Met deze nieuwe openbaarheid wordt het nog druk op de brandstapel

Mark Rutte deed dinsdag tijdens de coronapersconferentie een broeierige uitspraak. Het kabinet had ‘bewust de grenzen van het mogelijke’ opgezocht, omdat ‘achter alle begrijpelijke noodkreten van de laatste weken, achter alle acties en emoties, (...) grote problemen en spanningen zitten’. Opstand zat in de lucht, hadden de burgemeesters eerder al gesuggereerd. Dat ging verder dan chagrijn omdat de winkels en cafés dicht waren terwijl je in België wel op het terras kon zitten.

De ziekte zet alles op scherp. Ik las in de krant over demonstraties van een bont gezelschap van boeren op trekkers, verklede vrouwen, studenten die thuis verpieteren, tot mensen die denken dat de Great Reset je met de booster wordt ingespoten. Zelf vind ik het een burgerplicht om je te laten prikken, ook om je omgeving niet aan te steken.

Maar de andere kant van burgerschap is dat er een privédomein bestaat waarin de overheid niets te zoeken heeft. Betogers geven, vaak onhandig, uiting aan onbehagen over een overheid die zich diep in het privéleven mengt. Dat beperkt zich niet tot de coronapas of ‘de maatregelen’.

Er wordt veel gesproken en geschreven over technologie en persoonsbescherming, maar opmerkelijk weinig over het politieke belang van een beschermd privédomein. Thorbecke leerde al dat het gelijke burgerschap veronderstelt dat er een gebied bestaat waar de staat buiten moet blijven. Niet alleen opvattingen, humeuren, kerkgang of kunsten, maar ook man, vrouw, blank of gekleurd: de overheid bemoeit zich niet met particuliere eigenaardigheden en ziet alleen burgers. Daarom hebben we grondwetsartikel 1, en vandaar ook de terechte woede over de Belastingdienst die etniciteit bij de beoordeling had betrokken.

Hans van Mierlo: politiek werd steeds persoonlijker.

Dat abstracte idee van burgerschap wordt bedreigd. Privé en openbaar raken steeds meer verstrengeld. Sinds Hans van Mierlo met opgezette kraag op televisie verscheen, is het persoonlijk leven van een politicus steeds gewichtiger geworden. Tot voor kort was het ondenkbaar dat opgewonden volk zich met fakkels meldde aan de huisdeur van prominente politici; even ondenkbaar was trouwens dat er gemelijke stukjes in de pers stonden over het particuliere huizenbezit van nieuwe ministers. Ik herinner me de verontwaardiging toen De Telegraaf berichtte over ‘de villa’ van Joop den Uyl in Buitenveldert. Ministers die binnenkort gaan werken bij een privélobby, zien er geen been in om nog even op hun departement te blijven zitten. En particuliere organisaties als Milieudefensie zeggen dat ze namens ons allemaal spreken, als ze bedrijven de wacht aanzeggen die bij hen niet in de smaak vallen. Het is niet langer de vraag wie de bewakers bewaakt, maar wie nog een helder idee heeft van wat privaat is en wat publiek.

Joop den Uyl: doctorandus in villa te Buitenveldert. Beeld ANP

Precies op dat snijvlak, van privé en openbaar, speelt zich de bestrijding van corona af. De wetenschap is hier leidend, heeft Mark Rutte een paar keer gezegd, en dan mag de grens van het privéleven worden overschreden. Dan mag ook u maar twee mensen thuis ontvangen. Voor zolang het duurt, zijn we geen burgers maar onderdanen van een opdringerige overheid. Daar moeten ‘de spanningen’ van Mark Rutte worden gezocht. Want het houdt niet op bij de ziekte.

De bestrijding van de klimaatopwarming kent hetzelfde stramien. De wetenschap vertelt ons wat er op stapel staat, en hoe we de apocalyps moeten voorkomen. Particuliere vrijheid wordt met verbazende nonchalance terzijde gelegd. Er gaat geen week voorbij zonder artikelen in de krant van geëngageerde bedrijfsdirecteuren of topambtenaren die vertellen dat wij heel anders moeten gaan leven, bij voorkeur op een dieet van erwten en bonen. Men begrijpt niet dat de vrijheid van eten of drinken ook hoort bij de grondrechten. Om met de beroemde antropoloog Claude Lévi-Strauss te spreken: bon à manger est bon à penser – het vrije denken gaat via de maag.

Claude Lévi-Strauss: Franse vrijheid gaat via de maag. Beeld AFP

Ik las de memorie van toelichting van de Klimaatwet van Diederik Samsom en Jesse Klaver, die vastlegt waar wij over dertig jaar qua koolstofuitstoot moeten zijn. De twee wetsontwerpers verwezen naar een beroemd artikel, ‘The tragedy of the commons’ (1968), geschreven door de Amerikaanse ecoloog Garrett Hardin. In dat artikel legt Hardin haarfijn uit dat de grondstoffen opraken en de wereld steeds viezer wordt, en dat het noodlot alleen kan worden gekeerd door overheidsdwang. Daar kijkt u niet van op, maar die bemoeienis strekte zich bij Hardin ook uit tot de gedwongen beperking van de gezinsgrootte à la China. Dat onderdeel noemden Klaver en Samsom in hun toelichting wijselijk niet, vermoedelijk omdat het niet zou helpen een Kamermeerderheid te vinden. Maar strikt doorredenerend spreekt het standpunt van Hardin vanzelf. Als we zeker weten wat de toekomst brengt, is elke schending van het privéleven geoorloofd.

Zo werkt een totalitaire samenleving: als het doel vastligt, is er geen reden voor het onderscheid tussen openbaar en privé, of een variant daarvan: leven en werk. Waar dat toe leidt, stond afgelopen zaterdag in het boekenkatern. Een Amerikaanse feminist, Rebecca Solnit, vertelde dat er geen biografie komt van de beroemde schrijver Norman Mailer (1923-2007). Hij was immers een bruut, had zijn vrouw neergestoken op een feestje, en ook zijn werk getuigt van minachting voor vrouwen.

Solnit was reuze tevreden dat die biografie door de uitgever was afgeblazen, al ‘raken veel ouderwetse mensen daar overstuur van’. Ik was een van die ouderwetse mensen. Begrijp ik het goed, dan horen wij boeken van bruten niet te lezen, en zelfs boeken óver bruten niet. Als dat de nieuwe openbaarheid is, dan wordt het nog druk op de brandstapel.