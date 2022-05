Met de stikstofnorm als wapen houden omwonenden steeds meer bouwprojecten tegen

Duinvallei Watergat in Monster waar 130 nieuwe woningen moeten komen. Inwoners verzetten zich tegen de nieuwbouw. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Barend Voorham (68) wijst naar een vogel die meters hoog boven de duinen van Monster zweeft. ‘Kijk, kijk, kijk! Daar heb je een buizerd! Ben jij vogelaar? Ik wel.’ Hij staat een paar meter voor zijn eigen eengezinswoning, waar op het raam een A4’tje overdwars hangt met de tekst ‘BEHOUD DUINVALLEI WATERGAT’. Achter het grote grasveld voor zijn huis, het Watergat, gloren de Zuid-Hollandse kalkarme duinen, daarachter wacht het strand. Voorham wandelt hier bijna elke dag.

De gepensioneerde leraar Nederlands pakt zijn telefoon en laat een aardedonker filmpje zien waarin een concert van gekwaak te horen is. ‘Mooie hè. Dat zijn rugstreeppadden.’

Jarenlang keek Voorham hier uit over kassen vol radijs en spinaziezaad. In 2012 verdwenen die uit het gezichtsveld. Woningen moesten er komen, 130 koopwoningen tussen de vier en zes ton. Nieuwbouw waar begin deze eeuw al toe besloten werd.

Maar tien jaar later is er nog geen heipaal geslagen en geen baksteen te bekennen. Wanneer er wel met de bouw wordt begonnen, weet nog niemand. En dat terwijl er in 2015 alle seinen op groen stonden, het bestemmingsplan lag klaar. ‘Als we toen hadden doorgezet, hadden we vanaf 2017 kunnen bouwen’, zegt locatiemanager Mark Lansbergen van ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom. Maar dat gebeurde niet: na een bezwaar van Stichting Duinbehoud paste het ontwikkelingsbedrijf, dat voor de helft eigendom is van de gemeente Westland, het ontwerp aan. Met minder woningen en meer ruimte voor natuur. ‘Het werd een unieker en beter plan, meer passend bij het duinlandschap’, zegt Lansbergen. ‘Maar daar zijn we nog niet voor beloond.’

Want Voorham is nog steeds bang de natuurlijke omgeving voor zijn huis kwijt te raken. Zijn petitie werd bijna 3.500 keer ondertekend. Nu het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, spannen Voorhams bewonersgroep Monster-Noord en natuurbeschermingsorganisatie Natuurlijk Delfland twee bezwaarprocedures aan. Een bij de Haagse rechtbank, tegen de verlening van de natuurvergunning van de provincie, en een bij de Raad van State, tegen het nieuwste bestemmingsplan. In beide gevallen is stikstof de stok om mee te slaan, de bekende stikstof-advocaat Valentijn Wösten staat hen bij. De bezwaarprocedures dienen pas in 2023, tot die tijd zal Watergat heipaal en baksteenvrij blijven.

Juridische kerstboom

Monster is geen geval apart. In Egmond gingen bewoners succesvol voor 163 woningen liggen. De bouw van 1.265 woningen tussen Heiloo en Limmen kan voorlopig niet doorgaan omdat de Raad van State het met omwonenden eens is dat het effect van de stikstofuitstoot op het Noordhollands Duinreservaat niet helder is. Een echtpaar in Weesp haalde al meerdere malen bakzeil bij de Raad van State, maar wist wel met meerdere procedures de bouw van 2.750 woningen aanzienlijk te vertragen.

De Raad van State krijgt steeds meer bezwaarprocedures met betrekking tot het omgevingsrecht op haar bordje. In 2021 werd een instroom van 2.200 zaken verwacht, het werden er bijna 2.800, zo laat een woordvoerder weten. Bewonersprotest, gevolgd door juridische procedures, frustreert de bouwopgave. Dat beeld doemt op na een rondgang van de Volkskrant langs grote projectontwikkelaars.

