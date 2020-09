Met de Thalys van Rotterdam naar Antwerpen: ‘Het is één groot reisadvieslabyrint’

Reizigers die bijvoorbeeld meer dan 48 uur in Rotterdam verbleven, moeten zich na terugkeer in België verplicht laten testen en verplicht twee weken in quarantaine. Beeld ANP

Ha Nick, je bent aangekomen in Antwerpen. Goeie reis gehad?

‘Ja hoor. We waren er binnen 32 minuten. Het viel mee hoe vol de trein zat. Het meeste woon-werkverkeer pakt de internationale trein vanaf Breda. Iedereen droeg een mondkapje, al heb je er natuurlijk altijd van die slimmeriken tussen zitten die het kapje net onder hun neus dragen.’

Waren reizigers op de hoogte van de maatregel die vanaf 16 uur ingaat?

‘Nee, ik had niet de indruk dat veel mensen daar vanaf wisten. Voor velen geldt het ook niet: die zijn minder dan 48 uur in Noord- of Zuid-Holland geweest. Of ze zijn op doorreis naar Parijs, waar geen beperkingen gelden. Ik sprak een Italiaans meisje dat op doorreis was van Utrecht naar Brussel, wat door Nederland als oranje gebied is aangemerkt. Na het weekend gaat ze weer terug naar Utrecht. Dan zou ze dus net zo goed tien dagen in quarantaine moeten.’

Wie controleert uit welke provincies reizigers afkomstig zijn?

‘Dat wordt niet gecontroleerd. Het is nog geen 16 uur, maar het lijkt me sterk dat hier straks allemaal borden staan waarop de maatregelen worden aangekondigd. Het is ook niet zo dat mensen op de perrons worden getest. En dan nog: mensen kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen dat ze uit Noord-Brabant of Zeeland komen. In die zin is het een kansloze missie. Het is één groot reisadvieslabyrint.’

Ga je zo weer terug naar Rotterdam?

‘Ja, om 15.30 uur pakken we de trein terug. En dan om 16 uur, als de maatregel is ingegaan, reizen we nogmaals af naar Antwerpen om te kijken wat er is veranderd.’

En moet je dan vervolgens zelf in quarantaine?

‘Haha nee gelukkig niet. De reisbeperking geldt voor mij niet omdat ik uit Brabant kom. Ik ben er ook zo kort geweest dat ik niet echt met mensen in aanraking ben gekomen.’