tot acht, en bewapend.

Noodzaak geformuleerd als ambitie

De specialistische niches waarin defensie investeert, zijn de inlichtingencapaciteit, capaciteiten in het cyberdomein, special operations forces en de geïntegreerde lucht- en raketverdediging. De integratie van de landmacht met die van Duitsland gaat verder. Nederland wil ‘een voortrekkersrol spelen in het verbreden en verdiepen van de Europese en internationale samenwerking’ – noodzaak geformuleerd als ambitie.

Al met al leest de Defensienota niet zozeer als een dwingende analyse van veiligheidsdreigingen die noopt tot aanpassing van de krijgsmacht, maar als een (veelal bekend) boodschappenlijstje. Echt vreemd is dat laatste niet, gezien de jarenlange verwaarlozing. Maar teleurstellend is het wel. Zandee: ‘Men blijft te veel in oude sjablonen hangen en verdisconteert nieuwe ontwikkelingen te weinig. En de nieuwe veiligheidsomstandigheden vragen om veel hogere gereedheid en inzetbaarheid van meer troepen. Daarmee krijgen beroepslegers als Nederland een probleem.’

Binnen defensie is men wel blij dat er niet alleen geïnvesteerd wordt maar ook gewerkt aan herstel van de basis: personeelsvoorwaarden, vastgoed, voorraden. ‘Eigenlijk moet er een enorme inhaalslag gebeuren voordat je überhaupt aan groei kunt denken’, zegt een ingewijde daarover.

Dat defensie ook qua plannings- en verwervingscapaciteit door eerdere bezuinigingen een gatenkaas is geworden, kan wel een probleem worden bij de uitvoering van alle nieuwe plannen. Het gebrek aan verwervingscapaciteit speelt al volop bij de vervanging van onderzeeboten. En te veel verwervingstrajecten tegelijk gaat tot problemen leiden, weerklonk onlangs de waarschuwing vanuit de Defensie Materieel Organisatie zelf. Dat is geen kleinigheid voor de defensieorganisatie, die al jaren op de pijnbank ligt van de Algemene Rekenkamer wegens ‘structurele problemen’ in de bedrijfsvoering.

Maar dat is woensdag niet wat defensie wil uitstralen. Wat wel? Generaal Wijnen, de commandant van de Landstrijdkrachten, vat het in een videoboodschap aan zijn personeel – en verwijzend naar de Russische invasie – keurig samen: ‘We moeten ons beter kunnen verdedigen. De landmacht moet sneller en langer inzetbaar zijn, dat vraagt ook de Navo. Gelukkig hebben we hier nu ook het geld voor.’

Dus toch een gamechanger, die grote oorlog in Europa.