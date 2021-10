Met dit bouwpakket maken Eindhovense studenten een duurzaam huis

Ripple, het duurzame huis ontworpen door studenten van de TU Eindhoven. Beeld Virtue

Ripple heet het ontwerp, naar het rimpeleffect. ‘Duurzame verandering begint bij jezelf, en welke plek is dan beter dan je eigen huis?’, zegt Willem Arts, een van de studenten.

Als team Virtue doen ze mee aan de internationale bouwcompetitie Solar Decathlon Europe, in 2022 in het Duitse Wuppertal. Duurzamer wonen begint met compacter wonen. De afgelopen decennia was er een omgekeerde trend. Dat doet energiebesparende maatregelen teniet.

Ripple telt 70 vierkante meter. Het omvat een studentenstudio, een startersappartement (geschikt voor twee personen) en een gemeenschappelijke leefruimte met grote apparaten als de wasmachine. ‘Het samenbrengen van mensen in de stad vinden we essentieel’, legt teammanager Guido van Laar uit. ‘Niet alleen om een gezondere samenleving te creëren, maar ook omdat we samen makkelijker duurzaam kunnen leven.’

Door ruimtes te delen kun je de individuele woning kleiner maken en wordt minder materiaal en energie gebruikt, ook voor verwarming en ventilatie. Met 3 meter hoge plafonds, grote ramen en meubels-met-opbergruimte voelt het huis toch ruim.

Ripple is ontworpen als handzaam bouwpakket, dat in vijf weken in elkaar kan worden geschroefd. Het bestaat uit vloeren van kruislaminaathout, massief houten kolommen en een modulaire keuken en badkamer. De licht glooiende gevels zijn afgewerkt met houten delen, afkomstig van een afgebroken pand op de TU-campus. De bovenrand is afgebiesd met lichtbruine zonnepanelen annex zonnecollectoren voor elektriciteit en warm water, en kleuren mooi bij het hout. Het dak blijft vrij voor beplanting en een gemeenschappelijke buitenruimte.

De Eindhovense studenten denken dat je duurzaam wonen kunt realiseren met technologische innovatie, maar vooral door onze woon- en leefstijl te veranderen. Het schermpje in de gemeenschappelijke ruimte geeft inzicht in het elektriciteitsverbruik, en vertelt wat (zontechnisch) het beste moment is om de vaatwasser aan te zetten of de elektrische auto op te laden. Het systeem kan deze apparaten zelf aansturen. Ook hebben de ontwerpers een app ontwikkeld die de duurzame levensstijl ‘gamificeert’. Je formuleert hierin doelen waarmee je spaarpunten kunt verdienen, te verzilveren in de onlinewereld.

Kan het ontwerp ook een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningcrisis? Met de modulaire opzet en lichtgewicht constructie is de woning, schakel- en stapelbaar, in elk geval snel te bouwen, ook boven op bestaande gebouwen. Er hebben zich al geïnteresseerden gemeld om het huis over te nemen en het concept uit te rollen.