Met een eindsprintje stormt de ‘dark horse van de verkiezingen’ toch mooi de Tweede Kamer in

Partijleider Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) op het Binnenhof, de dag na de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld ANP

Geheel in stijl kwam lijsttrekker en kersvers Kamerlid Caroline van der Plas namens de BoerBurgerBeweging donderdag aan bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag: op de trekker. Ze zei er geen gewoonte van te gaan maken – de lift was haar aangeboden door een melkveehouder die nummer 8 op de kandidatenlijst van de BBB stond. ‘Zo komt het platteland echt naar Den Haag’, merkte de boer gevat op.

Van der Plas zelf is journalist en communicatie-adviseur in de landbouwsector. Ze was chefredacteur bij uitgeverij Agrio, verantwoordelijk voor het vakblad voor varkenshouders Pig Business en Pigbusiness.nl. Ook trad ze op als spreker en dagvoorzitter van congressen en bijeenkomsten voor land- en tuinbouwers.

In 2015 zette ze het twitter- en facebookaccount @Boerburgertweet op, waar boeren een inkijkje geven in hun dagelijkse werk. ‘Het was de bedoeling mensen wat meer inzicht te geven in het werk op de boerderij’, aldus Van der Plas. ‘Maar het heeft de boeren ook geleerd niet zo bang te zijn om naar buiten te treden.’

Haar vader was sportjournalist, haar moeder was jarenlang CDA-wethouder in haar woonplaats Deventer. Van der Plas schrijft niet alleen over boeren, ze staat ook met hen op de barricaden. Ze noemt zichzelf activistisch en deinst er niet voor terug om op sociale media de vloer aan te vegen met critici van de boerensector, zoals de Partij voor de Dieren of Wakker Dier.

Toen haar man in september 2019 na een kort ziekbed overleed, besloot ze niet wekenlang stilletjes ‘thuis te gaan zitten janken’. Op die eerste oktober toog ze samen met Farmers Defence Force en duizenden andere boeren naar Den Haag voor de grote boerendemonstratie op het Malieveld.

Stem

Mede onder invloed van de massale boerenprotesten tegen het stikstofbeleid was ze eind 2019 ook één van de oprichters van de BoerBurgerBeweging. De boeren moesten niet alleen met hun trekkers demonstreren in Den Haag, maar ook een stem krijgen in het parlement.

Het echte, realistische boerengeluid moest terug in de Tweede Kamer - dat was al sinds de teloorgang van de Boerenpartij van boer Koekoek veertig jaar geleden niet meer gehoord. Twee jaar eerder had ze haar lidmaatschap van het CDA al opgezegd, uit onvrede met het boerenbeleid van de christen-democraten. ‘Ik zal me blijven verzetten tegen de framing en de leugens die over de sector worden verspreid’, onderstreepte ze tijdens de verkiezingscampagne.

De BBB zegt niet uitsluitend op te komen voor de boeren, maar vooral het platteland een stem te willen geven. De partij vindt dat de Randstad te veel aandacht en geld krijgt, terwijl het platteland er te bekaaid vanaf komt. De BBB wil het ministerie van Landbouw inruilen voor een Plattelandsministerie ‘met een departement op minimaal 100 kilometer van Den Haag’. Alle kamer- en kabinetsleden moeten verder ‘verplicht een week een inboeringscursus op het platteland’ ondergaan.

Nog een opmerkelijk punt uit het partijprogramma: het ‘mislukte natuurproject’ Oostvaardersplassen wordt geschrapt – op die plek worden 300 duizend woningen gebouwd.

‘Wij zijn de dark horse van deze verkiezingen’, zei Van der Plas begin deze maand op een verkiezingsbijeenkomst in Vlissingen. ‘Het paard waar niemand op wedt, maar dat aan het einde toch opeens naar voren sprint. Let nou maar op, wij gaan die Kamer in komen.’