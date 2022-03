Met deze vijf ideeën wordt het stroomnet ontlast en houdt de energietransitie vaart

Zonnepanelen worden geïnstalleerd op het dak van een woning. Beeld ANP

Het elektriciteitsnetwerk ligt van alle kanten onder vuur: opwekkers kunnen hun groene elektriciteit niet meer goed kwijt en bedrijven en nieuwe woonwijken kunnen soms geen aansluiting krijgen. Hierdoor lopen de energietransitie en klimaatdoelen gevaar, waarschuwen netbeheerders. Nu Europa ook nog eens van het Russische gas af wil, loopt de druk nog verder op; Nederlanders gaan massaal aan de warmtepomp en zonnepanelen om aardgas te besparen.

Er worden uit alle macht kabels getrokken en transformatorstations gebouwd, maar netbeheerders zeggen de groei niet te kunnen bijbenen. Tegelijk zitten er weeffouten in de manier waarop het stroomnet nu is georganiseerd, stelt Daan Schut van netwerkbedrijf Alliander en voorzitter van het transitieteam bij koepelorganisatie Netbeheer Nederland.

Op plekken waar groene stroom wordt opgewekt, is vaak weinig vraag, en andersom. Hierdoor wordt er nodeloos elektriciteit versleept. ‘Iedereen weet dat het efficiënter is om groente in de eigen tuin te kweken dan dat je het uit Zuid-Afrika haalt. Zo moeten we ook naar de energievoorziening gaan kijken.’ Stroom van eigen dak is beter dan stroom van een zonneweide in Drenthe, is het idee.

De netwerkkoepel heeft adviesbureau CE Delft gevraagd of het stroomnet slimmer gebruikt kan worden, zodat een deel van de problemen in elk geval tijdelijk opgelost kan worden. In het rapport dat woensdag verschijnt, staat een aantal adviezen. Dit zijn de vijf belangrijkste:

1) Gebruik elektriciteit zoveel mogelijk waar ze wordt geproduceerd

Elektriciteit afkomstig van de daken van woonhuizen kan het beste ‘achter de meter’ blijven. Als de ‘eigen stroom’ niet het grote net op hoeft, wordt het grote net niet verder belast, is het idee. Nu gebruiken consumenten maar een klein deel van hun eigen opgewekte energie en gaat de rest de wijk in, vaak overdag als iedereen buitenshuis is.

Dat consumenten weinig van hun eigen zonnestroom gebruiken, komt onder meer door de salderingsregeling. Volgens deze afspraak mogen huishoudens hun zelf opgewekte stroom aftrekken van het totale verbruik. Hierdoor verdienen zonnepanelen zich sneller terug. Maar zonnestroom is nu zo populair dat lokale stroomnetten op zonnige dagen in de verdrukking dreigen te komen.

De salderingsregeling wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd, maar het moet sneller, vinden Schut en colleganetbeheerders. Hij realiseert zich dat eigenaren van zonnepanelen niet staan te juichen. Zij staken duizenden euro’s in zonnepanelen met het idee dat ze die relatief snel zouden terugverdienen. Dat dreigt nu veel langer te gaan duren.

2) Subsidieer accu’s

Accu’s zijn de wondersponsjes van de energietransitie: ze kunnen overtollige stroom absorberen en later afgeven als de zon niet meer schijnt (of als het niet waait). Ze zijn ideaal om het wiebelige evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit te bewaren. Maar ze zijn ook kostbaar, zelfs nu de prijzen de afgelopen tien jaar zijn gekelderd.

Moeten consumenten opnieuw duizenden euro’s investeren in accu’s nadat ze eerst al veel geld in zonnepanelen hebben gestoken? Schut begrijp dat het een lastige kwestie is. ‘Maar’, zegt hij, ‘met een thuisaccu bespaar je ook geld.’ Doordat de zelf opgewekte elektriciteit dankzij de accu ‘achter de stroommeter blijft’, hoeft er geen energiebelasting over te worden afgerekend.

Consumenten hoeven echt geen reuzenaccu met reuzenprijs te installeren. Met een kleine zijn de grootste stroompieken al op te vangen, dus dat maakt de investering volgens Schut lager. Nog een voordeel: sommige huishoudens kunnen toe met een kleinere netaansluiting, wat weer goedkoper is. Of deze voordeeltjes ertoe leiden dat consumenten massaal accu’s zullen aanschaffen, is niet zeker.

Ook zonneparken moeten grote accu’s gaan gebruiken. Die kunnen – net als thuis – het enorme overaanbod van stroom op zonnige dagen absorberen, om ze weer in de avond af te geven, waardoor gascentrales minder hard hoeven te draaien. Nog een voordeel: de kabels vanaf het zonnepark kunnen dunner en dus goedkoper aangelegd. Of er kunnen meer zonneparken op dezelfde aansluiting, omdat de groene energie gelijkmatiger verdeeld wordt. Minister Jetten van Klimaat liet afgelopen vrijdag overigens weten dat hij dit type accu niet wil subsidiëren; te duur, oordeelt hij. Jetten gaat wel kijken hoe energieopslag kan worden bevorderd.

Er zit nog een addertje onder het gras: accu’s bij zonneparken moeten nu ‘betalen’ voor teruglevering van elektriciteit, terwijl dit zogenoemde producententarief niet bestaat als hetzelfde zonnepark overdag zijn elektriciteit levert. Ook accu’s zouden gratis moeten leveren, omdat het stroomnet dan veel beter wordt benut. En ze zichzelf dan sneller terugverdienen. Zonneparken zouden juist wel moeten gaan betalen voor de energie die ze overdag leveren, zodat iedereen evenredig bijdraagt aan het stroomnet.

3) Kijk niet alleen naar de pieken, maar vooral ook naar de ‘restruimte’ op het net.

Het elektriciteitsnet wordt aangelegd op de maximumbelasting. Wordt die ergens bereikt, dan is het net ‘vol’. Maar net als op de snelwegen zijn er op het stroomnet veel momenten dat het rustig is. Gebruik die ruimte (bijvoorbeeld ’s nachts) efficiënter. Bijvoorbeeld: als het stroomnet van een bedrijventerrein overdag vol is, kan er misschien wel een transporteur met e-trucks bij, die zijn vrachtwagens ‘s nachts oplaadt. Hier wordt al mee geëxperimenteerd.

4) Top het maximale vermogen van zonneparken af op 50 procent.

Zonneparken wisselen enorme pieken af met niets. Want ’s nachts leveren ze geen stroom en in de winter slechts mondjesmaat. Beperk het maximale vermogen tot de helft en de totale opbrengst daalt met slechts 11 procent, berekende CE Delft. Bij deze begrenzing kunnen veel meer parken aangesloten worden, die gelijkmatiger stroom leveren. Goed nieuws voor de netwerkbedrijven: minister Jetten van Klimaat heeft deze maatregel afgelopen vrijdag afgekondigd.

5) Omvangrijke uitbreidingen blijven noodzakelijk.

Slimme oplossingen zijn nodig en helpen, want ze maken ongeveer 30 procent meer capaciteit vrij. Maar er is de komende jaren veel meer nodig. Er moet daarom zeker tot 2030 in hoog tempo bijgebouwd worden, adviseert CE Delft. Maar met een efficiënter ingericht net, kunnen we onnodige investeringen voorkomen, zegt Schut.