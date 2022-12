Met een app, trilsignalen en een control room hoopt Amsterdam de supersnelle fiets te temmen

Wethouder Melanie van der Horst (D66) rijdt een testrondje bij het Velodrome met een elektrische fiets met app aan het stuur. Beeld Elisa Maenhout

Tien onderzoekers en ambtenaren staan op een verlaten parkeerterrein in Sloten. Allemaal kijken ze hoe de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst (D66) een rondje fietst. Met een stevige rode helm op en een telefoon vastgeklikt aan het stuur stapt de verkeerswethouder op een grote zilveren e-bike.

‘Wordt het schermpje van de telefoon al rood?’, roept een van de onderzoekers. ‘Nee’, antwoordt de wethouder. ‘De telefoon is op slaapstand gegaan.’ ‘O, dat is niet de bedoeling. Daar moeten we dan nog even aan werken.’

Je zou het misschien niet zeggen, maar op dit ijskoude parkeerterrein naast het Velodrome kan zich zomaar een nieuw fietstijdperk aandienen. Veel Amsterdamse fietsers voelen zich onveilig, bleek vorig jaar uit een enquête. Drukte, roekeloos rijgedrag, smalle fietspaden en het negeren van stoplichten dragen daaraan bij, maar vooral de snelle opkomst van de e-bikes en speedpedelecs doet velen vrezen voor ongelukken. Een gewone fiets gaat gemiddeld 17 kilometer per uur in de stad, een speedpedelec kan moeiteloos 45 kilometer halen.

Maximumsnelheid

Om die reden kondigde het stadsbestuur afgelopen voorjaar een onderzoek aan naar een maximumsnelheid op het fietspad. Kennisinstituut Townmaking zoekt nu een antwoord op de vraag: hoe kan het veiliger op het fietspad? Wat is een verstandig maximum? Moet dat overal gelden, of alleen in aangewezen gebieden? En vooral: hoe handhaaf je het?

‘In Europa wordt nu getest met intelligent speed adaptation voor auto’s: zodra een auto in bijvoorbeeld een 30 kilometerzone komt en de auto het verkeersbord ziet, krijgt de motor een signaal dat hij 30 kilometer moet rijden’, zegt Debbie Dekkers van het Amsterdamse innovatieteam. ‘Maar een fiets wordt nooit zo slim als een auto, een fiets kan geen verkeersbord lezen.’

Toch, stellen de onderzoekers, kan techniek uitkomst bieden. Als het aan hen ligt komt er in de nabije toekomst een gemeentelijke control room: bestuurders van e-bikes en speedpedelecs krijgen vanuit die controlekamer een seintje als ze in een langzaam-rijden-zone komen. ‘Die zones kan je ook aanpassen aan de drukte, bijvoorbeeld dat er alleen tijdens de spits langzamer moet worden gereden’, zegt Dekkers. ‘Het signaal kun je op ieder moment aanpassen.’

Want juist de huidige grote snelheidsverschillen tussen normale fietsen, e-bikes en speedpedelecs zijn het probleem, stelt directeur Thieu Besselink van Townmaking. ‘Daardoor krijg je gevaarlijke situaties.’ Uit een recente meting van de Amsterdamse Fietsersbond blijkt dat e-bikes gemiddeld 13 kilometer per uur harder gaan dan normale fietsen. ‘Normaal fietsen mensen ongeveer even hard, als het druk is ga je in de grote stroom van fietsers mee. Maar als je op een e-bike zit, hoef je niet of nauwelijks te trappen. Daardoor verlies je het contact met de omgeving. De e-biker vermindert bijvoorbeeld geen snelheid als hij over een steile brug moet, normale fietsers wel omdat het zwaarder wordt.’

Wethouder Van der Horst (D66) met appontwikkelaar Paul Timmer. Beeld Elisa Maenhout

Downloaden niet verplicht

Samen met de gemeente en T-Mobile ontwikkelde Townmaking de afgelopen maanden een app voor op de mobiel. Kom je in een maximumsnelheid-zone, dan kleurt het scherm van je telefoon rood. Ideaal is de app nog niet. ‘We willen niet dat mensen worden afgeleid doordat ze op hun telefoon op het stuur moeten kijken’, zegt wethouder Van der Horst. ‘En we kunnen hen niet verplichten hem te downloaden.’

Daarom wordt er ook naar andere mogelijkheden gekeken: zo zijn de onderzoekers in overleg met de fabrikanten van e-bikes om een vergelijkbare techniek in het dashboard van de fiets te verwerken. En wordt onderzocht of de e-bikers via een geluids- of trilsignaal een waarschuwing kunnen krijgen. Besselink: ‘We kijken of we fietsers bijvoorbeeld via een trilling bij de handvaten kunnen waarschuwen.’

En dan is er nog een mogelijkheid, eentje die verder gaat: de ondersteuning die de motor van e-bikes en speedpedelecs levert, kan vanuit de control room worden verminderd. Komt de fiets in een drukke zone, dan krijgt de motor een seintje dat hij minder ondersteuning moet geven, waardoor de e-bike meer een normale fiets wordt. ‘Daar gaan we komend jaar mee testen’, zegt Besselink. Want het is nog maar de vraag wat een verantwoorde manier is om iemand af te remmen. ‘We willen niet dat mensen schrikken, of dat de fiets plotseling veel langzamer rijdt. Dat levert ook weer onveilige situaties op.’

Utrecht, Helmond, Hamburg

Het uiteindelijk doel: een techniek ontwikkelen die toegankelijk is voor alle e-bikeproducenten en steden. ‘Ook andere gemeenten hebben al interesse getoond. Utrecht, Helmond, Hamburg. Maar het succes staat of valt met samenwerking met de fabrikanten’, zegt Dekkers. ‘En die hobbel moeten we nog nemen.’ Tot nu toe is er door de fietsindustrie nauwelijks initiatief genomen om de e-bikes en speedpedelecs veiliger te maken, zeggen de onderzoekers. ‘Als de fabrikanten niet over de brug komen, is de volgende stap dat er vanuit de overheid regels moeten worden opgelegd’, zegt wethouder Van der Horst.

Het liefst zou ze deze techniek morgen al invoeren, zegt de verkeerswethouder als haar werkbezoek voorbij is en ze de zilveren testfiets en rode helm heeft teruggegeven. ‘Maar we kunnen het pas invoeren als we zeker weten of het veilig kan. Daarnaast kijken we nog of er juridische obstakels zijn en wat een goede maximumsnelheid is. De een pleit voor 20 kilometer per uur, de ander voor 25 kilometer.’

Tegelijkertijd vindt ze het een urgent probleem, dat alleen maar groter dreigt te worden. Uit de vorig jaar afgenomen enquête bleek dat eenderde van de Amsterdammers overweegt binnen twee jaar een e-bike aan te schaffen. Zelf heeft de wethouder nog een gewone fiets: een met terugtrapremmen, fietstassen en twee kinderzitjes. Daar kom je ook overal mee, zegt ze monter. ‘Al moet ik na dit werkbezoek wel 12 kilometer fietsen naar de andere kant van de stad.’