Met de tractor op de stoep bij de minister, kan dat wel?

Een groep boeren kwam op 10 juni naar het huis van minister Christianne van der Wal als protest tegen haar plannen. Beeld ANP

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte riep tijdens het D66-congres op om acties van boeren bij huizen van ministers en journalisten een halt toe te roepen. ‘In ons land gelden regels van de rechtsstaat, niet het recht van de trekker’, zei hij zaterdag in zijn toespraak. De oproep komt vlak voor het boerenprotest van aanstaande woensdag. Dan demonstreren verschillende boerenorganisaties in Stroe tegen het voorgenomen stikstofbeleid.

Om de oproep van Paternotte kracht bij te zetten, kondigde D66 maandag een motie aan die het fysiek opzoeken van bewindspersonen strafbaar stelt. Dat voorstel komt niet uit de lucht vallen. Twee weken geleden bezocht boerenactiegroep Voll Gass het huis van minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD). Tientallen tractoren stonden bij haar op de stoep, nadat zij die dag de stikstofmaatregelen van het kabinet had bekendgemaakt. ‘Het is volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd’, zei staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD) daarover in de Tweede Kamer. ‘Maar dat is een moreel oordeel en geen juridisch oordeel’.

Dilemma

Het schetst het dilemma waar bestuurders mee zitten: tot hoe ver reikt het demonstratierecht van de boeren? De bezoeken van boeren aan huizen van bewindspersonen zijn onacceptabel en intimiderend, vindt Paternotte. ‘We leven in een land waar meerdere ministers een politiehuisje voor hun deur hebben staan. Waar journalisten en wetenschappers worden bedreigd. Dat vind ik reden voor debat.’

Demonstreren voor het huis van een bewindspersoon leidt tot een botsing van rechten, zegt Berend Roorda, universitair hoofddocent demonstratierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een botsing tussen het demonstratierecht van boeren en het recht op privacy van de minister. Het demonstratierecht schrijft voor dat het iedereen vrij staat om de demonstreren, ongeacht welke mening je voorstaat. De burgemeester en politie moeten dat recht faciliteren. Zij kunnen alleen optreden bij demonstraties als de volksgezondheid, openbare orde of de verkeersveiligheid in gevaar is.

Tegelijkertijd heeft een minister recht op privacy. In hoeverre mag het recht van een minister worden ingeperkt ten behoeve van het recht van de boeren? ‘Ze is een publiek figuur’, zegt Roorda, doelend op Van der Wal. ‘Dus misschien moet ze meer accepteren. Maar het recht om te demonstreren heeft niet voorrang op alle andere mensenrechten. Daar schuurt het.’

Demonstratie in Stroe met tractoren Ondanks zorgen over ‘de impact’ voor de gemeente mogen boeren woensdag in Stroe met hun tractoren komen demonstreren tegen het stikstofbeleid. Dit heeft de Barneveldse burgemeester Jan Luteijn maandagmiddag bekendgemaakt. De boerenorganisaties achter het protest op een boerenerf in de Gelderse Vallei – het hart van de intensieve veehouderij – willen met de actie ‘eenheid in de sector tonen’ en hebben hun achterban opgeroepen er ‘een vreedzame demonstratie’ van te maken.

Burgers wordt opgeroepen zich aan te sluiten. Daaraan gaf een actieleider tegen coronamaatregelen maandag direct gehoor: hij riep zijn gevolg op om, voorafgaand aan het protest in Stroe, naar een boerenontbijt te komen op het Malieveld in Den Haag.

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, dreigde zaterdag in de Volkskrant met hardere acties te komen als stikstofminister Christianne van der Wal haar koers niet wijzigt. De minister heeft gedetailleerde doelen per regio voor het verminderen van de stikstof gepresenteerd. Boeren vrezen kaalslag in het buitengebied. Donderdag verdedigt de minister haar plannen in de Tweede Kamer.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International pleit voor ruim baan voor het demonstratierecht. ‘Maar een protest moet geen middel worden om je eigen gelijk af te dwingen’, zegt Gerbrig Klos, beleidsmedewerker bij Amnesty. Een algemeen verbod op protesteren bij huizen van bewindspersonen ziet Amnesty niet zitten. ‘Waar eindigt dat?’ vraagt Klos zich af. ‘Mag je dan ook niet meer voor Huis ten Bosch demonstreren tegen het koningshuis? En niet bij politici, maar wel bij wetenschappers voor de deur?’

Dat een demonstratie de algemene fatsoensnormen overtreedt, wil volgens Klos niet zeggen dat je die mag inperken. ‘Gezagsdragers hebben voldoende handvatten om ter plekke op te treden. Bijvoorbeeld door te zeggen: u staat nu op de oprit, u blokkeert de doorgang van de politie, u moet naar de overkant. Je moet elk protest per geval beoordelen en alleen beperken als dat echt noodzakelijk is.’

Huisbezoeken aan het adres van bewindspersonen zijn een noviteit voor burgemeesters en politie. Bij andere boerenprotesten is inmiddels duidelijker waar de grens ligt. Zo vervolgde het Openbaar Ministerie vijf mannen na het protest in Groningen, in 2019, waarbij de deur van het provinciehuis werd vernield. Ze kregen allemaal een werkstraf, variërend van 30 tot 100 uur. Twee van hen een kregen daarnaast een maand voorwaardelijk celstraf opgelegd.

Landbouwvoertuigen

Bestuurders stellen ook steeds meer regels op voor het gebruik van landbouwvoertuigen bij protesten. Bij de eerste boerenprotesten in 2019 werden ze daardoor nog overrompeld. In 2020 hebben verschillende veiligheidsregio’s een tijdelijk verbod afgekondigd van het gebruik van tractoren bij demonstraties. Bij een protestactie bij een afvalverwerkingsbedrijf in Wijster werden daarvoor achttien demonstranten beboet. Daarnaast biedt de Wegenverkeerswet ruimte om boeren te beboeten voor onaangekondigde acties met tractoren op de snelweg. De gemeente Barneveld maakt voor boerenprotest van aanstaande woensdag afspraken met de organisatoren van het over het maximumaantal tractoren dat mag komen.

Het dilemma rond de protestbezoeken van bewindslieden is vooralsnog niet opgelost. Het middel lijkt de felste boeren te bevallen. Farmers Defense Force-voorman Mark van den Oever zei zaterdag in de Volkskrant dat het zou kunnen dat boeren vaker voor het huis van minister Van der Wal gaan staan.

‘Wij zouden dat nooit doen’, zegt woordvoerder Pim de Vleeschhouwer van klimaatgroep Extinction Rebellion – die ook als radicaal wordt beschouwd – desgevraagd. ‘We hebben het niet zo op bezoeken van huizen. We zijn niet bezig met personen, maar met een systeemverandering. Een bezoek brengen aan een huis van een minister valt volgens ons onder intimidatie van individuen.’

D66 heeft aan het kabinet gevraagd om te onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om protestbezoeken bij bewindslieden tegen te houden. ‘Tegelijkertijd zeg ik niet dat deze mensen geen recht hebben op demonstratie’, zegt Paternotte. ‘Maar we moeten met elkaar bepalen, wat we normaal vinden in Nederland. Dat is niet een minister thuis opzoeken als je het ergens mee oneens bent.’