‘Bezwaarprocedures en beroepsprocedures nemen toe en krijgen een verontrustende omvang’, zegt Jan Fokkema van branchevereniging Neprom. ‘We zien dat mensen mondiger worden en de gang naar de rechter weten te maken om besluiten van gemeenten aan te vechten. We bouwen meer dan in het verleden in bestaand stedelijk gebied, dus dichter bij de mensen. Die ondervinden daar hinder aan.’

Veel bezwaren zijn volgens Fokkema gebaseerd op stikstof. ‘Dat is het juridische haakje. De stikstofuitspraak uit 2019 en het falende rijksbeleid hebben het krankzinnig ingewikkeld gemaakt, het is voor projectontwikkelaars een dagtaak geworden waar juristen voor in dienst zijn genomen.’ Het werkt volgens hem kostenverhogend: ‘Ook al worden bezwaarmakers uiteindelijk in het ongelijk gesteld, dan kan dat toch twee tot drie jaar vertraging opleveren. De risico’s die je neemt, liggen hoog, dat kan ertoe leiden dat woningen wel tienduizenden euro’s duurder worden. Het draagt eraan bij dat de doelstelling van die 100 duizend woningen per jaar in gevaar komt.’

Artist’s impression van de nieuwe woningen in Monster. Het gaat om een sfeerimpressie. Beeld Gemeente Westland

Bewonersprotest tegen nieuwbouw is niet nieuw, zegt hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft Willem Korthals Altes. ‘Dat had je dertig jaar geleden ook al, als het niet langer is. Zo waren er eerder zorgen om de habitat van vogels, in de jaren negentig een referendum over Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg en discussies in de Kamer over verplaatsing van kassen voor nieuwbouw in Leidsche Rijn. Later kwam er een bouwstop vanwege het fijnstof. Nu is het stikstof. Aan de juridische kerstboom komt steeds meer te hangen en mensen maken daar nu eenmaal gebruik van.’

Volgens Fokkema hebben bewoners en andere belanghebbenden nu wel erg veel momenten om de boel te vertragen. ‘Bij nieuwbouw kun je bezwaar indienen bij het bestemmingsplan, en dan ook nog bij de omgevingsvergunning. En bij sommige projecten is ook een natuurvergunning nodig, dat is weer een moment. Iedereen heeft het recht op bezwaar, dat moet zo blijven. Maar je moet die procedures simpeler en sneller kunnen doorlopen.’

Gele voordeur

Als bewoners het niet zien zitten, heeft de gemeente Westland dan wel genoeg naar de bewoners geluisterd? Net vertrokken wethouder Cobie Gardien (Ruimtelijke ordening, LPF), de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor dit dossier, vindt van wel. ‘Er was al heel lang bekend dat hier woningbouw ging komen. We hebben ons best gedaan iedereen mee te nemen’, zegt ze op een van haar laatste werkdagen op het gemeentehuis in Naaldwijk. ‘Er zijn participatiesessies, informatieavonden en klankbordgroepbijeenkomsten geweest. Ik zou het begrijpen als er dicht op elkaar hoge torenflats zouden komen, maar dat is niet het geval. Het is een braakliggend en verschraald landschap, dat wordt alleen maar beter. Zeker ten opzichte van de kassen waar je niet doorheen kon wandelen en waar ’s avonds nog licht scheen.’

Volgens Barend Voorham is er van participatie niet echt sprake geweest. ‘Dan mochten we kiezen of de voordeuren geel of groen zouden worden, het plan lag er al. Natuurlijk ben ik belanghebbende, maar ik maak mij echt zorgen om de natuur. Er zijn hier ganzen, nachtegalen, lepelaars. Met die woningen wordt het hier druk en komt er meer verkeer.’

Wethouder Gardien snapt zijn zorgen heus wel. ‘Maar we weten ook dat er een enorme woningnood is. We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Niemand heeft recht op een vrij uitzicht.’

Dat weet Voorham ook, zegt hij. Zo maakt hij zich ook zorgen of zijn dochter wel een huis kan vinden. ‘Ik ben echt niet tegen nieuwbouw. Maar waarom zo dicht bij de kust? Deze kalkarme duinen maken Zuid-Holland uniek, dat moet je koesteren. In Poeldijk ligt grond braak van tuinders die ermee willen stoppen. Waarom bouwen ze daar niet?’