Met Denzel Dumfries als uitblinker paradeert Oranje naar kwartfinales

Denzel Dumfries had met twee assists en een doelpunt een groot aandeel in de winst op de Amerikanen Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nederland - Verenigde Staten was de triomf van de vleugelverdedigers. Daley Blind; doelpunt en assist. Denzel Dumfries, twee assists en een doelpunt. De zogenoemde wingbacks als glorieuze pionnen van een strategie. Vleugelverdedigers dus. Bij Oranje moeten ze samen één creatieve man zijn. Proef geslaagd. Memphis Depay, een andere creatieveling, scoorde eveneens.

Onorthodox is de stijl van Oranje. Hoewel? Ongewoon begint gewoon te zijn. Dat eens de dag zou aanbreken dat voetballers uit het voormalige gidsland Nederland het initiatief zeker tot de rust vrijwel volledig zouden laten aan de Amerikanen, die het spel pas in laatste decennia werkelijk ontwikkelden, is op zijn minst bijzonder. Het is niet anders en het levert succes op. Vrijdag in stadion Lusail, om 20 uur Nederlandse tijd, is de kwartfinale met Oranje, tegen de winnaar van Argentinië - Australië.

Een bizar doelpunt van invaller Haji Wright in de slotfase, die zelf niet wist hoe hij de bal raakte, leek nog voor enige spanning te zorgen. Oranje verviel even in chaos, doch herstelde de orde met een doelpunt uit de keuken van Van Gaal. Blind zette voor over de defensie heen, Dumfries scoorde nota bene met links.

Oranje met slechts een beetje franje is de nieuwe werkelijkheid onder Van Gaal en zijn adagium winnen, en niets dan winnen. Althans, het is de opgepoetste werkelijkheid van het WK van 2014, toen Van Gaal al de derde plaats haalde met Nederland, gestoken in een iets ander jasje. Toen: betere aanvallers. Nu: betere verdedigers. De achtste finale van zaterdag, in het Khalifa stadion van Doha, leverde ondanks de slotfase een relatief makkelijke zege op, tegen een elftal dat aanvallender speelde dan Senegal, Ecuador in Qatar in de groepsfase, hetgeen Oranje de kans gaf de tegenaanval perfect uit te spelen.

Bij rust stond de ploeg dus al met 2-0 voor. Meteen een paar keer wisselen, de receptuur van het elftal enigszins aanpassen. Steven Bergwijn laten invallen, voor nog meer snelheid, Teun Koopmeiners, voor de passing.

Oranje, dat is tegenhouden, met een gestaald centrum met Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké, met Marten de Roon als extra bewaker van het middenveld, met Daley Blind en Denzel Dumfries op de vleugels, als mannen die aanvallen en verdedigen. Met de heerlijke spelmaker Frenkie de Jong, met de altijd werkende Davy Klaassen als schaduwspits met gevoel voor positie. Met Memphis Depay en Cody Gakpo voorin. En met Andries Noppert natuurlijk als doelman.

Nederland was geholpen door een vroeg doelpunt, een schitterende goal, het hoogtepunt van de avond. Twintig opeenvolgende balcontacten, geregeld één keer raken, ergens begonnen op de linkerflank, met Blind als belangrijk tussenpersoon. Daar ging de bal, over de grond, van voet naar voet. Uiteindelijk van Gakpo naar Dumfries, die in de groepsfase zo’n moeilijk toernooi had, doch nu helemaal los was en de schitterende, zogenaamde teruggetrokken voorzet gaf naar de rand van het strafschopgebied, waar Memphis Depay beslist was bij zijn 43ste doelpunt als international. Hij is nu alleen tweede op de eeuwige lijst, achter Robin van Persie. Van Gaal had de van een blessure genezen Depay rustig in het toernooi laten groeien, bewust als hij was dat hij diens creativiteit nodig heeft.

En hoe hevig de kritiek ook is op het spel, vooral van Nederlanders die Oranje willen zien als een machine van totaalvoetbal, de kwartfinale is ook het succes van Van Gaal, die voor de aftrap staat te klappen als zijn spelers het veld opkomen, die zijn slotact beleeft, gelooft in de wereldtitel en allerlei zetten verzint met effect: Noppert in het doel zetten. Hij verrichtte een belangrijke redding in de tweede minuut, op een schot van Pulisic, toen Blind even niet oplette en buitenspel ophief.

Ja, kritiek op Blind is altijd makkelijk gegeven, maar zo onterecht. Al het hele toernooi is hij een van de beteren bij Oranje. Zijn sprint ziet er soms onbeholpen uit, maar Aké geeft hem rugdekking en daarbij is hij zo goed aan de bal, zo slim, aanvallend, in de passing, qua positiespel. Hij ontving zijn beloning in de blessuretijd van de eerste helft, toen hij 2-0 maakte, weer na een teruggetrokken bal van Dumfries over de grond. Het was misschien wel de ultieme goal voor Van Gaal. De ene zogenoemde wingback zet voor, de andere scoort. Later lukte het nog een keer.

Na rust was het lekker voetballen voor Oranje, al kregen de Amerikanen dan een paar kansjes om dichterbij te komen. Nederland was veel gevaarlijker in de tegenaanval, al ging dat vaak net niet goed genoeg. De treffer van Wright, na een frivoliteit van Depay, kort nadat Dumfries al een inzet van de invaller van de lijn had gehouden, leek nog even gevaar in te leiden. Tot Dumfries scoorde en Van Gaal Xavi Simons liet debuteren, om de overmacht te demonstreren.