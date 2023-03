Met donderend geraas stormt BBB ook de waterschappen binnen

De Drentse Aa bij Schipborg. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In circa tweederde van de waterschappen is nieuwkomer BBB als winnaar uit de bus gekomen. De enorme winst van de partij betekent vrijwel zeker dat, net als in de provincies, ook in de waterschappen de strijd tussen landbouw en natuur op het scherpst van de snede zal worden gevoerd.

Bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2019 kwam WaterNatuurlijk (WN) nog als grootste partij uit de bus. Dat is een samenwerkingsverband tussen GroenLinks en D66, dat inmiddels ook de steun van Volt heeft gekregen.

In sommige gebieden wist WN (dat zich afficheert als ‘de groene en sociale stem in het waterschap’) opnieuw de koppositie te pakken. Maar in het leeuwendeel van de waterschappen stormde nieuwkomer BBB met donderend geraas het algemeen bestuur binnen.

Volgens nog steeds ‘voorlopige uitslagen’ is BBB in zeker 13 waterschappen als grootste uit de bus gekomen, terwijl WaterNatuurlijk in 5 waterschappen winnaar is. Het CDA is de grote verliezer en levert over de hele linie zetels in, terwijl de Partij voor de Dieren ook bij de waterschapsverkiezingen goed heeft geboerd.

Zeeland

In Waterschap Scheldestromen in Zeeland sleepte de BBB in één klap 7 zetels (van de 26 verkiesbare zetels) in het algemeen bestuur binnen. ‘Een historische avond’, zei dijkgraaf Toine Poppelaars in een eerste reactie. ’Nooit eerder kwam een nieuwe partij zo hoog binnen.’

BBB-lijsttrekker Bastiaan van ’t Westeinde, beter bekend als ‘Boer Bastiaan’ uit het tv-programma Boer Zoekt Vrouw, kon het zelf ook nauwelijks geloven. ‘Dit hadden we met z’n allen niet durven dromen, dat de overwinning zo groot zou zijn’, verklaarde de akkerbouwer uit Wolphaartsdijk tegen de regionale krant PZC.

De BBB is voorstander van ‘een kostenefficiënt waterschap dat het gezond verstand gebruikt en dienstbaar is aan burgers, boeren en ondernemers’.

Zoet water

Een belangrijk thema in Zeeland is volgens een woordvoerder van het waterschap de beschikbaarheid en verdeling van zoet water. Veel water is er brak, en daardoor niet of nauwelijks bruikbaar voor de landbouw. Er zijn wel enkele ‘zoetwaterbellen’, en boeren op Tholen en Zuid-Beveland kunnen water halen uit het Volkerak-Zoommeer.

‘De beschikbaarheid van zoet water voor iedereen – boeren, burgers en ondernemers – is enorm belangrijk’, aldus Van ’t Westeinde, die niet zelf in het dagelijks bestuur van het waterschap wil gaan zitten. Daarvoor heeft de partij de nummer 2 op de kandidatenlijst, een oud-wethouder in Sluis, naar voren geschoven. Volgens de akkerbouwer heeft hij onvoldoende ervaring en heeft hij het ook te druk met zijn bedrijf.

Het algemeen bestuur van het Zeeuwse Scheldestromen bestaat naast de 26 verkiesbare zetels ook uit 4 zogenaamde geborgde zetels: 2 ‘vaste’ zetels worden ingevuld door het Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en 2 door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

De monsterscore van BBB in Zeeland is een bittere pil voor WaterNatuurlijk en PvdA die juist hadden afgesproken na de verkiezingen samen met de natuurbeheerders van VBNE als één groen blok te zullen optrekken. Zij hadden gehoopt op die manier de grootste fractie in het Zeeuwse waterschap te worden, maar leggen het nu met 6 zetels toch net af tegen BBB. De grootste partij neemt het voortouw bij de coalitiebesprekingen voor de vorming van het dagelijks bestuur, dat uit maximaal 5 bestuurders bestaat.

Elders in het land

Ook elders deden zich ware aardverschuivingen voor in de doorgaans toch vrij gezapige wereld der waterschappen. Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Oost-Nederland pakte de boeren-, plattelands- en protestpartij zelfs 9 zetels. Ook in Waterschap Rijn en IJssel behaalde BBB 9 zetels.

In ongeveer eenderde van de waterschappen kwam een andere partij als winnaar uit de bus. Bij Waterschap Aa en Maas in Noord-Brabant wist WaterNatuurlijk volgens de voorlopige verkiezingsuitslag de grootste te blijven met 8 zetels, terwijl BBB bleef steken bij 7 zetels. In Waterschap De Dommel pakte WN 7 zetels tegen 4 voor BBB. In Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, waar PvdA met 6 zetels de grootste lijkt te worden, is de BBB met 3 zetels pas de vijfde partij.